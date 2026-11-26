מבחינתי זו הארוחה כולה, פשוט אוכלים מנה גדולה כזו, בלי שום פחמימה. אבל היא יכולה להיות עוד יותר "עיקרית", יחד עם נודלס או מעל אורז לבן, וגם לשמש כתוספת מהממת בארוחה גדולה. להכנת המנה אני משתמשת לא רק בתפרחות הברוקולי אלא גם בגבעולים: מסירים את הקצה העצי הקשה וחותכים את שאר הגבעול לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ.