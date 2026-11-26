מבחינתי זו הארוחה כולה, פשוט אוכלים מנה גדולה כזו, בלי שום פחמימה. אבל היא יכולה להיות עוד יותר "עיקרית", יחד עם נודלס או מעל אורז לבן, וגם לשמש כתוספת מהממת בארוחה גדולה. להכנת המנה אני משתמשת לא רק בתפרחות הברוקולי אלא גם בגבעולים: מסירים את הקצה העצי הקשה וחותכים את שאר הגבעול לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ.
טיפ: אם מכינים את המנה מברוקולי מוקפא, אין צורך לבשל אותו מראש, פשוט מתחילים את ההכנה בסעיף 2.
ההכנה
1. ממלאים סיר במים ומביאים לרתיחה. מפרקים את הברוקולי לפרחים ופורסים את הגבעולים (ראו בהקדמה למתכון). מוסיפים את המלח ואת הברוקולי ומבשלים כ־4 דקות, רק עד שהוא מתרכך קצת אבל עדיין נותר פריך וירוק. מסננים מהמים.
2. מחממים במחבת עמוקה ורחבה את שמן הזית ומטגנים את הפלפל החריף כדקה, עד שהוא מתחיל להזהיב. מוסיפים את השום ומטגנים קצרות, רק עד שגם הוא מתחיל להזהיב. מעבירים לצלחת.
3. מוסיפים למחבת את הסוכר, מחממים ומערבבים על להבה גבוהה עד שהוא נהפך לקרמל. מוסיפים את רוטב הסויה ומערבבים בזהירות רבה (עלול להשפריץ!). מוסיפים את הברוקולי ומערבבים־הופכים אותו במשך כ־5 דקות, מומלץ בעזרת שתי כפות בישול, עד שכולו מצופה היטב ברוטב.
4. מחזירים למחבת את השום והפלפל ומערבבים. מסירים מהכיריים, מעבירים לקערה ומגישים מיד.