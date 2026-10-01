ההכנה (כ־12 לביבות גדולות)
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב בכ־2 כפות שמן זית.
2. מרתיחים כ־2 ליטר מים בסיר, מוסיפים כ־1/3 כף מלח ומביאים לרתיחה חוזרת. מוסיפים את האדממה ומבשלים כ־4 דקות על להבה גבוהה ללא כיסוי. מסננים.
3. מחזירים את האדממה לסיר הריק, מוסיפים כף שמן זית ועוד 1/4 כפית מלח ומערבבים.
4. שמים בקערת מעבד המזון את הבצל, השום ומחצית מכמות האדממה ומעבדים למחית (אם צריך, עוצרים, מסירים עודפים מהדפנות ומעבדים שוב). מוסיפים את הביצה, הקמח (אם רוצים), מלח ופלפל ומעבדים לעיסה אחידה. מעבירים לקערה, מוסיפים את יתרת האדממה ומערבבים.
5. בידיים רטובות, יוצרים מהתערובת כדורים בקוטר כ־7 ס"מ. מניחים בתבנית במרווחים זה מזה ומשטחים בעדינות.
6. אופים כ־15 דקות, הופכים בעדינות, משטחים קלות, ואופים עוד כ־15 דקות. מוציאים.
7. מגישים חם, מומלץ לצד סלט רענן.
- איך שומרים? הלביבות במיטבן כשהן טריות. אפשר לשמור עד 3 ימים, במקרר.