1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב בכ־2 כפות שמן זית.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב בכ־2 כפות שמן זית.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו היטב בכ־2 כפות שמן זית.

2. מרתיחים כ־2 ליטר מים בסיר, מוסיפים כ־1/3 כף מלח ומביאים לרתיחה חוזרת. מוסיפים את האדממה ומבשלים כ־4 דקות על להבה גבוהה ללא כיסוי. מסננים.

2. מרתיחים כ־2 ליטר מים בסיר, מוסיפים כ־1/3 כף מלח ומביאים לרתיחה חוזרת. מוסיפים את האדממה ומבשלים כ־4 דקות על להבה גבוהה ללא כיסוי. מסננים.

2. מרתיחים כ־2 ליטר מים בסיר, מוסיפים כ־1/3 כף מלח ומביאים לרתיחה חוזרת. מוסיפים את האדממה ומבשלים כ־4 דקות על להבה גבוהה ללא כיסוי. מסננים.