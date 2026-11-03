בחודשים האחרונים שמתי לב להתנהגות מעניינת מצד בעלי: כמעט בכל פעם שאנחנו נכנסים לבית קפה, הוא רוכש קופסה של עוגיות צ'דר. בשלב מסוים התחוור לי שהוא מחפש את עוגיות הצ'דר הכי טובות בעולם. למה הוא הרגיש שנגזר עליו לרעות בשדות זרים כשהוא נשוי לקונדיטורית? זה נשגב מבינתי. אבל כשהחיים מזמנים לנו אתגר, הדבר הנכון הוא להתייצב מולו, להפשיל שרוולים, ובמקרה הזה, להתחיל לגרר גבינת צ'דר. אז כן, בזאת נמצאה העוגייה המנצחת. שמרו את המתכון והשתמשו בו באחריות.
טיפים:
- במקררי הגבינות תמצאו גבינת צ'דר מסוגים שונים – כולם מתאימים להכנת העוגיות (אני הכי אוהבת את הצהובה).
- אפשר לצפות את העוגיות גם בקצח או פרג, ואפשר גם ליהנות מהן בלי שום ציפוי.
- את העוגיות המוכנות אפשר לשמור עד שבוע, בכלי סגור בטמפרטורת החדר.
ההכנה
1. במיקסר עם וו גיטרה או בקערה עם הידיים, מערבבים את החמאה, המלח, הכורכום, הפפריקה והקמח לקבלת תערובת פירורית. הפירורים צריכים להיות בגודל של עדשים.
2. מוסיפים את הגבינה המגוררת ומערבבים עד לקבלת בצק פירורי, שכשמוחצים אותו הוא מתאחד.
3. מחלקים את הבצק ל־2 חלקים שווים. יוצרים מכל חלק גליל באורך של כ־20 ס"מ ובקוטר של 4 עד 1/2 4 ס"מ.
4. מפזרים תערובת "הכול לבייגל" או שומשום על מגש, ומגלגלים היטב כל גליל לציפוי. עוטפים בניילון נצמד ומקררים שעתיים לפחות במקרר או כ־30 דקות במקפיא (הקירור חשוב לפריסה).
5. מחממים תנור ל־200 מעלות בתוכנית טורבו.
6. מוציאים את אחד הגלילים ופורסים בסכין חדה למטבעות דקיקים. מניחים בתבנית, שומרים על רווחים קטנים.
7. אופים 8–10 דקות, עד שהעוגיות מזהיבות. מוציאים מהתנור ומקררים לחלוטין. מכינים כך גם את הגליל השני.
8. שומרים בקופסה אטומה עד ש… ובכן, מישהו חיסל אותן מהר מהמצופה. בתיאבון!
- ליאור משיח היא קונדיטורית ויוצרת תוכן, כותבת הבלוג "ליאורו'ש". בלוג: Lioroooosh.com, אינסטגרם: lioroooosh
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