בחודשים האחרונים שמתי לב להתנהגות מעניינת מצד בעלי: כמעט בכל פעם שאנחנו נכנסים לבית קפה, הוא רוכש קופסה של עוגיות צ'דר. בשלב מסוים התחוור לי שהוא מחפש את עוגיות הצ'דר הכי טובות בעולם. למה הוא הרגיש שנגזר עליו לרעות בשדות זרים כשהוא נשוי לקונדיטורית? זה נשגב מבינתי. אבל כשהחיים מזמנים לנו אתגר, הדבר הנכון הוא להתייצב מולו, להפשיל שרוולים, ובמקרה הזה, להתחיל לגרר גבינת צ'דר. אז כן, בזאת נמצאה העוגייה המנצחת. שמרו את המתכון והשתמשו בו באחריות.