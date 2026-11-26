כשמבשלים בסבלנות קישואים, בצל ויין לבן, הם מתקרמלים קלות וטעמם נהיה מרוכז. עם עלי נענע מרעננים ובתוספת גבינה מלוחה מתקבלת מנה שהיא בין סלט לתוספת, ובעצם ארוחה קלילה. טעים חמים או בטמפרטורת החדר, כיף במיוחד על טוסט או על לחם טרי, בכריך או ככה סתם. אפשר גם לאחסן במקרר ולהמשיך ליהנות בימים הקרובים.
טיפ: הוסיפו לקערה פסטה מבושלת וחמימה, ותקבלו מנה סתווית נהדרת.
ההכנה
1. מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הבצל כ־3 דקות על להבה בינונית־נמוכה, עד שהוא מתחיל להיות שקוף אבל לא מזהיב. בינתיים חוצים את הקישואים לאורכם ופורסים אותם לחצאי עיגול בעובי כ־2 ס"מ. מוסיפים אותם למחבת וגם את המלח ומטגנים כמה דקות, עד שהם מתחילים להתרכך ולהזהיב קצת.
2. יוצקים את היין, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים 20-15 דקות, תוך ערבוב מדי פעם (מבשלים במעט מאוד נוזלים, אבל אם נראה לכם שצריך, הוסיפו מעט מים). הקישואים מוכנים כשהם רכים מאוד וכמעט מתפרקים. מסירים מהכיריים, מעבירים לקערה ומניחים לצינון קל.
3. מתבלים בפלפל שחור, מפזרים את הגבינה ואת עלי הנענע ומגישים חמים או בטמפרטורת החדר.