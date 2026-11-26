כשמבשלים בסבלנות קישואים, בצל ויין לבן, הם מתקרמלים קלות וטעמם נהיה מרוכז. עם עלי נענע מרעננים ובתוספת גבינה מלוחה מתקבלת מנה שהיא בין סלט לתוספת, ובעצם ארוחה קלילה. טעים חמים או בטמפרטורת החדר, כיף במיוחד על טוסט או על לחם טרי, בכריך או ככה סתם. אפשר גם לאחסן במקרר ולהמשיך ליהנות בימים הקרובים.

כשמבשלים בסבלנות קישואים, בצל ויין לבן, הם מתקרמלים קלות וטעמם נהיה מרוכז. עם עלי נענע מרעננים ובתוספת גבינה מלוחה מתקבלת מנה שהיא בין סלט לתוספת, ובעצם ארוחה קלילה. טעים חמים או בטמפרטורת החדר, כיף במיוחד על טוסט או על לחם טרי, בכריך או ככה סתם. אפשר גם לאחסן במקרר ולהמשיך ליהנות בימים הקרובים.

כשמבשלים בסבלנות קישואים, בצל ויין לבן, הם מתקרמלים קלות וטעמם נהיה מרוכז. עם עלי נענע מרעננים ובתוספת גבינה מלוחה מתקבלת מנה שהיא בין סלט לתוספת, ובעצם ארוחה קלילה. טעים חמים או בטמפרטורת החדר, כיף במיוחד על טוסט או על לחם טרי, בכריך או ככה סתם. אפשר גם לאחסן במקרר ולהמשיך ליהנות בימים הקרובים.