המערכה החורפית נמשכת, אחרי סוף שבוע גשום במיוחד עם שיא משקעים באזור השרון : היום (ראשון) יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכז. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ועד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות, אך לאחר מכן הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. צפו במכ"ם הגשם:





ההצפות בקדימה צורן ( צילום: מועצת קדימה צורן )

גשמים במרכז ( צילום: אבי גולן )

עד הלילה עדיין ייתכן גשם מקומי, בעיקר במישור החוף הדרומי ובצפון הנגב. במהלך הלילה הגשם ייפסק. כמו כן, יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה מעונן חלקית ואחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

בשלישי תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. יהיה בהיר בדרך כלל, ואחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ברביעי שוב ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, לאורך החוף. יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ההצפות - והתיעודים

כאמור, המערכת החורפית הביאה אתמול בצהריים לשבירת שיא משקעים באזור השרון. בתחנת השירות המטאורולוגי במושב קדימה נמדדו 117 מ"מ גשם שירדו בשעה ורבע בלבד. מדובר ביממת הגשם החריגה ביותר בנובמבר מאז 2020, ועוצמות גשם חריגות נמדדו בתחנות רבות באזור החוף: בבנימינה 48 מ"מ בשעה, בחדרה ובתל אביב 35 מ"מ. באשדוד ירדו לאורך היממה האחרונה כ-90 מ"מ.

ההצפות ברחבי הארץ:

חניון שהוצף ברמת גן בעקבות מזג האוויר ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

הצפות בג'סר א-זרקא

הצפות באשדוד ( צילום: שירן דהן )

הצפות בבנימינה ( צילום: משטרת ישראל )

זרימות בנחל אוג ( צילום: אסף מזרחי, רשות הטבע והגנים )





בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.

שני נתיבים נסגרו בנתיבי איילון מכיוון צפון לדרום בסמוך למחלף לה גוארדיה בתל אביב בגלל סדק שהתגלה בכביש. הסדק נגרם כתוצאה מבעיית חלחול בקו ניקוז בעקבות הגשמים וחדירת מים. בגן יבנה נפגעו אתמול תשתיות חשמל והופסקה אספקת החשמל גם ביישובים הסמוכים. לפי חברת החשמל, בעקבות מזג האוויר נקרעו כמה חוטי חשמל והצוותים פועלים לתיקון הנזק.