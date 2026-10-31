"איזנקוט הולך בכל הכוח על החרדים"

אם איזנקוט יקבל את המנדט להקמת ממשלה ראשון כפי שצפוי, ח"כ מטעמו גם יהיה יו"ר הוועדה המסדרת, וכך השליטה בכנסת עד להקמת ממשלה תהיה של גוש השינוי. במקביל, בגוש השינוי יש מי שסבורים שצריך לאפשר לראש הממשלה

בנימין נתניהו