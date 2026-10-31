הכנסת ה-26 תושבע ב-10 בנובמבר, ובמערכת הפוליטית דריכות שיא לקראת המהלכים הבאים - וסביב ישיבת הכנסת הראשונה. יו"ר ישר! גדי איזנקוט וחברי גוש השינוי מנהלים שיחות כדי לתאם את החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, במטרה לשלוט בכנסת ולקדם חקיקה של הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ביטול חוקי הרפורמה המשפטית וקידום חוק גיוס - גם עוד קודם לכינון ממשלה.
בליכוד עובדים שעות נוספות כדי לבלום את המהלך של השבעת יו"ר חדש, בשני ערוצים עיקריים: הורדת הלגיטימציה הציבורית של הצבעות ומהלכים פרלמנטריים בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות בכנסת, ובמקביל - מציאת עריקים שלא ייקחו חלק בהצבעה המתוכננת.
מפלגת ישר! מסרה הערב (שבת) כי חברי ליכוד אף ניסו ליצור קשר עם אנשי המפלגה. "בשעות האחרונות ניכרת היסטריה בליכוד, הכוללת טלפונים לחברי ישר! של שרים וחברי כנסת מיועדים בהם אלמוג כהן, יואב קיש, יעקב ברדוגו ונוספים", נמסר ממפלגתו של איזנקוט. "הציבור כולו רואה את הלחץ שלכם מההפסד. אנחנו מחויבים לממש את החלטת הציבור ולהקים ממשלה ציונית שתפעל עבור כלל הישראלים והישראליות".
בליכוד, כצפוי, הכחישו את הדברים: "גדי ומנליס בלחץ שמשבשים להם את התכניות לשתף פעולה עם מפלגות תומכות טרור". גם כהן וברדוגו הכחישו, ובישר! לא נותרו חייבים: "מי ששלח את שלומי פוגל למו״מ עם חמאס והכחיש, מי ששלח את מיקי זוהר למו״מ עם מנסור עבאס והכחיש, מי שמתעקש להעסיק סוכן קטארי בלשכתו ומכחיש, מי שהפסיד ב-27/10 ומכחיש, שולח שליחים לישר! ומכחיש. אתם יודעים בדיוק איך זה עובד. דרך אגב, מאז הודעת ישר! האחרונה לתקשורת, גם אורית סטרוק התקשרה. מזכירים לשתות מים קרים גם בערב סתווי. שבוע טוב".
סטרוק מצידה כתבה ברשת X: "מודה באשמה! התקשרתי הערב לטל אוחנה ידידתי הטובה. לברך אותה על כניסתה לכנסת. טל ואני עובדות יחד על שיקום ישובי גבול הצפון. רק בראשון האחרון התכתבנו על הגרעין החדש שמתגבש לחיזוק אבן מנחם. אני אוהבת ומעריכה את טל מאוד, ורציתי לשמוח בשמחתה. טל לא ענתה, אבל בטח תחזור אליי. בטוחה ששום דבר ישר/עקום לא יחרב את הידידות האמיצה בינינו".
"איזנקוט הולך בכל הכוח על החרדים"
בינתיים נמשכים גם המאמצים להרכבת הממשלה הבאה, ובמסגרתם פועל איזנקוט לצרף את החרדים כדי להשיג רוב ולהשביע ממשלה. מקור המקורב לו אמר בשיחה סגורה: "איזנקוט הולך בכל הכוח לשכנע את החרדים, גם ש"ס וגם יהדות התורה, להיכנס לממשלה. זה לא יהיה עם הערבים. אנחנו חושבים שזה אפשרי".
לדברי המקורב, המכשול כרגע הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהבטיח לא להיות חלק בממשלה עם חרדים. לדברי המקורב, מפעילים עליו "מכבש לחצים" כדי שלא יתנגד לכניסת חרדים לממשלה. גורם במפלגת ישר! טען כי ליברמן היה מצפה להצעה מרחיקת לכת כמו רוטציה על ראשות הממשלה, אבל המטרה היא לשכנע לבסוף גם אותו.
אם איזנקוט יקבל את המנדט להקמת ממשלה ראשון כפי שצפוי, ח"כ מטעמו גם יהיה יו"ר הוועדה המסדרת, וכך השליטה בכנסת עד להקמת ממשלה תהיה של גוש השינוי. במקביל, בגוש השינוי יש מי שסבורים שצריך לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל את המנדט קודם, ובאמצעות כך להקטין את סיכוייו להפעיל לחץ על חברי גוש השינוי רגע לפני שהכנסת תתפזר לבחירות נוספות.
בתוך כך, בליכוד מודים שבשלב זה אין ניסיון לפרק את מפלגות הגוש השני או להעביר חברי כנסת מצד לצד, בעיקר בשל לוח הזמנים הצפוף, ולכן מסתפקים בחברי כנסת שיודיעו שהם לא מצביעים בעד החלפת יו"ר הכנסת אם הוא מסתמך על קולות המפלגות הערביות.
ביום שישי כבר החלו בליכוד בקמפיין ברשתות החברתיות, וכמעט כל שרי הליכוד פרסמו בהזדמנויות שונות פוסטים, ציוצים, או אמירות בנושא הזה. זאת במקביל לשמירה על סדר היום סביב הפרשה הנחקרת בחשד שקטאר התערבה בבחירות - מה שמשרת את השיח הציבורי של הליכוד בטענה שהמפלגות הערביות "גנבו את הבחירות".
בליכוד מתכוונים להרים את הנושא באמצעות קמפיין אגרסיבי שיכלול לא רק סרטונים ומסרים חדים, אלא גם הפגנות ולחצים חסרי תקדים על חברי הכנסת המיועדים מהגוש השני. הם מתמקדים בעיקר באלו עם אוריינטציה ימנית שנכנסו רק עכשיו לזירה הפוליטית.
נזכיר כי כבר שבועיים וחצי לפני הבחירות, ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי בליכוד הקימו צוות מיוחד שתפקידו "לפורר" ממפלגת ישר! כמה חברי כנסת. הצוות מורכב מחברי כנסת במפלגה וכמה יועצים אסטרטגיים, שכל תכלית עבודתם היא לעסוק במעבר של חברי כנסת בין הגושים מיד לאחר הבחירות.
החלפת יו"ר הכנסת - והמועמדים
מינוי יו"ר כנסת מכונה "מסמר בלי ראש" - אחרי מינויו צריך 90 ח"כים כדי להדיחו, מהלך כמעט בלתי אפשרי. בינתיים בגוש השינוי יש חוסר הסכמה על מועמד, תוך חשדנות שאחת המפלגות תלך לאחר מכן לאחדות עם נתניהו. בסיעות השונות עדיין מקיימים התייעצויות, כשכל אחד מהצדדים מושך לכיוון אחר. איזנקוט מעוניין למנות מטעמו את ח"כ אורית פרקש הכהן, ואילו ליברמן מעוניין בח״כ המקורב אליו עודד פורר.
למרות זאת, במפלגתו של בנט מבקשים שיעמוד בראשות הכנסת לא פרלמנטר רגיל, אלא דמות בכירה יותר. בהקשר זה עלה על ידם השם של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, ויש בביחד מי שסבורים שהוא יכול להיות מועמד מוסכם גם על ליברמן וגם על עבאס שירצה להצביע עבורו.
לפי החוק, יו"ר הכנסת הנוכחי אוחנה יכול להמשיך לשמש בתפקידו בתקופת המעבר, ויש לקיים את הבחירות לתפקיד היו"ר לא יאוחר ממועד הקמת הממשלה החדשה. כלומר, על פניו זה יכול לקחת גם חודשיים. אך פסק דין בבג"ץ אדלשטיין - שניסה למנוע ב-2020 את כינוס מליאת הכנסת לצורך הצבעה על החלפתו כיו"ר הכנסת - קבע כי אם יש דרישה של 61 חברי כנסת לקיים הצבעה על מינוי יו"ר כנסת חדש, אז חייב לקיים אותה מיד, לפני מועד כינון הממשלה. כלומר, גוש השינוי דרש להגיש את הדרישה הזו בכתב, ויכולים לעשות זאת מיד עם השבעת הכנסת.
בגוש רואים בכך מהלך פרלמנטרי שאינו דומה למהלך של הקמת ממשלה, ולכן הכוונה היא לתאם את המהלך עם קולות המפלגות הערביות - רע"מ והרשימה המשותפת. ח"כ אחמד טיבי כבר הצהיר כי יתמוך בהחלפת אוחנה במועמד גוש השינוי, כדי לשלוט בכנסת. בכירים בגוש אף טוענים כי בניגוד להקמת ממשלה בתמיכה או הימנעות הערבים, מהלכים פרלמנטריים בכנסת, כולל החלפת היו"ר, הם יותר לגיטימיים ומקובלים כמעט על כולם - כך שיהיה פחות מורכב להוציא את האירוע לפועל. לטענתם יש "תמימות דעים" על המהלכים הקרובים, ורוב חברי הגוש רואים בכך הכרח.
יש לציין כי גם אם זה יצליח, קידום חוקים שכאלה הוא מהלך מאתגר שידרוש רוב פרלמנטרי שלא בטוח שיימצא - שכן מהלך להחלפת יו"ר כנסת נחשב לצעד פרלמנטרי ולא מהותי. ייתכן שחלק מחברי הכנסת יסתייגו מקידום חוקים שנויים במחלוקת בתקופה כזאת.
איזנקוט: מה שאעשה עם הרוב נגד נתניהו
מוקדם יותר הערב, אחרי שנפגש עם ראש האופוזיציה לפיד, פרסם איזנקוט פוסט ארוך שבו הסביר מה יעשה באופן מיידי עם "הרוב הפרלמנטרי המובהק" נגד נתניהו והגוש התומך בו. "אפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית, קידום חובת שירות לכל ופעולה מיידית להגדלה וחיזוק היקף המשרתים בצה"ל, תגמול והוקרה ראויה למשרתים, ביטול חוקי ההפיכה המשטרית ועוד", כתב.
לדבריו, "אל תתנו לאף אחד להטעות אתכם: במדינת ישראל הכנסת היא שנותנת את אמונה בממשלה, ולא להפך". איזנקוט חזר על העקרונות שהציב טרם הבחירות למען שותפות להקמת ממשלה וכתב: "הצבתי באופן עקבי ארבעה עקרונות שיחזקו את ישראל, לכל שותפות: הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית; מחויבות לערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכלל אזרחי ישראל - צבאי, לאומי ואזרחי; הכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמדת הכוח הצבאי-שלטוני שלו ברצועת עזה".
איזנקוט ציין כי "על בסיס עקרונות אלו, בכוונתי להקים ממשלה ציונית וממלכתית, רחבה ככל האפשר. לצורך כך אפעל בתיאום עם שותפיי ואפעל להרחיב את השותפות, על מנת לממש את רצון הבוחרים ולשפר באופן מיידי את מצבה הפנימי והבינלאומי של מדינת ישראל". הוא הדגיש: "כל חבר כנסת שמוכן לחתום על עקרונות אלו, הוא שותף אפשרי בדרך לכינון ממשלה חדשה וטובה לישראל. דלת הממשלה שנקים תהיה פתוחה לכל נבחר ציבור שמקבל את עקרונות אלו ונכון להתעלות לגודל השעה".
יו"ר ישר! הבהיר כי יעשה כל שיידרש כדי להימנע מבחירות נוספות: "ברור כי אחוזי ההצבעה הגבוהים, כמו גם האתגרים שעל הפרק, מחייבים מאמץ עילאי על מנת להימנע מבחירות נוספות וכניסה למשבר פוליטי מתמשך נוסף בכל דרך. ב-27.10 הציבור אמר את דברו וההחלטה על הרכבה של ממשלת ישראל הבאה היא של אזרחי ישראל בלבד, ללא מעורבות ומניפולציה - כך ראוי שיהיה. כעת מוטלת עלינו, נבחרי הציבור, החובה לעשות הכל על מנת לתרגם את רצון העם".