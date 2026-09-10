מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התבטא בחריפות נגד התדרוכים השונים שיצאו בימים האחרונים נגד צה"ל ושב"כ, בכל הנוגע לטיפול באירועי הפשיעה הלאומנית. בין היתר אמר אלוף הפיקוד, כי "יש הרבה מקטרגים שמנסים לשים טריז בין הארגונים השונים, גם בין העולם האזרחי לבין כוחות הביטחון - ובין כוחות הביטחון בינם לבין עצמם".
בלוט, שהתייחס לנושא באירוע הרמת כוסית של ראשי המועצות ביהודה ושומרון, הסביר כי "השותפות הארגונית בין גופי הביטחון השונים - שב"כ, מג"ב, צה"ל והמשטרה - מייצרת סיכול טרור מכל סוג, משילות ואכיפת חוק וסדר". לטענתו, ישנם גורמים שמנסים "להיכנס בין לבין - מה שמוריד את האפקטיביות בשטח".
במהלך השבועות האחרונים, וככל שאירועי הפשיעה הלאומנית תפסו תאוצה, החל המתח בין המשטרה, צה"ל והשב"כ לעלות כמה מדרגות. השיא היה בתדרוכים של הגופים השונים אחד נגד השני. בין היתר דבריו של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, שאמר שהוא לא צריך את עזרת צה"ל באום אל פחם. או אמירות כמו "צה"ל אחראי" כשמדובר על אירועי פשיעה לאומנית, שהגיעו מצד גורמים במשטרה. האלוף התייחס גם לגורמים מתוך צה"ל, שתקפו את הפעילות של החטיבה היהודית בשב"כ על כך שאינה מייצרת תוצאות והיא חלשה.
הטיפול באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון תמיד היו עקב אכילס של צה"ל, שב"כ והמשטרה. בכל פעם שישנה עלייה, ישנה ביקורת נכונה על היעדר אכיפה. בשלב הזה מתחיל ויכוח רב שנים על תחומי האחריות, שמתחיל עוד במניעת האירועים, מעצר החשודים, הבאתם למשפט ומיצוי הדין עימם.
בשל המורכבות בתנאי השטח והיכולת של כל ארגון לפעול בשטחים שונים באופי שונה, ישנם פערים שמתחדדים כאשר יש רצף פעולות פשיעה לאומנית. השיא כמובן היה באירועי קוסרה - שם התפתחו עימותים בין מתיישבים לפלסטינים, לאחר שכמה קיצונים הקימו מאחז בלתי חוקי בפאתי הכפר.
האירועים בקוסרה יצרו לחץ מדיני כבד מצד האמריקנים, כאשר השיא היה בביקורו של שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי שסייר בכפר. במהלך החודשים האחרונים ניסה מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, לייצר חלוקת עבודה בין הארגונים השונים ואף התקיימו פגישות רבות בעניין.
בנוסף, הוקמה מפקדה בין ארגונית שתפקידה לפעול מול אותם פורעים. עד כה היא מייצרת מעצרים באירועים בולטים וכתבי אישום וחל שינוי בטיפול - אך יש עוד לאן להתקדם כשבמקביל קצב האירועים לא נעצר ופוגע ביציבות הביטחונית עליה עבדו רבות בפיקוד המרכז ובאוגדת איו"ש.