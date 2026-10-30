הארגון יעזור בבדיקה האם אכן יש קשר למדינות זרות בפרשה, שבה אין חשד לטוהר הבחירות אלא למבצעי תודעה.

קטאר וטורקיה, כזכור, כבר הכחישו את מעורבותן