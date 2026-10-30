המוסד יצטרף לחקירת החשד שקטאר ניסתה להטות את תוצאות הבחירות באמצעות עשרות מיליוני שקלים, ויסייע נקודתית בהיבטים הקשורים לאחריות הארגון. זאת אחרי ששב"כ, שהחזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות מתוקף היותו גוף סיכולי, פנה אל המוסד בבקשה לעזרה.
הארגון יעזור בבדיקה האם אכן יש קשר למדינות זרות בפרשה, שבה אין חשד לטוהר הבחירות אלא למבצעי תודעה. קטאר וטורקיה, כזכור, כבר הכחישו את מעורבותן. דובר משרד החוץ בדוחא, מאג'ד אל-אנסארי, אמר אתמול כי "אנו דוחים את ההאשמות מצד פוליטיקאים ישראלים מסוימים ואנשי הקשר שלהם בתקשורת, אשר פתחו בקמפיין דיסאינפורמציה נוסף שמטרתו לגרור את קטאר למחלוקות פוליטיות בישראל בעקבות הבחירות שנערכו השבוע. הם מאשימים שקנינו את נתניהו, את השמאל - וכעת את הקול הערבי. אם היה אפשר להאמין לכל אלה, קטאר כנראה הייתה הבעלים של ישראל כולה".
גם טורקיה דחתה לאחר מכן כל קשר שלה להתערבות בבחירות. "הטענות המופצות בכלי תקשורת מסוימים וברשתות החברתיות חסרות בסיס לחלוטין. האשמות אלה הן חלק מקמפיין דיסאינפורמציה מכוון ובוטה שמטרתו לתמרן את הציבור", נטען באנקרה.
ראשית הסערה במכתב ששלח יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לראש השב"כ דוד זיני. "טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה", כתב סולברג לזיני - ועל אף שציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", הוא הדגיש: "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".
ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד דרש כינוס של נשיאות ועדת הבחירות המרכזית להצגת הראיות שעמדו בבסיס החלטת סולברג להורות לזיני לפתוח בחקירה, ודין ליבנה - ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות - הגיב לכך על דעת סולברג וביקש להדגיש כי "הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר, ולמיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות. דבריהם של המפכ"ל וראש השב"כ ביום הבחירות ולאחריו מחזקים זאת".