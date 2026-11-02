נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכנן לזמן לבית הנשיא כבר מחרתיים (רביעי) את נציגי הסיעות השונות בכנסת החדשה, עוד לפני השבעתה - כדי להתחיל במרוץ להרכבת הממשלה . הרצוג צפוי לשמוע מכל סיעה על מי היא ממליצה להרכבת הממשלה, אבל בניגוד לבחירות הקודמות, הפעם אין ממשלה ברורה באופק. לפי הערכות, יו"ר ישר! גדי איזנקוט יהיה זה שיקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה - לפני רה"מ בנימין נתניהו . לקראת ההמלצות יתכנסו מחר ראשי גוש השינוי.

הרצוג: "מקווה שהנציגים יבואו עם ראש ולב פתוח" ( צילום: לע"מ )





בינתיים, הרצוג הודיע כי יפתח את סבב ההתייעצויות ברביעי דווקא עם נציגי הסיעות הקטנות, בסדר עולה, כך שלמפלגות הללו יהיה פחות זמן לקבל החלטה במי לתמוך כמועמד להרכבת הממשלה. "מטרת ההחלטה - לייצר חשיבה מחוץ לקופסה", נמסר מבית הנשיא. הראשונה להגיע תהיה הציונות הדתית-זהות בשעה 17:00, ש"ס, שבסבירות גבוהה תמליץ על נתניהו ב-18:15, וישראל ביתנו - שהודיעה שתתמוך באיזנקוט - ב-19:15.

למחרת ב-8:30, בחמישי, יגיעו לבית הנשיא נציגי סיעת יהדות התורה - שלא צפויה לתמוך באף אחד. בשעה 9:45 יגיעו נציגי עוצמה יהודית, ב-11:00 הדמוקרטים - שהודיעו שיתמכו באיזנקוט - ב-12:15 רע"מ, ב-16:45 הרשימה המשותפת, ב-18:00 נציגי סיעת ביחד של נפתלי בנט - שכבר הכריז גם הוא על תמיכה באיזנקוט - שיגיע עם נציגי ישר! בשעה 19:15. נציגי הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר, יגיעו אחרונים לבית הנשיא, בשעה 20:30.

מטעמו של הרצוג נמסר: "הנשיא מבקש לשמוע את עמדותיהן של כלל הסיעות, ולבחון האם קיימים כיוונים נוספים או חלופות שעשויות לסייע בגיבוש הסכמות ובהרכבת ממשלה. זאת, מתוך תפיסה כי בשעה זו חשוב למצות את כלל האפשרויות, להרחיב את השיח ולבחון כל דרך שעשויה לקדם את התהליך. כמו כן, הנשיא אינו שולל סבב התייעצויות נוסף, ככל שהדבר יידרש".

עוד לפני פתיחת הקלפיות, וכפי שאמר בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", הרבה הנשיא לקרוא לראשי הסיעות לשים את המחלוקות בצד ולפעול למען ממשלת אחדות. הוא המשיך בקריאה זו גם אחרי פרסום תוצאות האמת של הבחירות, כאשר קרא לנציגי הסיעות להגיע עם "ראש ולב פתוח" לקראת ההתייעצויות אצלו.

מצעד הממליצים

כאמור, יו"ר ביחד נפתלי בנט כבר הכריז כי בכוונתו להגיע לבית הנשיא ו להמליץ על איזנקוט כמועמד הראשון להרכבת הממשלה, וכמוהו גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. אחרי סימני השאלה סביב אביגדור ליברמן - וברקע התנגדותו הפומבית והחריפה להרכבת ממשלה עם המפלגות הערביות והחרדיות, אפשרות שאיזנקוט עצמו שוקל ובוחן - יו"ר ישראל ביתנו שבר היום שתיקה והודיע שימליץ גם הוא על יו"ר ישר! איזנקוט.

ראשי רע"מ והרשימה המשותפת בפגישה במלון בנצרת. ההמלצה לנשיא - כנראה מתואמת

באשר למפלגות הערביות, מסתמן כי גם שתיהן ימליצו על איזנקוט, וכך או כך ההערכה היא שההמלצה שלהן לנשיא תהיה מתואמת. היום, לראשונה מאז הבחירות, התקיימה במלון בנצרת פגישה בין הנהגות הרשימה המשותפת ורע"מ, במטרה לחזק את התיאום ולבחון שיתוף פעולה פוליטי בין הצדדים לקראת התקופה הקרובה.

אמג'ד שביטה, מזכ"ל חד"ש שנמצאת בתוך הרשימה המשותפת, כינה אתמול את איזנקוט "פחדן וגזען" בריאיון לרשת הטלוויזיה הסעודית "אל-ערביה", אך הסתייג ורמז כי ייתכן שהמפלגה תמליץ עליו בכל מקרה לנשיא. "אנחנו מוכנים לכל צעד שיפיל את ממשלת נתניהו", הסביר, באמירה שמתחברת גם עם הצהרותיהם של יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בראין וסגנו אחמד טיבי.

באשר למפלגות החרדיות, ש"ס, שנחלה מפלה בבחירות וירדה מ-11 מנדטים לשישה בלבד, ככל הנראה תמליץ על נתניהו בפני הנשיא. נתניהו, שחשש מהאפשרות שש"ס תחבור דווקא לאיזנקוט, פרסם הבוקר הודעת תמיכה בראש המפלגה אריה דרעי, שבה כתב כי "השמאל מוכן להציע לחרדים שמיים וארץ, בצביעות שזועקת לשמיים. דרעי וש"ס הם שותפים חשובים שלי ושל גוש הימין".

בכיר ביהדות התורה: "החרדים והערבים יכולים להסתדר יפה מאוד" ( הקלטה: מתוך תוכנית יומן הבוקר, רדיו ירושלים )





מי שעומדת על הגדר כרגע ולא ברור במי תתמוך היא מפלגת יהדות התורה, ששומרת לעצמה גם את האפשרות לא לתמוך באף מועמד. מה שחשוב למפלגה החרדית הוא חוק פטור מגיוס נוח, ולכן סביר שתתמוך במועמד שיהיה לה טוב יותר בהקשר הזה.

אברהם יוסטמן, חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה והיועץ המשפטי של המפלגה, אמר הבוקר בריאיון לרדיו ירושלים כי המפלגה לא פוסלת שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. "יהדות התורה הדגישה את זה לפני הבחירות, שהיא נמצאת על המדף מבחינת הגושים", אמר. "יהדות התורה זה גוש התורה. יש גם עניין של היתכנות מספרית. כרגע נראה שלגוש השינוי יש מרחב משחק גדול יותר".

לדבריו, "יהדות התורה כבר הרבה זמן לא משחקת את המשחק הלאומי. כמובן שיש ההיבט של המלחמה, אבל זה כבר בקונצנזוס, כך שהיא יכולה להתכנס לנושאים שמטרידים אותה באופן ספציפי. בהיבט הזה, חרדים וערבים יכולים יפה מאוד להסתדר. הם שניהם מיעוטים ולשניהם יש צרכים של מיעוטים, לפעמים אפילו חופפים".

בגוש נתניהו מודאגים מחבירה של המפלגות החרדיות והערביות לאיזנקוט, וכרגע היחידים שנראים "בכיס" של נתניהו הם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שבסבירות גבוהה מאוד ימליצו לנשיא על ראש הממשלה המכהן.

הדרך להקמת הממשלה

נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להתחיל בסבב התייעצויות ביום רביעי ולקבל מראשי הסיעות השונות את המלצתם על המועמד להרכבת הממשלה, ולפי ההערכות התהליך צפוי להימשך גם ביום חמישי ואולי לגלוש לשישי. על פי החוק, לנשיא יש שבעה ימים לקיום ההתייעצויות, לקבלת החלטה ולהטלת המנדט - כלומר עד 11 בנובמבר. ייתכן שהוא יעשה זאת עוד לפני שימלאו שבעה הימים.

הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.

על פי החישוב הנוכחי, מדובר ב גדי איזנקוט . גם אם אין לו 67 המלצות - הוא צפוי לזכות ביותר מנתניהו. לנתניהו צפויות 46 המלצות, ובין הכיסאות צפויה להישאר יהדות התורה.

למי שיקבל את המנדט ראשון יש 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה ב-14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: הראשונה, להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.