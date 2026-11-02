יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מדבר היום (שני) לראשונה מאז ליל הבחירות ואומר בקול חד וברור: לא אשב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בשום קונסטלציה פוליטית - ואמליץ על יו"ר ישר! גדי איזנקוט לראשות הממשלה. "אני לא חושב שהיה מישהו יותר ברור ממני במערכת הבחירות האחרונה. אי אפשר לדבר יותר ברור ממני", אמר בפתח דבריו, "יתהפך העולם אני לא אשב עם נתניהו. גם אם הוא יציע לי רוטציה ואני אהיה הראשון - לא יקרה".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מדבר היום (שני) לראשונה מאז ליל הבחירות ואומר בקול חד וברור: לא אשב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בשום קונסטלציה פוליטית - ואמליץ על יו"ר ישר! גדי איזנקוט לראשות הממשלה. "אני לא חושב שהיה מישהו יותר ברור ממני במערכת הבחירות האחרונה. אי אפשר לדבר יותר ברור ממני", אמר בפתח דבריו, "יתהפך העולם אני לא אשב עם נתניהו. גם אם הוא יציע לי רוטציה ואני אהיה הראשון - לא יקרה".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מדבר היום (שני) לראשונה מאז ליל הבחירות ואומר בקול חד וברור: לא אשב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בשום קונסטלציה פוליטית - ואמליץ על יו"ר ישר! גדי איזנקוט לראשות הממשלה. "אני לא חושב שהיה מישהו יותר ברור ממני במערכת הבחירות האחרונה. אי אפשר לדבר יותר ברור ממני", אמר בפתח דבריו, "יתהפך העולם אני לא אשב עם נתניהו. גם אם הוא יציע לי רוטציה ואני אהיה הראשון - לא יקרה".

ליברמן, אחת הדמויות המנוסות במערכת הפוליטית, אומר כי הצעד הראשון של גוש השינוי צריך להיות החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "חייבים להחליף אותו. נממש את זה מיד", הכריז. הוא ציין כי יתמוך במועמדות של יאיר לפיד ליו"ר הכנסת, למרות שראש האופוזיציה לא הכריז עד כה באופן רשמי שיתמודד לתפקיד.

ליברמן, אחת הדמויות המנוסות במערכת הפוליטית, אומר כי הצעד הראשון של גוש השינוי צריך להיות החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "חייבים להחליף אותו. נממש את זה מיד", הכריז. הוא ציין כי יתמוך במועמדות של יאיר לפיד ליו"ר הכנסת, למרות שראש האופוזיציה לא הכריז עד כה באופן רשמי שיתמודד לתפקיד.

ליברמן, אחת הדמויות המנוסות במערכת הפוליטית, אומר כי הצעד הראשון של גוש השינוי צריך להיות החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "חייבים להחליף אותו. נממש את זה מיד", הכריז. הוא ציין כי יתמוך במועמדות של יאיר לפיד ליו"ר הכנסת, למרות שראש האופוזיציה לא הכריז עד כה באופן רשמי שיתמודד לתפקיד.