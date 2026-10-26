בכירים מסעודיה, טורקיה ופקיסטן נפגשו באופן חריג היום (שני) עם גורמים איראניים בטהרן, בניסיון להפחית את המתיחות במזרח התיכון - בזמן שהחות'ים פתחו במתקפות חדשות נגד ריאד, ומצרים אישרה להעניק לה סיוע הגנתי. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי זו הפעם הראשונה שבה נערכות שיחות בדרג בכיר בין איראן לשלוש המדינות.
משרד החוץ הסעודי מסר כי הביקור, שנערך ביוזמת פקיסטן, נועד "למנוע הסלמה". את סעודיה ייצג שר ההגנה, הנסיך חאלד בן סלמאן, אחיו הצעיר של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, את פקיסטן ייצג מפקד הצבא, אסים מוניר ואת טורקיה ייצג ראש המודיעין איברהים קאלין. בפגישה נכחו גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שר החוץ עבאס עראקצ'י ומוחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. אתמול דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי גם מתווכים מקטאר הגיעו לאיראן.
איראן, נזכיר, הוזכרה בעבר כמצטרפת אפשרית ל"הסכם מכה", שבו חברות סעודיה, פקיסטן וטורקיה, ושבמסגרתו הן התחייבו כי כל התקפה על אחת מהן תיתפס כמתקפה על שלושתן - הבטחה שלא עמדה במבחן התוצאה על רקע התקיפות של החות'ים בריאד.
גורם איראני אמר לסוכנות הידיעות כי תוכנית הגרעין לא נידונה בפגישה, והדגיש כי הנושא לא יעלה לדיון עד שייענו דרישותיה של טהרן לסיום המלחמה, שכוללות את הסרת המצור האמריקני ואת ביטול הסנקציות על ייצוא הנפט האיראני. לפי דיווחים באיראן, הנושאים המרכזיים בדיון כללו את הביטחון האזורי ו"הגשת סיוע לעמים בפלסטין ובלבנון".
פזשכיאן אמר במסגרת הפגישה: "אנו תומכים בכל הבנה המובילה לאחדות האומות האיסלאמיות. איראן נכונה להעמיק את שיתוף הפעולה האזורי, ליישב חילוקי דעות ולנצל את הפוטנציאל הקולקטיבי של האומות האיסלאמיות. היא תומכת בכל הבנה התורמת לחיזוק האחדות, הלכידות, הביטחון והפיתוח באזור. על מדינות האזור לעמוד יחד אל מול האיומים המופנים כלפיהן. האזור שלנו עד למעשי אלימות ולזוועות שמבצעת ישראל בתמיכה אמריקנית - בעודה מאשימה אחרים בטרור".
לפי דיווח איראני, המשתתפים הסכימו להמשיך בדיונים "שמטרתם חיזוק שיתוף הפעולה בין ארבע המדינות האזוריות, בדגש על שלום וביטחון באזור".
הפגישה נערכה ברקע המתיחות האזורית בין איראן לארצות הברית. ברויטרס דווח כי טהרן הגישה תוכניות מפורטות לתקיפת כבלים תת-ימיים במפרץ - אם וושינגטון וישראל יתקפו אותה שוב, וברשת CNN אף דווח מוקדם יותר כי כוחות אמריקנים במזרח התיכון ערוכים לפתוח במבצעים צבאיים חדשים נגד איראן - תוך 96 שעות מרגע שיקבלו פקודה מטראמפ.
לפי הגורמים, כוחות אמריקנים בהיקף מספיק כבר נפרסו באזור כדי לבצע את התקיפות האפשריות. היקף המבצעים הצבאיים האמריקניים החדשים צפוי לחרוג מניסיונות "לכיסוח דשא" - כלומר, לשמר את המצב הקיים באמצעות תקיפת מכ"מים, משגרים ונכסים איראניים אחרים שניתן לשקם במהירות.
בתוך כך, אחרי דחיית ההצבעה הפרלמנט המצרי אישר בדיון סגור את סיוע ההגנה לסעודיה. לפי הודעת הפרלמנט, ההחלטה נועדה להסמיך את נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי לנקוט את הצעדים הדרושים כדי לסייע לריאד להגן על שטחה ועל ריבונותה מפני "תוקפנות" חיצונית. פילוח ההצבעה לא צוין, ולא נמסרו פרטים נוספים על אופי הסיוע והיקפו - אם כי גורם אזורי שעודכן בפרטים מסר כי מצרים תפרוס מערכות הגנה אווירית כדי לסייע ביירוט טילים וכטב"מים המשוגרים לעבר סעודיה. הוא הדגיש כי הסיוע יהיה הגנתי בלבד. "מצרים לא תשלח כוחות קרקעיים", אמר.
במקביל, החות'ים טענו היום כי תקפו שוב תחנות שאיבה בצינור הנפט הסעודי "מזרח-מערב" - שתואר כ"חלופה העיקרית היחידה הנוספת למצר הורמוז" - וכן את נמל התעופה בריאד שהודיע רק אתמול על חידוש פעילותם של שני טרמינלים - לאחר שאלו הושבתו בעבר בעקבות התקיפות של המורדים.
צינור הנפט "מזרח-מערב" מהווה מעין מסלול סעודי עוקף למצר הורמוז. לפני כחודש נתיב ההעברה הסעודי הושבת בעקבות פגיעה במתקן שאיבה של הצינור. ב"גרדיאן" צוין אז כי במהלך חודשי המלחמה עם איראן, צינור הנפט הסעודי חסך מריאד את עיקר הפגיעה שנגרמה מהשבתת מצר הורמוז בזמן המלחמה, וסעודיה - שנחשבת ייצואנית הנפט הגדולה בעולם - השתמשה בצינור כדי להסיט כארבעה מיליון חביות ביום - כ-4% מהאספקה העולמית - אל נמל ינבוע שעל חוף הים האדום.