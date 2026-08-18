רוסיה ממשיכה להעביר לאיראן, דרך נתיב השיט המוגן והמבודד בים הכספי, משלוחים של תחמושת, בכלל זאת חומרי נפץ כמו TNT, וכן רכיבי כטב"מים. כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) ברשת NBC האמריקנית. הדיווח מתבסס על מסמך של ממשלה כלשהי באירופה, שלפי NBC אומת על ידי גורם מערבי ששוחח עמה, והמשך המשלוחים הללו מעיד לדבריה על העמקת הברית האסטרטגית בין טהרן למוסקבה, בצל המלחמות הנפרדות ששתיהן מסובכות בהן וכששתיהן פועלות מול אויב משותף – ארה"ב.
על עצם המשלוחים של רוסיה לאיראן דרך הים הכספי דווח בעבר, וכבר במאי נחשף ב"ניו יורק טיימס" כי הנתיב הזה משמש את רוסיה כדי להעביר לאיראן רכיבים המאפשרים לה לשקם את מאגר הכטב"מים שלה, שלפי גורמים אמריקניים 60% ממנו נהרסו במלחמה האחרונה עם ארה"ב וישראל. רוסיה לפי אותו דיווח משתמשת בנתיב גם כדי להעביר סחורות אחרות שבדרך כלל היו מגיעות דרך מצר הורמוז, אך כעת לא יכולות להגיע בדרך הזאת בגלל המצור האמריקני על נמלי איראן.
אבל לפי הדיווח כעת ב-NBC היקף המשלוחים רחב יותר, וכולל כאמור לא רק רכיבי כטב"מים אלא גם תחמושת נוספת כמו חומר הנפץ TNT – תחמושת שחשובה מאוד לאיראן הנערכת כעת לפי הדיווחים לעימות הישיר הבא מול ארה"ב או ישראל, כשרק אמש איים בכיר איראני שלארה"ב יש "שבועות" לקבל את תנאי איראן ו"לחדש" את מזכר ההבנות מיוני, ולדבריו טהרן לא תאפשר למצור האמריקני להמשיך ללא הגבלת זמן ומתכוונת לעבור למדיניות "התקפית לחלוטין".
הבוקר, אגב, דווח על תקיפה נוספת נגד ספינה שחצתה את מצר הורמוז – תקיפה שהחשודה המיידית בה היא כמובן איראן, שמנסה לשתק את תנועת המכליות במצר. לפי סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO), "תחמושת לא-מזוהה" פגעה בספינה שזהותה לא נחשפה, בשעה שניסתה לחצות את המצר ולצאת מהמפרץ הפרסי. לפי הדיווח שהתקבל ב-UKMTO נזק נגרם לחדר המנועים בספינה, ויש לפחות נפגע אחד. "שאר הצוות מקבל סיוע ממשמר החופים של עומאן", נמסר.
על רקע התקיפה הזו, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הצהיר הבוקר כי מצר הורמוז ייישאר סגור כל עוד ארה"ב לא תעמוד בתנאי מזכר ההבנות – כפי שטהרן מפרשת אותם כמובן. קאליבאף דרש שארה"ב תסיר את המצור הימי על איראן, תבטל את הסנקציות על כלכלתה ותשחרר את הנכסים האיראניים המוקפאים ברחבי העולם.
שעות אחרי דבריו, ומבלי להגיב לתנאים האיראניים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social ציוץ עם מפה של הורמוז ובה תיאר אותו כ"טריטוריה אמריקנית חדשה" – אחרי שבסוף השבוע שעבר כבר איים להכריז על סיפוחו לכאורה, "אחרי שנסיים להביס את איראן". גם אם יכריז על כך, תהיה זו כמובן הצהרה חסרת משמעות בשטח, כשבפועל ארה"ב מתקשה להגן על ספינות ומכליות בהורמוז, וכאמור רק הבוקר הייתה שם מתקפה נוספת.
סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריב אבאדי, מיהר להגיב לפוסט של טראמפ ולעג לו: "כמו שטראמפ כתב נכון את שמו של המפרץ הפרסי, כך גם האשליה שלו בנוגע למצר הורמוז תתוקן בקרוב, או שאנחנו נתקן את האשליות שלו". מוסטפא איזדי, סגן מפקד משמרות המהפכה, הוסיף מיד אחר כך: "מצר הורמוז נמצא תחת שליטת כוחותינו. האויב לא יודע מה לעשות ונמצא במצב של חוסר אונים".
ובחזרה לדיווח של NBC על הברחות הנשק בים הכספי: לפי הדיווח לא ברור עדיין באיזה שלב נמצאת הבנייה מחדש של ארסנל הנשק האיראני, אך טהרן מצהירה כל העת על ההתחמשות המחודשת שלה, שכוללת לטענתה גם ייצור טילים חדשים. רק הבוקר הודיע משרד ההגנה האיראני: "נמשיך בדרך שהתווה עלי חמינאי לבניית כוח ההגנה של המדינה בעוצמה ונהפוך אותה למתקדמת וחזקה יותר בהתאם לצרכים ואיומים חדשים".
הנתיב דרך הים הכספי משמש כבר שנים כעורק תעבורה אסטרטגי בין רוסיה לאיראן, בפרט בשל העובדה שבים הזה – האגם הגדול בעולם – אין לארה"ב נוכחות, ורק לחמש המדינות שגובלות בו (רוסיה, איראן, קזחסטן, טורקמניסטן ואזרבייג'ן) יש יכולת שיטור שם. הספינות שנעות בנתיב האיראני-רוסי בים הכספי בדרך כלל מכבות את משדרי האיתור שלהן, כדי להקשות עוד יותר במעקב אחריהן. "אם חושבים על המקום האידיאלי לעקוף סנקציות ולהעביר ציוד צבאי, זה הים הכספי", צוטטה בדיווח של "ניו יורק טיימס" ממאי האחרון פרופ' ניקול גרייבסקי, מומחית לאיראן ולרוסיה.
הנתיב הזה, שיש מומחים שמכנים "כספיאן אקספרס" (Caspian Express), שימש תחילה דווקא בכיוון ההפוך: עם כטב"מים ותחמושת נוספת שאיראן העבירה לרוסיה אחרי הפלישה הגדולה לעומק אוקראינה ב-2022 והמלחמה שמאז ממשיכה להשתולל באוקראינה. רוסיה, שמאז החלה לפתח בעצמה את כטב"מי ה"שאהד" מתוצרת איראן, מעבירה כעת ציוד ונשק כדי לסייע לבעלת בריתה הנצורה – אבל נראה שגם התנועה בכיוון ההפוך נמשכת, ורק בחודש שעבר תקפה אוקראינה ספינות בים הכספי, בהן ספינה איראנית שבה נהרג מלח אחד. אותה תקיפה עוררה מתיחות גדולה בין קייב לטהרן, שאיימה לנקום, אבל בסופו של דבר מאמצים דיפלומטיים בין הצדדים מנעו מתקפת תגובה איראנית. גם ישראל ניסתה לשבש את התנועה בנתיב הזה, ובחודש מרץ הפציצה את מפקדת חיל הים האיראני בנמל בנדר אנזלי שלחופי הים הכספי, תקיפה שאז תיארו בצה"ל כ"אחת המשמעותיות ביותר" במלחמה.
אבל התנועה נמשכת כעת בלי הפסקה, באופן שהמומחים מזהירים כי מסייע לאיראן לעמוד בפני המצור האמריקני וכך מאריך את העימות מולה. בטור פרשנות שפרסם בשבוע שעבר ב"טלגרף" הבריטי גלן הווארד, נשיא מכון סרטוגה האמריקני העוסק בין היתר בחקר רוסיה ואיראן, הוא קרא לארה"ב למנף את השפעתה על אזרבייג'ן, על מנת שזו תסייע אולי בשיבוש הנתיב בים שנמצא לחופיה.
"בשעה שהממד האזורי של העימות בין איראן לארה"ב מתרחב, על ממשל טראמפ להכריע אם לאתגר את נתיב 'הכספיאן אקספרס' בטרם יתמצב ויהפוך לעמוד השדרה הלוגיסטי הקבוע של הברית בין רוסיה לאיראן", הוא כתב. הוא הזכיר את הסכם שלום בין ארמניה לאזרבייג'ן שהושג בתיווך אמריקני, וכתב כי מדובר בהנחת "היסודות הדיפלומטיים" לשיבוש הנתיב: "כעת על הבית הלבן לבנות על הצלחה זו על ידי פיתוח אסטרטגיה אזורית שתמנף את צמיחתה של אזרבייג'ן כמעצמה אזורית עולה בדרום הקווקז, תוך שיאפשר לאוקראינה להמשיך להפעיל לחץ צבאי על הנתיב, מבלי להסתכן במעורבות אמריקנית ישירה".