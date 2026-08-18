שעות אחרי דבריו, ומבלי להגיב לתנאים האיראניים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social ציוץ עם מפה של הורמוז ובה תיאר אותו כ"טריטוריה אמריקנית חדשה" – אחרי שבסוף השבוע שעבר כבר

איים להכריז על סיפוחו לכאורה, "אחרי שנסיים להביס את איראן"