למרות הרצון של חלק מחברי גוש השינוי להקים 6 ועדות זמניות ולחוקק במרץ בתקופת המנדט של איזנקוט להרכבת ממשלה, יועמ"שית הכנסת לא מאשרת הקמת ועדות זמניות בכמות נרחבת, אלא בוחנת את הצורך בשלוש ועדות שיוכלו לטפל בחקיקה בדגש על חקיקה דחופה של חוקים שנכנסים לתוקף. עמדתה נובעת מהמגבלות המשפטיות בכנסת בתקופת הביניים שבה לא ניתן לקדם חקיקה שאין לה דחיפות עד להקמת ממשלה חדשה.
לאור זאת, ובשל קוצר הזמן עד סוף תקופת המנדט שקיבל גדי איזנקוט מהנשיא להקמת הממשלה, בגוש השינוי מתכננים להקים מספר מצומצם יותר של ועדות, וגם אותן להקים בדירוג, שכן כל הקמת ועדה משמעותה זמן רב של דיונים.
הוועדה המרכזית שצפויה לקום היא ועדת חוקה זמנית שתעסוק בביטול שלושת חוקי הרפורמה המשפטית לפי התעדוף הבא - ביטול חוק החלשת היועמ"שית של ח"כ שמחה רוטמן, לאחר מכן ביטול החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים ובתעדוף נמוך יותר ביטול חוק מח"ש.
לצד ועדה זו תקום גם ועדה מיוחדת לנושא חוק יסוד ממשלה, והיא תטפל בביטול חוק הנבצרות של הקואליציה היוצאת שקובע כי לא ניתן להכריז על נבצרות של ראש ממשלה בשל ניגודי עניינים או נושאים משפטיים.
בנוסף, תוקם ועדה מיוחדת לקידום חוק ועדת חקירה ממלכתית אך ההערכה היא כי לא יהיה מספיק זמן להעביר את כל החוק, כך שהוא צפוי לעבור בקריאה טרומית או קריאה ראשונה לפני שתקום ממשלה. ועדה נוספת שצפויה לקום היא ועדה לביטול חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, שגם כך נבלם לאחרונה בבג"ץ.
לצד ועדות זמניות שכאמור יוקמו באופן מדורג ולא במקביל, גוש השינוי צפוי להקים ועדות פיקוח שאין להן סמכות לחוקק והן עוסקות בפיקוח על נושא מוגבל. בין היתר מדובר בוועדות לעניין שיקום הצפון והדרום, וגם ועדה לענייני החברה הערבית. מי שצפויה לקבל את ראשות הוועדה הזו היא הרשימה המשותפת, ועוד ועדת פיקוח שצפויה לקבל מפלגת רע”מ בנושא שיסוכם.