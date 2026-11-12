, יועמ"שית הכנסת לא מאשרת הקמת ועדות זמניות בכמות נרחבת, אלא בוחנת את הצורך בשלוש ועדות שיוכלו לטפל בחקיקה בדגש על חקיקה דחופה של חוקים שנכנסים לתוקף. עמדתה נובעת מהמגבלות המשפטיות בכנסת בתקופת הביניים שבה לא ניתן לקדם חקיקה שאין לה דחיפות עד להקמת ממשלה חדשה.

, יועמ"שית הכנסת לא מאשרת הקמת ועדות זמניות בכמות נרחבת, אלא בוחנת את הצורך בשלוש ועדות שיוכלו לטפל בחקיקה בדגש על חקיקה דחופה של חוקים שנכנסים לתוקף. עמדתה נובעת מהמגבלות המשפטיות בכנסת בתקופת הביניים שבה לא ניתן לקדם חקיקה שאין לה דחיפות עד להקמת ממשלה חדשה.

לאור זאת, ובשל קוצר הזמן עד סוף תקופת המנדט שקיבל גדי איזנקוט מהנשיא להקמת הממשלה, בגוש השינוי מתכננים להקים מספר מצומצם יותר של ועדות, וגם אותן להקים בדירוג, שכן כל הקמת ועדה משמעותה זמן רב של דיונים.

לאור זאת, ובשל קוצר הזמן עד סוף תקופת המנדט שקיבל גדי איזנקוט מהנשיא להקמת הממשלה, בגוש השינוי מתכננים להקים מספר מצומצם יותר של ועדות, וגם אותן להקים בדירוג, שכן כל הקמת ועדה משמעותה זמן רב של דיונים.

לאור זאת, ובשל קוצר הזמן עד סוף תקופת המנדט שקיבל גדי איזנקוט מהנשיא להקמת הממשלה, בגוש השינוי מתכננים להקים מספר מצומצם יותר של ועדות, וגם אותן להקים בדירוג, שכן כל הקמת ועדה משמעותה זמן רב של דיונים.

לצד ועדה זו תקום גם ועדה מיוחדת לנושא חוק יסוד ממשלה, והיא תטפל בביטול חוק הנבצרות של הקואליציה היוצאת שקובע כי לא ניתן להכריז על נבצרות של ראש ממשלה בשל ניגודי עניינים או נושאים משפטיים.

לצד ועדה זו תקום גם ועדה מיוחדת לנושא חוק יסוד ממשלה, והיא תטפל בביטול חוק הנבצרות של הקואליציה היוצאת שקובע כי לא ניתן להכריז על נבצרות של ראש ממשלה בשל ניגודי עניינים או נושאים משפטיים.

לצד ועדה זו תקום גם ועדה מיוחדת לנושא חוק יסוד ממשלה, והיא תטפל בביטול חוק הנבצרות של הקואליציה היוצאת שקובע כי לא ניתן להכריז על נבצרות של ראש ממשלה בשל ניגודי עניינים או נושאים משפטיים.