ההצעה שאליה התייחס אושרה בתחילת השבוע שעבר, ומניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל, שכן היא קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית". יו"ר המפלגה היהודי פולנסקי, המגדיר את עצמו "אנטי-ציוני", התנגד לחלק מהסעיפים בה אך בסופו של דבר בחר שלא להשתתף בהצבעה וההצעה אושרה. ההצעה מגדירה את הציונות כתמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", והופכת את ההגדרה לחלק ממדיניות המפלגה.

ההצעה שאליה התייחס אושרה בתחילת השבוע שעבר, ומניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל, שכן היא קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית". יו"ר המפלגה היהודי פולנסקי, המגדיר את עצמו "אנטי-ציוני", התנגד לחלק מהסעיפים בה אך בסופו של דבר בחר שלא להשתתף בהצבעה וההצעה אושרה. ההצעה מגדירה את הציונות כתמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", והופכת את ההגדרה לחלק ממדיניות המפלגה.

ההצעה שאליה התייחס אושרה בתחילת השבוע שעבר, ומניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל, שכן היא קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית". יו"ר המפלגה היהודי פולנסקי, המגדיר את עצמו "אנטי-ציוני", התנגד לחלק מהסעיפים בה אך בסופו של דבר בחר שלא להשתתף בהצבעה וההצעה אושרה. ההצעה מגדירה את הציונות כתמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", והופכת את ההגדרה לחלק ממדיניות המפלגה.

אתמול הנושא עלה דמהלך דיון שבו הופנו שאלות לראש הממשלה ברנהאם. המחוקקת השמרנית דיים הארייט קראה לברנהאם "לפסול שיתוף פעולה" עם מפלגת "הירוקים", והוא השיב ב"גינוי חד-משמעי" של ההצעה שעוררה סערה. ברנהאם אמר: "היא שגויה, היא אנטישמית, ולצד הזה של הבית לא יהיה שום קשר אליה. אנו תמיד נגיב באופן הנכון בכל הנוגע לכל שותפות שיש לנו עם מפלגות אחרות. אנו לא יכולים לתמוך בשותפות עם מפלגה המחזיקה בעמדה שאומצה לאחרונה".

אתמול הנושא עלה דמהלך דיון שבו הופנו שאלות לראש הממשלה ברנהאם. המחוקקת השמרנית דיים הארייט קראה לברנהאם "לפסול שיתוף פעולה" עם מפלגת "הירוקים", והוא השיב ב"גינוי חד-משמעי" של ההצעה שעוררה סערה. ברנהאם אמר: "היא שגויה, היא אנטישמית, ולצד הזה של הבית לא יהיה שום קשר אליה. אנו תמיד נגיב באופן הנכון בכל הנוגע לכל שותפות שיש לנו עם מפלגות אחרות. אנו לא יכולים לתמוך בשותפות עם מפלגה המחזיקה בעמדה שאומצה לאחרונה".

אתמול הנושא עלה דמהלך דיון שבו הופנו שאלות לראש הממשלה ברנהאם. המחוקקת השמרנית דיים הארייט קראה לברנהאם "לפסול שיתוף פעולה" עם מפלגת "הירוקים", והוא השיב ב"גינוי חד-משמעי" של ההצעה שעוררה סערה. ברנהאם אמר: "היא שגויה, היא אנטישמית, ולצד הזה של הבית לא יהיה שום קשר אליה. אנו תמיד נגיב באופן הנכון בכל הנוגע לכל שותפות שיש לנו עם מפלגות אחרות. אנו לא יכולים לתמוך בשותפות עם מפלגה המחזיקה בעמדה שאומצה לאחרונה".