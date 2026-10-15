ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם שלל אתמול (רביעי) שיתוף פעולה של מפלגת הלייבור שבראשה הוא עומד עם מפלגת "הירוקים" בראשות היהודי זאק פולנסקי, בעקבות אישור הצעה המגדירה את הציונות כגזענות. ברנהאם נשא דברים בבית הנבחרים וכינה את ההצעה שאושרה ברוב של 56 אחוזים בוועידת מפלגת השמאל הרדיקלי "שגויה" ו"אנטישמית", וגם הדגיש שללייבור לא יהיה "שום קשר אליה".
ההצעה שאליה התייחס אושרה בתחילת השבוע שעבר, ומניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל, שכן היא קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית". יו"ר המפלגה היהודי פולנסקי, המגדיר את עצמו "אנטי-ציוני", התנגד לחלק מהסעיפים בה אך בסופו של דבר בחר שלא להשתתף בהצבעה וההצעה אושרה. ההצעה מגדירה את הציונות כתמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", והופכת את ההגדרה לחלק ממדיניות המפלגה.
אתמול הנושא עלה דמהלך דיון שבו הופנו שאלות לראש הממשלה ברנהאם. המחוקקת השמרנית דיים הארייט קראה לברנהאם "לפסול שיתוף פעולה" עם מפלגת "הירוקים", והוא השיב ב"גינוי חד-משמעי" של ההצעה שעוררה סערה. ברנהאם אמר: "היא שגויה, היא אנטישמית, ולצד הזה של הבית לא יהיה שום קשר אליה. אנו תמיד נגיב באופן הנכון בכל הנוגע לכל שותפות שיש לנו עם מפלגות אחרות. אנו לא יכולים לתמוך בשותפות עם מפלגה המחזיקה בעמדה שאומצה לאחרונה".
דברי ברנהאם ותגובת פולנסקי:
יו"ר "הירוקים" פולנסקי הגיב על דברי ראש הממשלה הבריטי וכתב ברשת X: "אני המנהיג היהודי היחיד של מפלגה פוליטית. אני קורבן של אנטישמיות מדי יום והבהרתי שאנשים יהודים רצויים במפלגה שלי. אתה ראש ממשלה שמחמש רצח עם וכולא גמלאים על כך שהם מתנגדים לכך". פולנסקי הוסיף וטען כי זה "מסוכן וחסר אחריות כשמטשטשים את הגבולות בין ביקורת על ישראל לבין אנטישמיות. אנדי ברנהאם עדיין עומד לצד ישראל בזמן שהיא הורגת חפים מפשע בעזה".
בעקבות אישור ההצעה בישראל אסרו את כניסתו של פולנסקי למדינה ושר החוץ גדעון סער כינה את ההחלטה "כתם בתולדות בריטניה" ו"החלטה אנטישמית מובהקת".
לפי סקרים אחרונים, הירוקים אינם עוד מפלגת שוליים אלא המפלגה הרביעית או החמישית בגודלה בממלכה. אחרי אישור ההצעה להגדרת הציונות כגזענות, בתקשורת הבריטית ציינו כי בהתחשב במעמדה של המפלגה כאחת הגדולות בבריטניה – היא הופכת למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית.
אחרי שבסוף השבוע שעבר פולנסקי הפסיד בבחירות למושב בפרלמנט שפינה מנהיג הלייבור לשעבר קיר סטרמר, בחירות שהתקיימו במחוז הבחירה הולבורן וסנט פנקראס שבמרכז לונדון, הוא התייחס להצעה מעוררת המחלוקת ונמנע מלהביע עמדה חד-משמעית. הוא תיאר: "גדלתי בבית ציוני וגדלתי על הרעיון שאותו אזור היה 'ארץ ללא עם עבור עם ללא ארץ'. אבל ככל שהעמקתי ולמדתי, גיליתי שאני לא מאמין שזה נכון. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך וגירוש של העם הפלסטיני. אני סבור שזהו מעשה גזעני בבירור".