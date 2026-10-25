מערכת הבחירות הסוערת בברזיל תגיע היום (א') לסיומה, כשיותר מ-100 מיליון איש ייצאו לקלפי כדי לבחור במועמד המועדף עליהם לנשיאות: הנשיא המכהן ואיש השמאל לואיס אינזיו לולה דה סילבה או איש הימין העמוק פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שהושלך לכלא. לתוצאות הבחירות במדינת הענק יהיו השלכות גאופוליטיות משמעותיות, וניצחון של בולסונרו לא רק ירחיב משמעותית את השפעתה הגוברת של ארה"ב באמריקה הלטינית, אלא גם יהיה בשורה גדולה לישראל, שהנשיא הנוכחי לולה הוא ממבקריה החריפים בעולם, ומאשים אותה באופן עקבי ברצח עם.
הסקרים האחרונים של מערכת הבחירות, שפורסמו הלילה, שעות לפני ההצבעה, מלמדים על קרב צמוד ביותר: בכל הסקרים מוליך בולסונרו בפער של 2-1%, נתון שנמצא עמוק בטווח טעות הדגמה, כך שמשמעותו המעשית היא תיקו סטטיסטי. עם זאת כמו בעבר נשאלת השאלה עד כמה מדויקים הסקרים: בסיבוב הראשון של הבחירות, שבו התמודדו לצד לולה ובולסונרו כמה מועמדים נוספים, ניבאו הסוקרים ללולה יתרון של 7-6% על בולסונרו, אך לבסוף היה זה בולסונרו שהגיע למקום הראשון עם 47% לעומת 45% לנשיא המכהן. גם בבחירות ב-2022 שבהן גבר לולה על אביו של יריבו הנוכחי, ז'איר בולסונרו, היה ניצחונו דחוק בהרבה משניבאו הסקרים, ולכן יש התוהים אם גם כעת לוקים הסקרים בהערכת חסר לכוחו של בולסונרו הבן.
ההבדל בין שני המעומדים בבחירות תהומי: לבולסונרו בן ה-45 וללולה בן ה-80 יש השקפות אידיאולוגיות מנוגדות לחלוטין בשורה של סוגיות – החל ביחסים בין ברזיל לארה"ב, דרך שינויי האקלים וכלה במדיניות הרווחה. ניצחון של בולסונרו יסמן תפנית ימינה עבור המדינה המאוכלסת ביותר והכלכלה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, וזאת בשנה שבה בעלי בריתו של טראמפ כבר רשמו ניצחונות בבחירות בצ'ילה, בפרו ובקולומביה. לפניהן גם ארגנטינה וקוסטה ריקה בחרו בבעלי ברית של הנשיא האמריקני. ניצחון של לולה ישאיר את ברזיל ואת מקסיקו – המדינה השנייה בגודל אוכלוסייתה באמריקה הלטינית, המונהגת בידי הנשיאה קלאודיה שיינבאום – תחת מנהיגים מהמרכז-שמאל.
הנשיא המכהן לולה מקווה להשיג כהונה רביעית לא-רצופה, אחרי שכבר כיהן כנשיא ברזיל בשנים 2010-2003 וחזר לשלטון ב-2022, לאחר שב-2019 בוטלה הרשעתו בשחיתות והוא שוחרר מהכלא, שם שהה יותר מ-500 יום. בחודשים האחרונים הוא נקלע לקרב בחירות קשה ביותר על רקע חוסר שביעות רצון בציבור מיוקר המחיה ומסוגיות של ביטחון אישי, בעוד יריבו בולסונרו הפך את הגישה התקיפה כלפי הפשיעה לאבן הראשה של הקמפיין שלו, והתחייב להוריד את מחירי המזון. בולסונרו מבטיח גם רפורמה משפטית, שאותה יממש בין השאר בזכות העובדה שהנשיא הבא ימנה לפחות שלושה מתוך 11 שופטי בית המשפט העליון בשל פרישות של שופטים הצפויות ממנו בשנים הקרובות.
המחאה בסיבוב הראשון: 21% לא באו
שני המועמדים מתמודדים עם חשדות לשחיתות שבהם מעורבים בני משפחה ובעלי ברית שלהם, ובולסונרו עצמו מסובך כעת בפרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי להפיק סרט על חיי אביו. אביו ז'איר עדיין נתון בעונש של 27 שנות מאסר שנגזר עליו אחרי שהורשע בניסיון הפיכה, אם כי בשל מצבו הרפואי הוא מרצה אותו כעת במעצר בית. לקראת ההצבעה הקפיד לולה להציג את בולסונרו הבן כאיום על הדמוקרטיה, ואילו בולסונרו מצדו הבטיח שאם ייבחר יקדם מתן חנינה לאביו.
מאז הפסדו בסיבוב הראשון ניסה הנשיא המכהן לולה לפתות מצביעים מתלבטים באמצעות תמריצים יקרים, ובמסגרתם אישרה בין השאר ממשלתו תוכנית להקלת חובות לעסקים קטנים והבטיחה תחבורה ציבורית חינם בסופי שבוע.
לאורך מערכת הבחירות מתח לולה ביקורת חריפה על נשיא ארה"ב דונלד טרמאפ ודיבר על הסיכונים שבהתערבות אמריקנית בבחירות במדינה, לאחר שממשל טראמפ הטיל מכסים כבדים על ייצוא מברזיל, הכריז על סנקציות נגד שופט בית המשפט העליון שעמד בראש החקירה שהובילה להרשעתו של ז'איר בולסונרו, והגדיר ארגוני סחר בסמים כארגוני טרור זרים – צעד שלדברי מומחים ייתכן שנועד להציג את לולה כמי שמקל ראש בפשיעה. פלאביו בולסונרו מצדו התגאה בקרבתו לאנשי הבית הלבן ועמד על כך שברזיל חייבת לגבש עסקאות טובות יותר עם ממשל טראמפ, כולל בתחום כלכלת המינרלים הנדירים. לפי הערכות, מאגריה של ברזיל מגיעים לעד 21 מיליון טונות, והיא שנייה בכך רק לסין. בהיבט הפוליטי מכחיש בולסונרו כי הוא מקבל סיוע מהממשל בארה"ב.
ההצבעה בברזיל מתבצעת באמצעות מכונות הצבעה אלקטרוניות, שבהן מקישים את הספרות המתאימות לכל מועמד, והתוצאות מתקבלות לרוב בתוך שעות ספורות מרגע סגירת הקלפיות. כמעט 160 מיליון ברזילאים הם בעלי זכות בחירה, אבל יותר מ-33 מיליון, שהם 21% מציבור הבוחרים, לא הצביעו בסיבוב הראשון שנערך מוקדם יותר החודש, במה שנתפס כצעד מחאה נגד שני המועמדים.
בולסונרו עם אופנוענים, לולה בחוף: "דגל ברזיל או ארה"ב?"
אתמול חתמו שני המועמדים את קמפיין הבחירות שלהם בעצרות ענק בכמה מערי ברזיל. בשעות הבוקר, תחת השמש הקופחת, הגיע לולה לעצרת עם תומכיו בחוף קופקבנה בריו דה ז'ניירו ואמר: "אנחנו הולכים לנצח בבחירות מסיבה פשוטה אחת: נכון שהעם רוצה שינוי, אבל הוא רוצה להתקדם. הוא לא רוצה ללכת אחורה". בקול צרוד יותר מאי פעם קרא: "העם חייב לבחור – זה או מישהו שמחבק את הדגל הלאומי, או מישהו שמחבק את הדגל האמריקני".
שעות אחר כך התכנסו תומכי לולה בשדרות פאוליסטה בסאו פאולו, עורק התנועה המרכזי של העיר. "זה כל כך מרגש לראות את כולם כאן. זו האנרגיה שאנחנו רוצים עבור ברזיל. ברזיל שייכת לנו", אמרה ז'יזלי פאסוס, אשת עסקים בת 61 שהשתתפה באירוע. עבור רבים מתומכי לולה היה לעצרות אתמול טעם מר-מתוק: הנשיא בן ה-80 אינו צפוי להתמודד על כהונה נוספת אחרי מערכת הבחירות הזו, והדבר העניק לאירועי הסיום של הקמפיין תחושה של מסע פרידה. "הוא יחיד במינו. הייתה לו דרך מדהימה, יוצאת דופן ורוויית מאבקים. אנחנו גאים בזה מאוד", אמרה אולגה לאל, פנסיונרית בת 62 מסאו פאולו.
בסוף השבוע, בניסיון לתת דחיפה אחרונה לקמפיין של לולה, פרסמו שורה של אנשי קולנוע המזוהים עם השמאל העולמי – ואגב כך גם עם התקפות מתמידות על ישראל – סרטון שבו קראו לברזילאים להצביע לנשיא המכהן, וסימנו בידם את האות L, האות הראשונה בשמו של לולה. בסרטון הופיעו בין השאר חאווייר ברדם, פדרו אלמודובר ומארק רופאלו.
תומכיו של בולסונרו יצאו בסוף השבוע לרחובות בעיר הולדתו ריו דה ז'ניירו ובבלו הוריזונטה, בירת מדינת מינאס ז'ראיס – המדינה שזה עשרות שנים מצביעה במדויק על המנצח בבחירות הכלליות במדינה, וששום מועמד לא נבחר לנשיאות ברזיל בלי לנצח בה מאז שובה של ברזיל לדמוקרטיה בשנות ה-80. בבלו הוריזונטה הצטרף בולסונרו לשיירת אופנועים. "הרגע כמעט הגיע. נותרו שעות ספורות בלבד לפני שנעצב את עתיד האומה שלנו ל-30 או 40 השנים הבאות", אמר בולסונרו בסרטון ברשתות החברתיות.
"המפלגה שנמצאת כיום בשלטון רוצה להפוך את האנשים לתלויים במדינה. אנחנו לעומת זאת מקדשים את החירות", הסביר אברט דוריגו, איש עסקים ותומך של בולסונרו. "כדי לשפר את המצב צריך לעבוד", הדגיש, תוך שהוא חוזר על ביקורת נפוצה במחנה בולסונרו נגד תוכניות הרווחה של לולה. רבים מבאי העצרות של בולסונרו אתמול עטו את החולצה הצהובה המפורסמת של נבחרת הכדורגל של ברזיל, שהפכה לסמל ההזדהות המובהק של הימין הברזילאי.
דגל ישראל מול "רצח עם כמו היטלר"
במהלך היום האחרון של הקמפיין הגיע בולסונרו לבארה דה טיז'וקה, שכונת יוקרה בריו שבה התאושש אביו לאחר שנדקר במהלך מסע הבחירות שבו ניצח ב-2018. בולסונרו הבן רקד והתפלל שם עם הקהל, והכריז: "אני באמת משוכנע שמחר בשעה הזו כבר יהיה לברזיל נשיא חדש". שלטים שעליהם נכתב "לולה הביתה" נישאו בקהל לצד דגלי ארה"ב וישראל, וגם בולסונרו עצמו נראה מניף את דגל ישראל ומסמן בו לתומכיו.
בולסונרו ולולה, נזכיר, שונים מאוד זה מזה ביחסם לישראל. פלאביו בולסונרו, כמו אביו ז'איר, הוא תומך מובהק של ישראל, ותנועתם ידועה בברזיל באהדתה לישראל וליהודים. דגלי ישראל מונפים באופן מסורתי בעצרות של האב והבן, ובקיץ האחרון תועד פלאביו עצמו מניף את הדגל באירוע של תומכיו, כפי שעשה כאמור גם אתמול. בתחילת השנה ערך בולסונרו הבן את ביקורו הרביעי בישראל יחד עם אחיו אדוארדו. הוא סייר בשומרון, התפלל בכותל והבטיח להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים. "אנחנו מעריכים ואוהבים את ישראל", אמר אז, "אנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה בכל דרך".
לולה לעומתו הפך בכהונתו הנוכחית, ובמיוחד אחרי טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, לאחד המבקרים החריפים ביותר של ישראל בעולם. בפברואר 2024 האשים אותה בביצוע רצח עם "כמו היטלר", וחודשיים לאחר מכן טען שיותר מ-12 מיליון ילדים נהרגו במלחמה בעזה. באותה שנה החזיר את השגריר הברזילאי מישראל, וב-2025 סירב לאשר את מינויו של שגריר ישראלי חדש בברזיליה. גם בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר האחרון, אף שגינה את חמאס, האשים את ממשלת נתניהו ב"רצח העם של נשים וילדים בעזה".