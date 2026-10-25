הנשיא המכהן לולה מקווה להשיג כהונה רביעית לא-רצופה, אחרי שכבר כיהן כנשיא ברזיל בשנים 2010-2003 וחזר לשלטון ב-2022, לאחר שב-2019 בוטלה הרשעתו בשחיתות והוא שוחרר מהכלא, שם שהה יותר מ-500 יום. בחודשים האחרונים הוא נקלע לקרב בחירות קשה ביותר על רקע חוסר שביעות רצון בציבור מיוקר המחיה ומסוגיות של

ביטחון אישי