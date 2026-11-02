בריאיון ל-ynet

אחרי רצח אשתו הראשונה, סוזן עבד אל-קדר, הזהיר בשארה כי הוא עלול להיות הבא בתור: "אשתי הייתה פעילה חברתית. היא לא הייתה מהססת לעזור לאחרים ויוזמת סולחות בין קרובי משפחה. חייה מלאים במעשים נהדרים שאנו גאים בהם. בעבר ירו לעבר הבית והציתו את רכבה, ואין התקדמות בחקירה. אני לא יודע לאן נגיע, ואולי אני אהיה הבא בתור - או אחרים מהמשפחה".