המשטרה עדכנה היום (שני) כי תושב טייבה צפוי לעמוד בפני כתב אישום לאחר ש"פיתה" את זיאד בשארה בן ה-57, תושב העיר גם הוא, וגרם לו להגיע לבית ספר שבו נורה למוות לעיני אשתו השנייה ובתה בת החמש.
לפי החשד, הרצח בוצע כ"נקמת דם" בבנו של זיאד, מחמוד בשארה, שהואשם ברציחתו של בכר נוסיראת בן ה-19 בטייבה כחודש לפני רצח אביו, כמו גם בניסיון לרצוח את נאדים נוסיראת. שניהם קשורים לפי החשד לחשוד ברצח האב זיאד. אשתו לשעבר של המנוח, הפעילה החברתית סוזן עבד אל-קדר בשארה בת ה-51, נורתה למוות אף היא בטירה באפריל 2025, שנה ושלושה חודשים לפני בעלה.
חקירת החשד לרצח של זיאד בשארה העלתה כי ככל הנראה הרוצחים ארבו לקורבן, ועשו לו "כיפה אדומה": החשוד שצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום התקשר לבשארה במסווה של הצעת עבודה, שבמסגרתה התבקש להגיע לבית ספר בעיר. כשהגיע למקום המתין ברכב לצד אשתו השנייה והילדה - אז הגיעו המתנקשים, פתחו את דלת הרכב וירו בו למוות מטווח אפס ומותו נקבע במקום.
בריאיון ל-ynet אחרי רצח אשתו הראשונה, סוזן עבד אל-קדר, הזהיר בשארה כי הוא עלול להיות הבא בתור: "אשתי הייתה פעילה חברתית. היא לא הייתה מהססת לעזור לאחרים ויוזמת סולחות בין קרובי משפחה. חייה מלאים במעשים נהדרים שאנו גאים בהם. בעבר ירו לעבר הבית והציתו את רכבה, ואין התקדמות בחקירה. אני לא יודע לאן נגיע, ואולי אני אהיה הבא בתור - או אחרים מהמשפחה".
מהמשטרה נמסר על הכוונה להגיש כתב אישום נגד החשוד במעורבות ברצח של זיאד בשארה: "בתום חקירה מורכבת ואינטנסיבית, היחידה המרכזית במחוז מרכז גיבשה תשתית ראייתית נגד תושב טייבה שעל פי החשד פיתה את הקורבן להגיע לזירת הרצח, שם נורה למוות. בהתאם לממצאי החקירה מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, בתום החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד והתיק עבר לפרקליטות מחוז מרכז להגשת כתב אישום כנגדו".
האלימות משתוללת בטייבה
מתחילת השנה נרצחו 189 בני אדם מהחברה הערבית בישראל. בשבוע שעבר, חמישה בני אדם נרצחו תוך שלושה ימים בלבד - אחד מהם הוא עלאא מנסי ג'באל מטייבה, שנרצח במהלך עבודתו בעיר בתחום הריצוף. הצעיר, שהוגדר תחילה כפצוע קשה, נורה לעיני אחיו שעבד איתו. על פי החשד הוא כלל לא היה היעד לירי, אך נפגע ממנו ומותו נקבע בבית החולים מאיר בכפר סבא.
מוחמד מנסי, אביו, שיתף: "בני היה אדם ישר ונרצח בדם קר. הוא לא היה מסוכסך עם איש. הוא עבד יומם ולילה כדי לסיים לבנות את ביתו, להתארס ולהתחתן, אך חזר אלינו ללא רוח חיים. תשאלו עליו את מי שתרצו ותשמעו עד כמה היה אהוב, אנושי, צנוע ואדם שאהב לעשות טוב".
לפני כחודש, רכבו של איש העסקים ראאד חאג' יחיא, גבר בשנות ה-50 לחייו, תועד מחורר מכדורים רבים שנורו לעברו. מותו נקבע בתום פעולות החייאה. המשטרה מסרה כי גם במקרה הזה, ממידע ראשוני עלה שהרוצחים התקשרו לקורבן וביקשו ממנו לפגוש אותם, בשיטת "כיפה אדומה". כשיצא ברכבו הם ירו לעברו 13 קליעים מטווח אפס, ורצחו אותו ליד ביתו.
ג'יהאד בלעם, קרוב משפחתו של הנרצח, אמר ל-ynet: "ראאד היה אדם שקט ושלו. הוא היה נשוי, אב לשלושה בנים והמפרנס של משפחתו. לצערי, הוא קיבל שיחת טלפון וביקשו ממנו לצאת מהבית, ואז ארבו לו סמוך לביתו. ראאד לא היה אדם שרצח ולא עסק בסמים, והיו לו יחסים טובים עם כולם. אנחנו סבורים שהרקע לרצח הוא ככל הנראה כספי, לאחר שבתקופה האחרונה הוא סבל מקשיים כלכליים. אבל שום דבר לא מצדיק רצח".