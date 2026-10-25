כשברקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן , נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (ראשון) בשיחה עם כתבים כי "לא תהיה היום תקיפה באיראן". אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו חזר אמש שוב על הטענה ש"איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה" והיום פרסם הדמיה של פצצת אטום על תל אביב - אמר היום טראמפ שזה לא המצב, וטען שהאיראנים כלל "לא זזים" במתקני הגרעין שהופצצו.

בריאיון ל"פוקס ניוז" הוא נשאל אם האיראנים מנסים לשקם את חלק ממתקני הגרעין שנפגעו, וכן מה הוא רואה בצילומי הלוויין. "אנחנו יכולים לקרוא מהחלל את התג על חולצה של אדם. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המכוש. אנחנו יודעים ששלושת המתקנים האחרים הרוסים. הם (האיראנים) לא זזים שם יותר מדי. אנחנו עוקבים אחריהם. יש לנו גישה לכל אחד מהמתקנים שהפצצנו. הם מכוסים באלפי טונות של סלעים".

הריאיון ל"פוקס ניוז" ( צילום: FoxNews )





טראמפ: לא תהיה תקיפה היום באיראן





גלריה אדמירל בראד קופר במצר הורמוז, היום. "אבן דרך בסיוע לשותפות במפרץ" ( צילום: סנטקום )

במקביל, מזכירות המדינה האמריקנית אישרה הערב באופן רשמי כי הורתה לפנות חלק מאנשי הצוות ובני משפחותיהם בשגרירות בריאד, וזאת ברקע הלחימה בין סעודיה ל חות'ים בתימן, ולאחר דיווחים שפורסמו על פינוי דיפלומטים מהמזרח התיכון . בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, ביקר היום ב מצר הורמוז , שם נמשך העימות בין האיראנים לאמריקנים.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל קופר ביקר במצר הורמוז "בזמן שכוחות צבא ארה"ב מציינים אבן דרך בסיוע לשותפות במפרץ - בייצוא של יותר מ-1.5 מיליארד חביות נפט גולמי מאז הקיץ". לפי ההודעה, קופר "צפה בסביבה המבצעית הנוכחית בעת שטס במסוק CH-47 צ'ינוק מעל נתיב המים הבינלאומי. יותר מ-3,000 כלי שיט מסחריים חצו בהצלחה את מצר הורמוז בתמיכת כוחות פיקוד המרכז האמריקני במהלך חצי השנה האחרונה".

לדברי קופר, "אנחנו ממשיכים לעמוד כתף אל כתף עם השותפות שלנו במפרץ ועם תעשיית הספנות. הביקור מדגיש את המחויבות החזקה שלנו להמשך חופש השיט במצר הורמוז". לפי סנטקום, בחודשים האחרונים ישנה "תנופה" בתנועה במצר, "וזאת לאחר שכוחות ארה"ב פינו בהצלחה מוקשים ימיים שהונחו על ידי משמרות המהפכה", מה שמאפשר לדברי האמריקנים את השיט בנתיבים הבינלאומיים של המצר האסטרטגי.

"כיום, נתיבי המעבר המרכזיים במצר הורמוז נותרים חופשיים ונקיים ממוקשים ימיים איראניים הודות למאמצים המדהימים של אנשינו" טען אדמירל קופר. בחודשים האחרונים, כך לטענת פיקוד המרכז האמריקני, יותר מ-95% מהספינות ששטו במצר הורמוז "הפליגו בבטחה למרות התוקפנות הבלתי מוצדקת של משמרות המהפכה, דבר המציג בבירור כי ארצות הברית והשותפות האזוריות שולטות בנתיב המים הבינלאומי".

קופר נפגש עם חיילי פיקוד המרכז האמריקני ( צילום: סנטקום )

תיעוד מתקיפת ספינת המלחמה האיראנית מול סרי לנקה, מרץ ( צילום: Department of War )





באשר לפינוי אנשי השגרירות האמריקנית בריאד, ממחלקת המדינה נמסר כי מדובר בעובדים שאינם חיוניים במצב חירום. "החל משלשום, מחלקת המדינה הורתה לעובדים לעזוב את סעודיה בשל סיכונים ביטחוניים", נכתב בהודעה. "החות'ים הנתמכים על ידי איראן ביצעו מעשי תוקפנות נגד סעודיה, כולל תקיפות על נמלי תעופה אזרחיים ותשתיות קריטיות אחרות שגרמו לנפגעים בקרב אזרחים ולשיבושי נסיעה חמורים. התוקפנות הזו עלולה להסלים במהירות - מעבר לאזור הזמן המיידי".

סרי לנקה חילצה 40 ימאים איראניים

משרד החוץ של סרי לנקה עדכן היום כי לבקשת המשטר בטהרן, מדינת האי ששוכנת מדרום להודו "תיאמה את חילוצם" של 40 ימאים איראנים - שהיו על סיפונן של 19 ספינות מסחריות שהפליגו במים הבינלאומיים של המדינה, וסבלו מבעיות רפואיות שעליהן לא פירטו. לפי הודעת משרד החוץ של סרי לנקה, טהרן ביקשה לבצע את החילוץ "בצינורות הדיפלומטיים המקובלים", והימאים הושבו לרפובליקה האיסלאמית.

סרי לנקה לא סיפקה פרטים נוספים על הסיבה לכך שהיה צורך לחלץ את הימאים האיראנים, אולם כלי תקשורת במדינה, ובכלל זאת העיתון ההודי The Hindu, דיווחו כי הם היו על סיפונן של מכליות נפט שנמצאות תחת סנקציות אמריקניות במסגרת העימות בין וושינגטון לטהרן. "חיל הים ומשמר החופים של סרי לנקה מספקים בדרך כלל תמיכה במאמצים הומניטריים", אמר לסוכנות הידיעות רויטרס מקור ממשלתי בסרי לנקה, בעל ידע ישיר על פרטי המקרה.

תושבים בטהרן חוששים מחידוש האש. טראמפ באירוע בחירות באוהיו ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

ב-4 במרץ, במהלך השבוע הראשון של המלחמה בין ישראל וארצות הברית לבין איראן, צוללת אמריקנית הטביעה את ספינת המלחמה האיראנית IRIS Dena מול חופי סרי לנקה - באמצעות טיל טורפדו. עשרות ימאים איראנים נהרגו אז, וסרי לנקה סייעה בחילוץ השורדים. בהמשך סייעה בהטסת גופות 87 ההרוגים, וכן בהשבת 32 הניצולים מהספינה לצד 208 אנשי צוות מכלי שיט איראני אחר.

באיראן חוששים מהתחדשות המלחמה: "כבר ארזתי חפצים"

יומיים לפני פתיחת הקלפיות בישראל וכשבוע וחצי לפני בחירות האמצע בארה"ב , ובצל החשש מהתחדשות המלחמה עם איראן בתקופה המתוחה הזו, המתח מורגש גם ברחובות הרפובליקה האיסלאמית. בעוד שמנהיגי ישראל, ארצות הברית ואיראן משגרים איומים הדדיים ומזהירים ממהלך של היריב, תושבים בטהרן נערכים להסלמה מחודשת ולהתרחבות העימות - עם השלכות כבדות על הכלכלה האיראנית. סוכנות הידיעות האמריקנית AP שוחחה עם פרשתה חאג'יפור, בת 35 מהבירה האיראנית ואמא לפעוט, שסיפרה כי היא אוגרת תרופות ללא מרשם ומזון מחשש ל"מלחמה אפשרית ופצצות גדולות יותר".

לפי AP, המצור האמריקני על נמלי איראן גרם למחסור בתרופות במדינה, אך אין סימן למחסור במזון או בסחורות חיוניות אחרות. כוח הקנייה של האיראנים קרס ככל שערך המטבע האיראני - הריאל - הגיע לשפלים חסרי תקדים, והאינפלציה במדינה זינקה.

"קנייה בסופרמרקט יכולה לעלות חצי משכורת חודשית", סיפר מוחמד מוחמדי, איראני בן 36. המשכורת החודשית הממוצעת באיראן עומדת על כ-400 מיליון ריאל איראני - ששווים לכ-150 דולר אמריקני. למרות המחירים הגבוהים, מוחמד עבדי, בן 39, אמר כי העימות במצר הורמוז דרבן אותו לקנות אספקה נוספת למשפחתו, כולל תמרים יבשים, שמן בישול ואורז. "אני מודאג שהמצב עלול להחמיר," הסביר.