כשבוחנים היטב את העיתוי והנסיבות שבהן טראמפ אמר שיש סיכוי להחזיר את הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה לסדר היום רואים שזה היה עיתוי מקרי. טראמפ דיבר עם כתבים, אחת הכתבות שאלה וטראמפ ענה. ולא נראה שמאחורי תשובתו עמדה איזושהי התפתחות ממשית, אלא שפשוט להערכתו בגלל המצוקה הסעודית מול החות'ים נוצרה הזדמנות להגברת הסיוע הישראלי, שתביא מצד הסעודים הכרת תודה ואולי תגרום להם לוותר על התנאי לנורמליזציה – שהוא מו"מ עם הפלסטינים על פתרון שתי המדינות. ספק רב אם ההתבטאות של טראמפ מבשרת התפתחות משמעותית ביחסים בין ישראל לסעודיה.
בשיחה אמש (שישי) עם הכתבים טראמפ אמר כי ישראל כבר סייעה לסעודים בפעולות שלהם נגד החות'ים. כשנשאל על ידי כתבים אם הסכמי אברהם חזרו לשולחן, השיב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו". סעודיה, יצוין, מקבלת מישראל סיוע צבאי שהתמקד עד כה במודיעין על מטרות.
לפי ההערכות, החות'ים הסלימו את המתקפות שלהם על סעודיה מפני שהם רוצים לכפות עליה להסיר את המצור שהיא אוכפת עליהם. הסיבה השנייה היא בקשה איראנית מהחות'ים לתקוף את סעודיה – כדי שזו תלחץ על ארה"ב שלא לתקוף באיראן או להגיע להסדר עמה, ברוח מזכר ההבנות הפייסני שנחתם ביוני, ושקרס אחרי שהאיראנים הפרו אותו.
לישראל יש עניין לסייע לסעודיה משתי סיבות. האחת היא שהאמריקנים ביקשו שצה"ל יסייע לסעודים, והשנייה היא שממשלת נתניהו לא רוצה שאמריקנים יעשו ויתורים לאיראן, בגלל לחץ אפשרי של הסעודים על וושינגטון בעקבות המתקפות החות'יות. לישראל יש אינטרס נוסף: להפוך את הסעודים לאסירי תודה, ועל ידי כך לחדש את תהליך הנורמליזציה שנקטע בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.
אבל מה שהסעודים צריכים, מעבר למה שהם כבר מקבלים מישראל, כלומר סיוע במודיעין, הוא משהו שלישראל יהיה די קשה לתת בשעה שכל חזיתות הלחימה עדיין פתוחות. הסעודים צריכים כרגע, מכ"מי גילוי וסוללות הגנה אווירית מכל הסוגים: כיפת ברזל, קלע דוד ואפילו טילי חץ 2. הסיבה היא שהחות'ים תוקפים את הסעודים גם בטילים בליסטיים, גם בטילי שיוט וגם בכטב"מים תוקפים.
לכן, הסעודים צריכים למעשה מערכי הגנה בעיקר על שדות תעופה מרכזיים בריאד ובדהראן ועל מתקני אנרגיה בחוף הים האדום, באזור עיר הנמל ינבוע ומתקני המשאבות של צינור הנפט "מזרח-מערב", שדרכו הסעודים מייצאים נפט (במקום דרך מצר הורמוז) אל הים האדום – ומשם לאסיה או דרך תעלת סואץ לאירופה.
ישראל בינתיים לא ממהרת להציע לסעודים את מערכות ההגנה הללו, וסביר מאוד להניח שישראל תשקול במידה וסעודיה תבקש – רק אם יורש העצר מוחמד בן סלמאן ובית המלוכה הסעודי יציעו לישראל משהו חשוב ביותר בתמורה, כזה שיצדיק ויתור על מערכות ההגנה שישראל זקוקה להן.
חשוב להזכיר בהקשר זה שישראל נתנה לפי דיווחים זרים לאיחוד האמירויות מערכות גילוי מכ"מיות וסוללת כיפת ברזל, ואולי אפילו יותר, שעזרו לאמירתים להגן על עצמם מפני תקיפות הטילים והכטב"מים האיראניות. אבל איחוד האמירויות חתומה על הסכמי אברהם, יש לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל והיא עוזרת לה מאוד בהקשר של עזה. לפיכך לישראל יש סיבה טובה אפילו בימים שבהם כל סוללת כיפת ברזל חשובה להיענות לבקשות האמירתים.
לעומת זאת הסעודים, גם היום, מסרבים לוותר על דרישתם שישראל תיכנס למו"מ עם הרשות הפלסטינית על הקמת מדינה פלסטינית ופתרון לבעיה הפלסטינית על פי עקרון שתי המדינות לשני עמים. סביר בהחלט להניח שאם הסעודים יעבירו לישראל מסר חשאי שהם מוכנים לוותר ושהם מוכנים לנרמל את היחסים עם ישראל – כפי שטראמפ העריך – אז ממשלת ישראל הנוכחית, וגם הממשלה שתקום אחרי הבחירות, עשויה לשקול בחיוב את הבקשה הסעודית להגנה אווירית על שמי הממלכה.
סביר להניח שבריאד לא יזדרזו מפני שבשבועות האחרונים האירופים התגייסו להגנה על שמי סעודיה. תחילה יוון ששלחה סוללות פטריוט, ולפני יומיים נשיא צרפת עמנואל מקרון עמד בהבטחתו ושלח לממלכה מערכות הגנה אווירית מסוג שעדיין לא פורסם. לא ברור עדיין אם זה יספק את הסעודים, ואם לא – ייתכן מאוד שהם יפנו לישראל. אבל חזונו של טראמפ על חידוש תהליך הנורמליזציה בגלל התקיפות של החות'ים נראה כרגע קצת מוקדם.
פורסם לראשונה: 23:42, 16.10.26