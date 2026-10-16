סביר להניח שבריאד לא יזדרזו מפני שבשבועות האחרונים האירופים התגייסו להגנה על שמי סעודיה. תחילה יוון ששלחה סוללות פטריוט, ולפני יומיים נשיא צרפת עמנואל מקרון עמד בהבטחתו ושלח לממלכה מערכות הגנה אווירית מסוג שעדיין לא פורסם. לא ברור עדיין אם זה יספק את הסעודים, ואם לא – ייתכן מאוד שהם יפנו לישראל. אבל חזונו של טראמפ על חידוש תהליך הנורמליזציה בגלל התקיפות של החות'ים נראה כרגע קצת מוקדם.