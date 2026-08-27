באזור הגבול בין נפאל ל טיבט ממשיכים בצהריים (יום ה') כוחות החילוץ בניסיון הנואש לאתר ניצולים מ אסון השיטפון האדיר ש פקד את האזור אתמול , אבל לנוכח המראות האפוקליפטיים התקווה לאתר עוד אנשים בחיים הולכת ודועכת. הבוקר טיפס מניין ההרוגים הרשמי ל-273, אבל מספר הנעדרים עומד כבר על יותר מ-1,300: 826 נעדרים בנפאל, מהם 517 תיירים זרים, ו-558 נעדרים בסין, שבשטחה נמצאת טיבט, מהם 260 אזרחי זרים.

היום שאחרי: תיעוד מאזור האסון בגבול נפאל-טיבט ( צילום: רויטרס )





גלריה הבוץ הגיע עד לקומה השנייה והשלישית. שרידי הבתים באזור האסון, היום ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

מי שביתו שרד ניסה לחזור כדי לאסוף מעט מהרכוש. תושבים בנפאל, היום ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

גשרים נעקרו ממקומם, כבישים נחסמו. השיטפון האדיר בגבול טיבט ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

מאמצי החילוץ מתנהלים בתנאים קשים ביותר: זרם המים המפלצתי שהיכה באזור הגבול אתמול, אזור שממילא מתאפיין בשטח הררי שאינו פשוט לתנועה, עקר בדרכו עשרות גשרים וחסם יותר מ-40 קילומטרים של כבישים. הדרך היחידה להגיע כעת לאזור היא באמצעות מסוקים, וגם אלה מתקשים לעתים למצוא מקום טוב מספיק לנחיתה. השיטפון גרם גם לקריסה של עמודי חשמל ותקשורת, ולכן באזורים נרחבים בזירת האסון אין גישה לחשמל ולאינטרנט.

הבוקר, עם עלות השמש, חשפו צילומי רחפן את היקף ההרס, והמים הנסוגים אפשרו למצוא עוד ועוד גופות, שחלקן רוסקו בעקבות העוצמה הסיסמית יוצאת הדופן של זרם המים. מנפאל מגיעות תמונות קשות של תושבי כפרים מנסים בכוח להיחלץ ממלכודות סחף ומחטטים בהריסות בחיפוש אחר מצרכים חיוניים להישרדות או אחר הרכוש שנותר להם. בחלק מהתמונות נראו קומות שניות ושלישיות של מבנים מכוסות לחלוטין בבוץ, והריסות תלויות מענפי עצים ומכבלי חשמל.

האסון בגבול נפאל-טיבט, נזכיר, אירע אתמול בסביבות השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי, כשמסה אדירה של קרח, סלעים ובוץ קרסה לתוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין השתיים. הקריסה גרמה לנהר לעלות על גדותיו ושלחה זרם מים שגרם לשיטפונות הרסניים בצד הנפאלי והטיבטי של הגבול. בתמונות ובסרטונים שהגיעו מהאזור נראה נחשול המים החייתי דוהר במורדות, עוקר גשרים ממקומם וממוטט בתים על יושביהם. בסרטון אחד שהפך ויראלי במיוחד, ושצולם במצלמת אבטחה בצד הטיבטי של מעבר הגבול בין סין לנפאל במחוז ג'ירונג, נראים אנשים מבחינים בזרם המים האדיר המתקדם לכיוונם במהירות ומנסים לברוח, אבל אז הוא פורץ בעוצמה אדירה, חודר בין בניינים, חניונים וכבישי גישה – וקובר וסוחף את כל הנקרה בדרכו, כולל אוטובוסים וכלי רכב המתהפכים, נמעכים והופכים לגרוטאות מרוסקות.

התיעוד המטורף מטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





הזרם המפלצתי מגיע למעבר הגבול בג'ירונג. אנשים עוד ניסו לברוח, אך הוא קבר הכול

מנסים להימלט מהמים המתקרבים

רגעי הפגיעה במעבר הגבול

בשעות הראשונות שלאחר האסון דיווחו מכונים גאולוגיים כי רעידת אדמה בעוצמה 4.4 דרגות אירעה באזור כ-7 דקות לפני שהשיטפון היכה, והעלו את הסברה כי היא זו שגרמה לאסון. עם זאת אמש עדכן המכון הגאולוגי של ארה"ב כי הרעד שזוהה תחילה כרעידת אדמה היה למעשה אנרגיה סיסמית שנוצרה על-ידי מפולת מעל לפני הקרקע, ולא להפך, וכי עוצמת הרעד שגרמה המפולת הייתה שוות ערך לזו של רעידת אדמה בדרגה 5.2. מומחים שבחנו צילומי לוויין של חברת Planet Labs אמרו כי שיטפון הבזק הקטלני נגרם כנראה כשחלקו התחתון של קרחון התנתק והתרסק על קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו, תוך שהוא גורף וסוחף איתו כמות גדולה של סלעים ומשקעים. עם זאת עדיין לא ברור מה גרם לקריסת הקרחון.

חוקר כדור הארץ דן שוגר, פרופסור חבר באוניברסיטת קלגרי שהתבונן בתמונות של Planet Labs, אמר אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי מהצילומים נראה שכמות גדולה של שלג נמסה ב-24 השעות שקדמו לאסון: "חלק מהקרחונים בעמק היו מכוסים אתמול בשלג, והיום הם ברובם קרח חשוף. במילים אחרות – ואציין שעדיין לא ראיתי נתונים מתחנות מזג אוויר – כנראה היה חם". הוא הסביר כי האסון אירע אחרי שגוש קרח ברוחב של כ-600 מטרים התנתק בבת אחת ונפל לקרקעית העמק: "הקרקעית נראית כאילו פצצה התפוצצה שם – מדובר פשוט במשקעים מהקרחון שהתפרק", אמר ל"ניו יורק טיימס".

בישאל נאט אופרטי, גאולוג ואיש אקדמיה מאוניברסיטת טריבהובאן בקטמנדו, תיאר את האירוע כ"אחד האסונות הגדולים ביותר שידעה נפאל". הוא ציין כי הקריסה חוללה "צונאמי מהשמיים", ושחררה כ-20 מיליון מטרים מעוקבים של מים עודפים.

"לא נשאר כלום, מי שהיה במלון או ברכב – נספה"

בין המוני הנעדרים בנפאל ובטיבט מדווחים כאמור ל יותר מ-800 אזרחים זרים, שהגיעו מלמעלה מ-30 מדינות. הם כוללים 177 איש מהודו, 63 מארצות הברית, 34 מאוסטרליה, 33 מבריטניה ו-25 מקנדה. משרד החוץ בירושלים עדכן כי יש גם נעדר ישראלי אחד , בן 60. כמה צעירים ישראלים אחרים שמטיילים כעת בנפאל ונמצאים בעיצומם של טרקים טרם יצרו קשר, אולם ככל הידוע הם היו באזורים שלא נפגעו מהשיטפון.

האסון בנפאל: המים דוהרים במורדות וקוברים בתים





בתים שנקברו תחת הבוץ בצדו הנפאלי של הגבול ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

אישה נפאלית בוכה בכניסה לבסיס צבאי אחרי קבלת עדכון על בן משפחה שנעדר ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

שיעורם הגבוה של התיירים בין הנעדרים נובע מהעובדה שהשיטפון פגע גם בסיאברובסי, נקודת המוצא לטרק הלאנגטנג המפורסם, ובאזורים נוספים שבהם עוברים תיירים מהודו ומהפזורה ההודית כדי לעלות לרגל להר קאילאש בטיבט, שהוא אתר קדוש להינדים.

בין המטיילים הנעדרים גם קבוצה של 47 איש, כמעט כולם תיירים זרים והשאר מדריכים, שהייתה במסע עלייה לרגל להר קאילאש. סוכנות הטיולים הנפאלית Himalayan Glacier שהוציאה את הקבוצה למסע מסרה כי לא הצליחה ליצור איתה קשר מאז אתמול. בקבוצה הזו יש אוסטרלים, קנדים ואמריקנים רבים, ובין האוסטרלים גם שני ילדים, בני 14 ו-11. סוכנות הטיולים Kailash Journeys מסרה שגם עם קבוצה שלה, ובה 27 מטיילים שיצאו למסע עלייה לרגל בן 15 יום, ניתק הקשר אתמול, בסביבות השעה 8:00 בבוקר, כשעה לפני שהיכה השיטפון. בקבוצה הזו יש 7 אזרחים בריטים, בני 19 עד 55.

סאגר פאנדי, מנכ"ל חברת תיירות מקומית שגם לקוחותיו, 15 אזרחים אוסטרלים ממוצא הודי, מוגדרים כעת נעדרים, סיפר כי טס היום במסוק מעל אזור האסון: "לא נותרו מבנים מעשי ידי אדם, לא נותר שום יישוב. הכול פשוט שוטח. לכן כל מי שהיה במלון, במסעדה או ברכב – אני מאמין שכולם נספו".

רדיקה שארמה, אמריקנית שהוריה ראמש (65) ונילאם (64) היו באזור האסון בנפאל במסגרת מסע עלייה לרגל, סיפרה כי 24 השעות האחרונות, שבהן המתינה לעדכונים על גורל אביה ואמה, היו האיומות בחייה. לדבריה החברה שאיתה יצאו למסע יצרה קשר עם הקבוצה, בת 7 אנשים, בפעם האחרונה ב-8 בבוקר אתמול, ממש לפני האסון, ועודכנה שהם הגיעו לגבול עם טיבט. "אני יודעת שלא משנה איפה הם נמצאים, הם בטח מבוהלים", אמרה ל-CNN. היא יודעת גם שאם הם שרדו, הם ודאי דואגים מאוד לה ולאחיה שצריכים לחכות ולקוות בבית. הוריה היגרו מהודו לניו יורק לפני יותר מ-30 שנה.

הגשר קורס, הילדים צורחים, המים פורצים לכפר: התיעודים המחרידים מהשיטפון בנפאל





אנשי צבא נפאל מחלצים גבר מכוסה בבוץ מאחת מזירות האסון, אתמול

תושבים מתאספים על גג בית באזור שנפגע, כשמעליהם מסוק פינוי ( צילום: Arun SANKAR / AFP )

פינוי פצוע לבית חולים בקטמנדו, אחרי פגיעת השיטפון אתמול ( צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP )

אפשר להגיע רק במסוק, ולא תמיד יש איפה לנחות. מאמצי החילוץ ( צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

בנפאל עצמה, המוני משפחות צבאו היום על בית חולים בבירה קטמנדו בתקווה למצוא מידע על יקיריהם הנעדרים. אחד מבאי המקום, סובאש חטאני, עיין ברשימות ושוחח עם נציגי הרשויות בתקווה לקבל מידע על אחיו הבכור שנעדר. אדם אחר בשם צ'יטרה בהאדור נפאלי סיפר שהוא מחפש את אחיינו, נהג שנסע לכיוון אחד ממוקדי הפגיעה הקשים ביותר, לפני שניתק איתו הקשר: "הוא היה בקשר עם אחותי עד סביבות השעה 8:00 בבוקר, ומאז השיטפון לא שמענו ממנו. שמו לא מופיע בשום רשימה שראינו".

למרות התנאים הקשים, לפני הצהריים הודיעו הרשויות בנפאל כי איתרו כ-100 תיירים הודים ו-25 פועלים סינים. לא ברור אם התיירים ההודים נכללו במניין הנעדרים שצוין קודם לכן. שעות אחדות לפני כן הודיע צבא נפאל כי הצליח לחלץ שבעה לכודים ממנהרה של פרויקט הידרואלקטרי שנמצאו בחיים, וכי נמשכים המאמצים לחלץ לכודים בשלוש מנהרות נוספות. הבשורות הללו נותנות מעט תקווה למי שמחכים למידע על יקיריהם.

קרחוני ההימלאיה מתכווצים בקצב מואץ

לשלל המנהיגים מהעולם ששיגרו ביממה האחרונה תפילות והצעות סיוע לנפאל ולטיבט הצטרף היום הדלאי למה , המנהיג הגולה של העם הטיבטי שנאלץ לעזוב את החבל ב-1959 ושבייג'ינג מחשיבה אותו למנהיג של תנועת מרי בדלנית. בהודעתו מסר הדלאי למה כי תפילותיו נתונות לקורבנות וכי הוא שולח את תנחומיו הכנים לכל האבלים והנפגעים מהטרגדיה. הוא גם הביע תקווה שיינקטו צעדים כדי למנוע הישנות של אסונות כאלה, תוך שהוא רומז לחלקם של שינויי האקלים מעשה ידי אדם.

השיטפון האדיר בנפאל: המים קברו כפרים ועיירות ( צילום: רויטרס )





הדלאי למה. שלח תפילות ותנחומים ( צילום: Sanjay BAID / AFP )

השיטפון עוקר גשר סמוך לגבול עם טיבט, אתמול. עוד עשרות מבנים כאלה נסחפו בזרם

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

האסון בנפאל אכן מעורר בשעות האחרונות דיון עולמי ער באחריותה של האנושות, ובעיקר זו של המדינות המפותחות, לטרגדיות כמו זו שההתרחשה אתמול. מומחי אקלים ממרכז ICIMOD בקטמנדו ציינו כי מפולת שלג וקרח שמקורה בקרחון היא שככל הנראה חוללה את שיטפון, והעובדה ששלג רב נסוג מהאזור בשעות שקדמו לקריסה מעלה את השאלה אם ההתחממות הגלובלית לכל הפחות תרמה לאירוע.

אזור ההימלאיה, המשתרע על פני נפאל וכמה מדינות סמוכות, ובהן הודו, פגיע במיוחד לגשמים עזים, לשיטפונות ולמפולות משום שהוא מתחמם בקצב מהיר יותר משאר העולם כתוצאה משינויי האקלים מעשי ידי אדם. מחקרים מראים כי אירועי מזג אוויר קיצוניים, כולל גלי חום וגשמים, וכן המסת קרחונים, הפכו תכופים יותר באזור. חוקרים בקטמנדו מצאו מוקדם יותר השנה כי קרחונים ברחבי אזור הינדו-כוש הימלאיה נמסים בקצב מואץ, וכי קצב אובדן הקרח הוכפל מאז שנת 2000, בעיקר בשל עליית הטמפרטורות בעולם ושינויי האקלים.

אישה מבוגרת מפונה באמצעות שופל, אתמול בנפאל ( צילום: Prakash MATHEMA / AFP )

( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

לפי דו"ח של האו"ם משנת 2023, ההרים המושלגים של נפאל איבדו קרוב לשליש מנפח הקרח שלהם בתוך מעט יותר מ-30 שנה בשל ההתחממות הגלובלית. הסוכנות הוסיפה באותה שנה כי הקרחונים בנפאל, הכלואה בין שתי מזהמות פחמן גדולות, הודו וסין, נמסו בעשור האחרון בקצב מהיר ב-65% בהשוואה לעשור שקדם לו.