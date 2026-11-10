יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שצפוי להתמנות לתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אמר בצהריים (יום שלישי) בישיבת הסיעה הראשונה בכנסת ה-26 כי "הדבר הראשון שאעשה בוועדה זה להזמין את ראש השב"כ והמפכ"ל ולשאול אותם על ההתערבות הזרה בבחירות, כי יש פער לא סביר ביניהם".
במשך ימים נמנע שב"כ מהעברת ראיות למשטרה בצל הטענות ל"גניבת הבחירות", עד שביום חמישי החל הארגון להעביר למשטרה, בפעימות, חומרים לכאורה על קלפיות במגזר הערבי. החומרים נאספו בשב"כ, והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה להעבירם לצוות המיוחד שקם וכולל גם נציגי משטרה. בארגון הסבירו כי ההעברה של החומרים מתרחשת בפעימות כי "זה לוקח זמן". לפי גורמים בשירות, "יש תהליכים שמבצעים ופגישות שצריך לקיים כדי שהכול יעבור כמו שצריך".
החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו בשבוע שעבר כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.
ביום ראשון מסרה בהרב-מיארה כי אינה מכירה "תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות או לבסס טענה להשפעה שיכולה להביא לשינוי בתוצאות הבחירות. אם יוצג בפנינו מידע נוסף ומחדש שטרם הוצג הוא ייבחן ויטופל כדין. כאשר יש תשתית ראייתית - מי שצריך להיחקר ייחקר. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של יהודי או ערבי. ההחלטה אם לחקור אדם היא החלטה מקצועית, עניינית ושוויונית. כך היה וכך יהיה".