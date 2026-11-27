ההסכמים הקואליציוניים שאליהם הגיעה ישר עם ישראל ביתנו ו הדמוקרטים מאפשרים כבר להעריך כיצד תיראה ממשלת שינוי, אם תקום בסופו של דבר - וגם לתת פוקוס על חילופי השרים הצפויים. אז מי יחליף את מי, אם אכן תקום ממשלה שתתבסס על גוש השינוי, לצד יהדות התורה ובתמיכת רע"מ? זו הרשימה, שכמובן חלקית בלבד ואינה סופית.

ראש ממשלה: איזנקוט במקום נתניהו

12 שנים לאחר שממשלת נתניהו אישרה את מינויו של גדי איזנקוט לרמטכ"ל ה-21 של צה"ל, הוא עשוי להחליף את נתניהו ולהתמנות לראש הממשלה ה-15. איזנקוט אמר שהוא רוצה להשביע ממשלה תוך שמונה ימים ולא מחכה להארכת המנדט מנשיא המדינה, ועדיין לא שלל ממשלת אחדות עם בנימין נתניהו, כשהוא ראשון ברוטציה. "דלתי עדיין פתוחה וידי עדיין מושטת", כתב בפוסט, שבו תקף את הליכוד .

גלריה איזנקוט לנתניהו: "דלתי עדיין פתוחה" ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit, REUTERS/Ronen Zvulun )

שר ביטחון: ליברמן במקום ישראל כ"ץ

לפי ההסכם עם ישראל ביתנו, במקרה של ממשלת שינוי יחזור יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן לתפקיד שבו כיהן במשך שנתיים מ-2016, תחת נתניהו. השבוע הוא האשים את נתניהו ואת ישראל כ"ץ בכך ש"תאוות השלטון מעבירה אותם על דעתם. הם נאחזים בקרנות המזבח, לא אתפלא אם נגלה שהם מפעילים גם את המוסד, השב״כ וגופים אחרים נגד ראשי גוש השינוי". כ"ץ, שר הביטחון לאחר פיטורי קודמו יואב גלנט, אמר בתגובה שליברמן "איבד קשר עם המציאות".

ישראל כ"ץ על ליברמן: "איבד קשר עם המציאות" ( צילום: שלו שלום, אלעד מלכה )

ביטחון לאומי/פנים: גולן במקום בן גביר

יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר שינה את שם המשרד ל"ביטחון לאומי", הדמוקרטים כתבו בהודעה על ההסכם הקואליציוני כי יקבלו תיק "ביטחון פנים" נרחב - וייתכן שיאיר גולן ישנה בחזרה את השם, שרק יסמל את השינוי הדרמטי במדיניות. אחרי רצח אישה בכפר מנדא החודש, בתום קדנציה שבה נשברו שיאים שליליים במספר הנרצחים בחברה הערבית, אמר גולן: "תם זמנם של נתניהו ובן גביר. עכשיו צריך לשים סוף להפקרה. ניאבק בארגוני הפשיעה ונחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי ישראל, יהודים וערבים". בתגובה למינוי המסתמן של גולן למחליפו, כתב בן גביר: "המחבלים שמחים, היהודים בוכים".

גולן על בן גביר: "תם זמנו" ( צילום: אלכס קולומויסקי, שאול גולן )

משפטים: פורר במקום לוין

האיש שהוביל את המהפכה המשפטית, שאותה גוש השינוי מתחיל למחוק בכנסת בהצבעות בזו אחר זו, אמור להיות מוחלף בעודד פורר מישראל ביתנו, במקרה של ממשלה ללא הליכוד. פורר שימש כשר החקלאות בממשלת בנט-לפיד, ובניגוד ליריב לוין מערכת המשפט לא תראה אותו כסדין אדום.

פורר ולוין ( צילום: אלכס קולומויסקי, ריאן פרויס )

תקשורת: רייטן במקום קרעי

שלמה קרעי מהליכוד קידם את חוק התקשורת, שגם הוא כבר בוטל בקריאה טרומית בכנסת. לאחר אותה הצבעה בשבוע שעבר אמרה אפרת רייטן מהדמוקרטים, המיועדת להחליפו, כי "יש רגעים שבהם אתה מביט לאחור אל התהום שעברנו בארבע השנים הנוראיות האלה, ומבין שמה שמתחיל כאן היום הוא לא רק ביטול של חוקים רעים, הוא הריפוי של המדינה שלנו והתחלת התיקון".

רייטן על ביטול הרפורמה של קרעי: "הריפוי של המדינה מתחיל כאן" ( צילום: יאיר שגיא )

עבודה ורווחה: לזימי במקום לוין וחיים כץ

בהסכם הקואליציוני, שייצא כמובן לפועל רק אם תקום ממשלת שינוי, נכתב כי משרד העבודה והרווחה הוא אחד מהתיקים שיקבלו הדמוקרטים. הוא מיועד לנעמה לזימי, שתחליף למעשה את יריב לוין (שימש כשר העבודה לצד תפקידו כשר המשפטים) ואת שר הרווחה (וגם התיירות, הבינוי והשיכון והבריאות) חיים כץ. לפני שנה, בעימות במליאה, אמר לוין ללזימי: "ההגנה שאת נהנית ממנה - תיגמר". היא ענתה: "אתה מאיים עליי?". לוין הגיב: "אני לא מאיים, אני מודיע לך". בעימות עם חיים כץ במרץ השנה, הוא צעק על לזימי: "לכי תעבדי, לא ייצרת כלום חוץ מרעל ורוע, חוץ מלשרוף צמיגים לא עשית כלום". היא צעקה בתגובה: "מושחת".

לזימי ללוין, לפני שנה: "אתם מאיים עליי?" ( צילום: ערוץ הכנסת )





כ"ץ ללזימי, במרץ השנה: "לא ייצרת כלום חוץ מרעל ורוע" ( צילום: ערוץ הכנסת )





תרבות וספורט: קריב במקום זוהר

גלעד קריב מהדמוקרטים הוא המיועד להחליף את מיקי זוהר כשר התרבות והספורט. קריב, שמכהן כחבר כנסת בחמש השנים האחרונות, היה בין היתר יו"ר ועדת חוקה ויו"ר ועדת העלייה והקליטה. לפי הסיכום, התיק שאותו יקבל - במקרה של ממשלת שינוי - יכלול גם "מינהל חדש לדמוקרטיה".

קריב וזוהר. יקבל גם אחריות על מינהל לדמוקרטיה ( צילום: אביגיל עוזי, דנה קופל )

עלייה וקליטה: מלינובסקי במקום סופר

ישראל ביתנו דרשה וקיבלה את תיק העלייה והקליטה, המזוהה איתה, ולפי המסתמן יוליה מלינובסקי היא שתחליף את אופיר סופר מהציונות הדתית. מלינובסקי מכהנת כח"כית לסירוגין מאז 2016, והייתה מאלו שקידמו את החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר.

מלינובסקי וסופר ( צילום: שלו שלום )

אוצר: בנט במקום סמוטריץ'

בניגוד לתיקים שפורטו עד כה, שהמיועדים להם שייכים למפלגות שסיכמו על הסכמים קואליציוניים, יו"ר ביחד נפתלי בנט עדיין מכוון לממשלת אחדות כשאיזנקוט ראשון ברוטציה - אף שהיום כבר אמר כי "אם זה לא יתאפשר, נתקדם בחלופה פחות טובה". בעבר הוא ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' היו באותה רשימה, אבל מאז כמובן עברו הרבה מים בירדן. במאי השנה אמר שר האוצר סמוטריץ' כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, ועל כך בנט אמר כי "מי שמכנה את 7 באוקטובר 'מחדל טקטי' מצרף את עצמו לרשימת שונאי ישראל ומכחישי הטבח".

בנט על סמוטריץ': "מצטרף לרשימת שונאי ישראל" ( צילום: יריב כץ, שלו שלום )

חוץ: לפיד במקום סער

יאיר לפיד מיועד לחזור לתפקיד שבו כיהן בממשלת השינוי, עד שהחליף את בנט בראשות הממשלה. אם זה יקרה, בממשלת שינוי נוספת, זה יהיה על חשבונו של מי שהתעמת איתו פעם אחר פעם בתקופה האחרונה, בעת שלפיד כיהן כראש האופוזיציה ולמעשה כ"מחזיק תיק החוץ" בביחד. יממה לפני הבחירות כינה גדעון סער את לפיד "כלומניק", לאחר הפסדים בברזיל ובסרביה של מי שלפיד כינה "מקורבים לנתניהו".

סער על לפיד: "כלומניק" ( צילום: יואב דודקביץ', שלו שלום )

חינוך: טרופר במקום קיש

חלוקת התיקים בישר עדיין לא ידועה, אבל לפי ההערכות חילי טרופר - שבין היתר כיהן בעבר כשר התרבות והספורט וכשר המדע והטכנולוגיה - יחליף את יואב קיש במשרד החינוך. השניים כיהנו יחדיו בממשלת החירום בתחילת מלחמת חרבות ברזל, אז טרופר שימש כשר בלי תיק.