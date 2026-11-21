גסאן קאסם, אביה של הייא קאסם (31) שנרצחה אתמול (שישי) ב פיצוץ מטען החבלה ברחוב הראשי ב טירה - שבו נפצעו גם שני בניה - מתקשה להשלים עם המוות של בתו. "אני בהלם כבד, מעולם לא חשבתי שהפשיעה תגיע גם אלינו", אמר. "בתי הייתה אישה אהובה, מורה, מסורה ומלאת נתינה, וכל מי שהכיר אותה אהב אותה. אני מתקשה להאמין שאדם שמגדיר את עצמו מוסלמי, ושאמר פעם 'אין אלוהים מלבד אללה', מסוגל לבצע מעשה כזה".

"אין לזה שום הסבר": גסאן מספר על בתו הייא שנרצחה ( קרדיט: חסן שעלאן )





גלריה הייא קאסם. "ידם של בני העוולה הגיעה גם אליה"

האב גסאן הוסיף בכאב: "הייא הייתה בת יחידה בין שלושה בנים. הייא הייתה מוכרת לכולם, כולם מדברים עליה כאישה ישרה וטובת לב. קיבלנו כל כך הרבה הודעות מאנשים, עד שכבר איננו מסוגלים לקרוא את כולן. היא הייתה אהובה בכל רחבי הארץ, ולא רק בטירה".

"תשאלו בכל העיר, לא היה לה שום קשר לסכסוכים או לבעיות", אמר עוד. "היא הייתה מחנכת, אישה שהקדישה את חייה לחינוך ולגידול ילדים. אני לא יודע איך להסביר את מה שקרה. אין לזה שום הסבר. שני ילדיה שואלים עליה ומחכים שהיא תחזור הביתה, ואינם יודעים שאימם כבר לא תשוב אליהם בחיים".

עוד הוסיף האב: "בדרך כלל משתמשים במטעני חבלה נגד אנשים המצויים בסכסוכים ובסכסוכי דמים, אבל בתי לא הייתה מסוכסכת עם איש ולא הייתה פוגעת אפילו בנמלה. כולם מעידים עליה רק דברים טובים. עד עכשיו אנחנו לא יודעים מדוע היא נרצחה ומי עומד מאחורי המעשה, והתחושה היא שהגענו למבוי סתום. הפשיעה הזאת תדפוק על דלתו של כל בית, ומה שמתרחש כיום עלול להוביל לכך שהמצב בעתיד יהיה קשה עוד יותר".

לדבריו, "בתי הייתה רחוקה מכל בעיה, אישה משכילה, וידם של בני העוולה הגיעה גם אליה. אני באופן אישי כבר לא יודע את מי להאשים את עצמנו או את המדינה? משהו כאן לא נורמלי. המצב מגיע לכל בית ולכל משפחה. אם לא תהיה התגייסות המונית של הציבור, אין לנו מה לחכות למשטרה או לאנשיו של בן גביר, כי הם לא יגנו עלינו. אנחנו חייבים להגן על עצמנו".

האב גסאן קרא לפעול ביד קשה נגד הרוצחים: "המדינה הזאת זקוקה לניקוי מהחלאות האלה. בכל מקום שבו יש אנשים כאלה, צריך לנקות אותם. רצחו את הייא עם פצצה שמשתמשים בה במלחמות, נגד אנשים שביצעו מעשים חמורים. אבל להטמין פצצה נגד אישה שנמצאת ברכב עם ילדיה הקטנים? דבר כזה לא קיים בעולם כולו, אלא רק בחברה שלנו. החברה שלנו, שלצערי נהרסה והתרגלה לרצח".

"בכל בוקר אנחנו מתעוררים לחדשות על רצח", המשיך האב. "האלימות הגיעה לקשיש, לאדם בדרכו למסגד, לילד קטן וגם לאישה. אני כבר לא יודע איך להסביר את זה. הפשיעה הולכת ומחריפה בצורה קשה מאוד".

עבד בסול, שנרצח בריינה

קוסאי בן ה-13, שנרצח בשועפט

הדיווח על הפיצוץ ברכב התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון אתמול בשעה 21:40. על פי החשד, מטען הופעל ברכב. המשטרה מסרה כי הרקע "ככל הנראה פלילי", אך לקאסם אין עבר פלילי או כל מעורבות בפלילים. שני ילדיה של קאסם, בני 7 ושנתיים, נפצעו באורח קל ואושפזו.

מאז מותה של קאסם אתמול בערב, נרצחו שלושה בני אדם נוספים בחברה הערבית. הבוקר נרצח קוסאי אלג'ולאני, נער בן 13 , סמוך לבית ספר במחנה הפליטים שועפט במזרח ירושלים - כשהוא עם תיק בית הספר על גבו. המשטרה פתחה בחקירה ומנסה להתחקות אחר החשוד ברצח שנמלט. נער בן 16 נעצר לצד אופנוע שרוף בחשד למעורבות ברצח, אך בתום חקירה קצרה עלה כי הוא כלל לא קשור לרצח .