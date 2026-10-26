אנשי ביטחון לבנוניים שמעורים בפעילות חיזבאללה אמרו כי ארגון הטרור הקדיש את שלושת החודשים האחרונים להיערכות לחידוש אפשרי של הלחימה עם ישראל, לאחר שקיבל כסף רב מ איראן. לדבריהם, חרף המכות הקשות שספג בשלוש שנות המלחמה עם ישראל, חיזבאללה נותר מחויב ללחימה וניצל את ההפוגה מאז חודש יוני כדי להתחמש מחדש - תוך התמקדות ברכישת חומרי נפץ ובייצור כטב"מים שניתן לשגר לעבר עמדות ישראליות.

מחבלי כוח רדואן באימון ( צילום: Fatma Jomaa/IMAGO/APA images/Reuters )

אחד המקורות, ומקור נוסף שמקורב לחיזבאללה, אמרו לרויטרס כי הארגון קיבל עשרות מיליוני דולרים מאיראן כדי לסייע בחיזוק יכולותיו הצבאיות. כל זאת בנוסף לכ- 200 מיליון דולר שהארגון כבר קיבל מטהרן כדי לסייע למשפחות עקורות במעוזיו השיעיים, כפי שדיווחה רויטרס מוקדם יותר החודש.

ארגון הטרור, לפי המקורות ששוחחו עם רויטרס, פועל לשיקום מבני פיקוד ושליטה שקרסו בקרבות המפתח עם ישראל. ברויטרס ציינו כי פנו ללשכת הסברה של חיזבאללה, שמסרה כי "הכיבוש הישראלי על אדמות לבנון הופך כל התנגדות לו לזכות לגיטימית". הלשכה דחתה את הטענה שמערכות הפיקוד והשליטה של הארגון קרסו.

צה"ל סירב להגיב לפניית רויטרס, וגם הנציגות הקבועה של איראן לאו"ם בז'נבה לא מסרה תגובה. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אמר כי וושינגטון תמשיך לחנוק את צינורות המימון של חיזבאללה באמצעות סנקציות וצעדים נוספים. דובר משרד האוצר האמריקני מסר כי לאיראן אוזלים הכסף והדרכים להעברתו.

חיזבאללה בכוננות

חיזבאללה, נכתב ברויטרס, נמצא בכוננות להסלמה אפשרית בין ארה"ב לאיראן, שעלולה להצית מחדש את חזית לבנון. המקורות הלבנונים אמרו כי הארגון טרם הצליח להכשיר במלואם את מאגרי הנשק או את הכוח הלוחם שלו.

חיזבאללה עדיין נמצא בתהליך של חידוש מלאים, והודה החודש כי חומרי נפץ שנתפסו על ידי הרשויות בלבנון היו שייכים לו ונועדו לשימוש נגד ישראל. בכיר בחיזבאללה ומקור ביטחוני לבנוני אמרו לרויטרס כי הם נועדו במיוחד עבור כטב"מי הנפץ שלו.

תיעוד השמדת מנהרות ברכס עלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )





ארגון הטרור יידרש גם לשקם את יכולות הפיקוד והשליטה שלו לאחר אבידות בחזיתות מפתח, כולל בעיירת המוקד בינת ג'בייל ו ברכס האסטרטגי עלי א-טאהר . המקורות הלבנונים ציינו כי הטקטיקה של חיזבאללה, שכללה פעולה בחוליות קטנות וקיצוב השימוש ברקטות נ"ט, הותירה חלק מהיחידות מבודדות באותן חזיתות, כשהן מתקשות להתמודד עם המערכות המופעלות מרחוק של ישראל, לרבות רחפנים חמושים וכלי רכב חמושים הנשלטים מרחוק.