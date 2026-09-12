שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון, שתוכננו במקור לשבוע הבא בבירת איטליה רומא, נדחו לחודש אוקטובר. כך דווח הלילה (בין שישי לשבת) בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP, מפי גורם דיפלומטי אמריקני המשמש כמתווך במשא ומתן. הגורם הוסיף כי שגרירי לבנון וישראל בארה"ב עדיין צפויים להיפגש בשבוע הבא בוושינגטון "כדי לדון בהתפתחויות האחרונות וביישום ההדרגתי של ההסכם", שהושג בין שתי המדינות בחודש יוני.
מקור המעורה בפרטים ציין כי אילוצי לוחות זמנים - ובפרט כינוס העצרת הכללית של האו"ם המתוכנן לסוף ספטמבר - הובילו לדחיית הסבב. לפי דיווח ב"אקסיוס", סיבות נוספות לדחייה הן תקופת החגים, כמו גם "הוועידה לתמיכה בצבא לבנון" שתתקיים בפריז בשבוע הבא.
ישראל ולבנון, הנמצאות עדיין במצב מלחמה רשמי, חתמו בסוף יוני על הסכם מסגרת הקובע את פריסת צבא לבנון ב"אזורי פיילוט" שפונו על ידי ישראל - בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. הסכם זה "נותר המנגנון המעשי היחיד להשבת הריבונות של לבנון וביטחונה של ישראל", הדגיש הגורם האמריקני.
במהלך הקיץ קיימו ישראל ולבנון כאמור שני סבבי שיחות ברומא בחסות ארה"ב. באמצע אוגוסט הודיעה וושינגטון על סבב שלישי שייערך ב"תחילת ספטמבר", גם הוא בבירה האיטלקית, אולם כעת הוא נדחה בחודש לכל הפחות.
גורם לבנוני רשמי אמר השבוע בשיחה בלעדית עם ynet ו-"ידיעות אחרונות" כי "ישראל חייבת לעזור לנו. ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. התקווה הזו החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרתכם".
הגורם הודה שהפיילוט לניקוי הנשק והתשתיות בשלושה כפרים בלבנון לא רשם הצלחה גדולה. לדבריו, הסיבה היא שצבא לבנון עדיין חלש מדי כדי להתעמת עם חיזבאללה. "ברור לנו שרק אתם יכולים לעשות את העבודה, אבל תעשו את זה בצורה נאותה", אמר. "אתם צריכים להצהיר שכאשר חיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תיסוג נסיגה מלאה. אז שלום יהיה אפשרי בין המדינות. העם הלבנוני מעולם לא שנא את ישראל. זה לא ב-DNA של לבנונים לשנוא את ישראל".
במסגרת המשא ומתן, כמחווה מדינית, ישראל החליטה בשבוע שעבר לשחרר חמישה אסירים לבנונים. במקביל, לבנון מחפשת אחר שרידי נעדרים יהודים במדינה.
פיצוץ עלי טאהר
במקביל למשא ומתן, ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. ביום חמישי בערב פוצץ צה"ל בעזרת יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ את המנהרות ברכס עלי טאהר. מדובר ברכס שמתנשא לגובה של 600 מטרים, נמצא בדרום לבנון ומפריד בין נהר הליטני מדרום וממזרח לבין רמת א-נבטיה והעיר נבטיה ממערב. מתחם הטרור ברכס הוא מתחם של שמונה תוואים תת-קרקעיים מבוצרים, שנבנו בסיוע איראני ונחשבו לאחד ממרכזי העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון.
בשל עומקו וביצוריו, מדובר במתחם שהיה קשה מאוד לפגוע בו באמצעות תקיפות מהאוויר בלבד. גורם ביטחוני ציין כי מדובר בתשתיות באורך כ-5.4 ק"מ, שהיו העמוקות והאסטרטגיות ביותר של חיזבאללה באזור דרום לבנון. חיזבאללה בחר למקם על הרכס הזה את מפקדת מרחב באדר ואת אמצעי האש הכבדים שלו מפני שהוא שולט בתצפית ובאש על כל צירי התנועה והתוואים המאפשרים גישה לרמת נבטיה האסטרטגית, וקרוב מספיק לגבול עם ישראל כדי לנהל ממנו את טרור האש נגד העורף הגלילי ואת קרב הבלימה נגד צה"ל אם יתקדם צפונה.
לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים". מי שבנו את תשתית הטרור הנרחבת הם מחבלי יחידת בדר של חיזבאללה - והיא שימשה את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש, לחימה נגד כוחות צה"ל והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות.