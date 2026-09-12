כי "ישראל חייבת לעזור לנו. ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. התקווה הזו החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרתכם".

כי "ישראל חייבת לעזור לנו. ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. התקווה הזו החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרתכם".