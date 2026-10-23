בין היתר צילם באדר בזמן אמת, במהלך חילופי האש, תמונות של המחבלים המזוהים עם חמאס חמודה ואאל מוחמד גועבה ופארס סמיר מוחמד גועבה. השניים קרובי משפחה. לאחר מכן צילם גם את גופותיהם מוטלות על הקרקע, לאחר שחוסלו על ידי הכוחות.

בסוכנות הידיעות מכחישים מכל וכל כי לצלם היה מידע מקדים על הפיגוע וטוענים כי הוא לא נחקר בידי כוחות הביטחון. עם זאת, בצה"ל טענו מוקדם יותר כי כלל הכיוונים נבדקים, ובהמשך צפויה להיבחן גם גרסתו של הצלם.

גלריה תיעודים מזירת הפיגוע, בזמן אמת. התמונות של צלם AFP ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

ב-AFP מכחישים שלצלם היה מידע מקדים על הפיגוע ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

( צילום: HAZEM BADER / AFP )

זירת הפיגוע ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

שמותיהם של רון ויובל, מפקד כיתה ולוחם בגדוד ארי בחטיבת החילוץ, הותרו לפרסום אחר הצהריים, שעות לאחר הפיגוע שבו נפלו. דובר צה"ל עדכן כי שלושת הנפגעים הנוספים בפיגוע גם הם חיילים, מצבם מוגדר קל. הודעות נמסרו למשפחותיהם.

מפרטי חקירת הפיגוע עולה כי שני המחבלים הגיעו לזירת הפיגוע, פרקו מרכב ופתחו באש. הלחימה נמשכה יותר מ-20 דקות, ובמהלכה הגיעו למקום כוחות נוספים ובהם גם סמג"ד גדוד ארי ומפקד פלוגה בגדוד. הלוחמים איגפו יחד את המחבלים וחיסלו אותם.

במהלך סריקת רכבם של המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת - וההערכה היא שהמחבלים תכננו לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים, וכי מטרתם הייתה להגיע לצירים הראשיים ולהמשיך משם לעורף. עם זאת, בשלב זה עדיין נבדק אם מדובר בחוליה שהופעלה בידי גורם חיצוני או ביוזמה מקומית של המחבלים.

מכיוון ששניהם נהרגו, נמשכת החקירה בניסיון לברר מה היה היעד שאליו התכוונו להגיע.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיבח את לוחמי גדוד ארי של פיקוד העורף שחיסלו את שני המחבלים הפלסטינים בפיגוע הירי ליד חברון. "פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים וכוחות הביטחון", אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בחטיבת יהודה.

בעקבות הפיגוע הוטל כתר על חברון וחלחול, ונאסרה כניסה ויציאה מהערים. במקביל, הופעלה ברחבי פיקוד המרכז מדיניות המכונה "בריח אפור", שבמסגרתה נבדקים כלי רכב פלסטיניים המגיעים לצירים ראשיים. ההיערכות חלה גם בגזרות ג'נין, שכם ויריחו, כחלק מהפעילות למניעת פיגועים נוספים.