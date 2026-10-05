נותרו היום (ב') סגורים לרגל יום נוסף של הפגנות שמנהלים תלמידים במחאה על התנאים בכיתות, הפגנות שמפלגת השמאל הקיצוני "צרפת הבלתי-כנועה" מואשמת בתדלוקן בניסיון לערער את היציבות ולהפגין את כוחה לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בעוד כחצי שנה. בהסלמה משמעותית היום דיווחו בצהריים כלי תקשורת בצרפת כי ידו של תלמיד בן 15 שהשתתף בהפגנות נקטעה כשהרים רימון הלם משטרתי מהקרקע.

נותרו היום (ב') סגורים לרגל יום נוסף של הפגנות שמנהלים תלמידים במחאה על התנאים בכיתות, הפגנות שמפלגת השמאל הקיצוני "צרפת הבלתי-כנועה" מואשמת בתדלוקן בניסיון לערער את היציבות ולהפגין את כוחה לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בעוד כחצי שנה. בהסלמה משמעותית היום דיווחו בצהריים כלי תקשורת בצרפת כי ידו של תלמיד בן 15 שהשתתף בהפגנות נקטעה כשהרים רימון הלם משטרתי מהקרקע.

האירוע התרחש הבוקר בעיר לאנס שבצפון צרפת, כשהנער הרים רימון הלם שנועד לשמש כאמצעי לפיזור הפגנות, כנראה כדי להשליך אותו בחזרה לעבר השוטרים, והרימון התפוצץ בידו. מושל מחוז פה-דה-קאלה, פרנסואה-קסבייה לוש, הגדיר את התקרית כאירוע "חמור ביותר", אך ציין בתדרוך לעיתונאים בלאנס כי "למרבה המזל לא נשקפת סכנה לחייו של התלמיד". האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, כדי לבדוק לעומק את הנסיבות שבהן נפצע התלמיד.

האירוע התרחש הבוקר בעיר לאנס שבצפון צרפת, כשהנער הרים רימון הלם שנועד לשמש כאמצעי לפיזור הפגנות, כנראה כדי להשליך אותו בחזרה לעבר השוטרים, והרימון התפוצץ בידו. מושל מחוז פה-דה-קאלה, פרנסואה-קסבייה לוש, הגדיר את התקרית כאירוע "חמור ביותר", אך ציין בתדרוך לעיתונאים בלאנס כי "למרבה המזל לא נשקפת סכנה לחייו של התלמיד". האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, כדי לבדוק לעומק את הנסיבות שבהן נפצע התלמיד.

האירוע התרחש הבוקר בעיר לאנס שבצפון צרפת, כשהנער הרים רימון הלם שנועד לשמש כאמצעי לפיזור הפגנות, כנראה כדי להשליך אותו בחזרה לעבר השוטרים, והרימון התפוצץ בידו. מושל מחוז פה-דה-קאלה, פרנסואה-קסבייה לוש, הגדיר את התקרית כאירוע "חמור ביותר", אך ציין בתדרוך לעיתונאים בלאנס כי "למרבה המזל לא נשקפת סכנה לחייו של התלמיד". האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, כדי לבדוק לעומק את הנסיבות שבהן נפצע התלמיד.

, רובם בני נוער, והנזק שנגרם לרכוש מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.

, רובם בני נוער, והנזק שנגרם לרכוש מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.

מארגני המחאה הכריזו על מחר, יום שלישי, כעל יום הפגנות ארצי, אבל כ-400 עד 500 בתי ספר תיכוניים, מתוך 3,700 בתי ספר כאלה בצרפת, הודיעו כי יסגרו את שעריהם לחלוטין או חלקית כבר היום. החשש מחידוש המהומות כבר היום הוכח כמוצדק, ובתקשורת הצרפתית פורסמו תיעודים של עימותים בין כוחות המשטרה לתלמידים בעיר ליל שבצפון צרפת, שימוש בגז מדמיע בטולוז שבדרום-מערב המדינה ואש שהוצתה בעת שאנשים ניסו לפרוץ לבית ספר במרכז פריז.

מארגני המחאה הכריזו על מחר, יום שלישי, כעל יום הפגנות ארצי, אבל כ-400 עד 500 בתי ספר תיכוניים, מתוך 3,700 בתי ספר כאלה בצרפת, הודיעו כי יסגרו את שעריהם לחלוטין או חלקית כבר היום. החשש מחידוש המהומות כבר היום הוכח כמוצדק, ובתקשורת הצרפתית פורסמו תיעודים של עימותים בין כוחות המשטרה לתלמידים בעיר ליל שבצפון צרפת, שימוש בגז מדמיע בטולוז שבדרום-מערב המדינה ואש שהוצתה בעת שאנשים ניסו לפרוץ לבית ספר במרכז פריז.

מארגני המחאה הכריזו על מחר, יום שלישי, כעל יום הפגנות ארצי, אבל כ-400 עד 500 בתי ספר תיכוניים, מתוך 3,700 בתי ספר כאלה בצרפת, הודיעו כי יסגרו את שעריהם לחלוטין או חלקית כבר היום. החשש מחידוש המהומות כבר היום הוכח כמוצדק, ובתקשורת הצרפתית פורסמו תיעודים של עימותים בין כוחות המשטרה לתלמידים בעיר ליל שבצפון צרפת, שימוש בגז מדמיע בטולוז שבדרום-מערב המדינה ואש שהוצתה בעת שאנשים ניסו לפרוץ לבית ספר במרכז פריז.