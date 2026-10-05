יותר מ-400 בתי ספר בצרפת נותרו היום (ב') סגורים לרגל יום נוסף של הפגנות שמנהלים תלמידים במחאה על התנאים בכיתות, הפגנות שמפלגת השמאל הקיצוני "צרפת הבלתי-כנועה" מואשמת בתדלוקן בניסיון לערער את היציבות ולהפגין את כוחה לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בעוד כחצי שנה. בהסלמה משמעותית היום דיווחו בצהריים כלי תקשורת בצרפת כי ידו של תלמיד בן 15 שהשתתף בהפגנות נקטעה כשהרים רימון הלם משטרתי מהקרקע.
האירוע התרחש הבוקר בעיר לאנס שבצפון צרפת, כשהנער הרים רימון הלם שנועד לשמש כאמצעי לפיזור הפגנות, כנראה כדי להשליך אותו בחזרה לעבר השוטרים, והרימון התפוצץ בידו. מושל מחוז פה-דה-קאלה, פרנסואה-קסבייה לוש, הגדיר את התקרית כאירוע "חמור ביותר", אך ציין בתדרוך לעיתונאים בלאנס כי "למרבה המזל לא נשקפת סכנה לחייו של התלמיד". האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, כדי לבדוק לעומק את הנסיבות שבהן נפצע התלמיד.
מחאת התלמידים בצרפת התלקחה בשבוע שעבר, כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, לחסום כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לכאורה במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.
מאז תחילת ההפגנות ביום שני שעבר הוצתו או נבזזו 24 בתי ספר, ו-78 אנשי הוראה נפצעו. ברחבי צרפת כולה נעצרו במסגרת ההפגנות כ-5,000 בני אדם, רובם בני נוער, והנזק שנגרם לרכוש מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.
מארגני המחאה הכריזו על מחר, יום שלישי, כעל יום הפגנות ארצי, אבל כ-400 עד 500 בתי ספר תיכוניים, מתוך 3,700 בתי ספר כאלה בצרפת, הודיעו כי יסגרו את שעריהם לחלוטין או חלקית כבר היום. החשש מחידוש המהומות כבר היום הוכח כמוצדק, ובתקשורת הצרפתית פורסמו תיעודים של עימותים בין כוחות המשטרה לתלמידים בעיר ליל שבצפון צרפת, שימוש בגז מדמיע בטולוז שבדרום-מערב המדינה ואש שהוצתה בעת שאנשים ניסו לפרוץ לבית ספר במרכז פריז.
קרול זרביב, מנהלת תיכון ווקלן שהושחת ברובע ה-13 של פריז, סיפרה כי בית הספר הותקף על ידי קבוצה "נחושה מאוד" של פעילים עטויי ברדסים וכיסויי פנים, אשר ניסו לפרוץ את דלת הכניסה למוסד ולאחר מכן הציתו אש. המשטרה ולוחמי האש כיבו במהירות את הלהבות, ובית הספר פונה והלימודים הושעו. "זה היה אלים מאוד והתרחש מהר מאוד", אמרה המנהלת זרביב, שציינה כי העומדים מאחורי התקיפה במוסד אינם תלמידי בית הספר, וכי התקיפה נמשכה בין 15 ל-20 דקות: "זה היה נורא עבור התלמידים שהיו עדים להתפרצות האלימות הזו".
מפקד משטרת פריז פטריס פורה טען במכתב גלוי שפורסם ביום שבת ברשת X (לשעבר טוויטר) כי מי שהחלו את המחאות כבר אינם שולטים בהן, וקרא לתלמידים לחדול מחסימת בתי הספר לטובת מחאה שקטה. למרות זאת קראו ארגוני התלמידים לקיים יום הפגנות ארצי מחר, וגורמי ביטחון חוששים כי הפגנה גדולה שהם מארגנים במרכז פריז עלולה באופן ספציפי להידרדר לאלימות נוספת, על רקע החשש שגורמי שמאל קיצוני ואנרכיסטים ינסו להשתלט על המחאות.
גם ראשת איגוד העובדים CGT, סופי בינה, אמרה היום לרשת TF1 כי חברי האיגוד ישתתפו בהפגנות מחר "כדי להגן על תלמידי התיכון": "הזדעזענו ממה שראינו בעשרת הימים האחרונים ומהדיכוי חסר התקדים שהממשלה הפעילה נגד מחאות תלמידי התיכון", אמרה.
גל התסיסה הנוכחי מתפרץ כאמור שבעה חודשים לפני הבחירות לנשיאות, על רקע אקלים חברתי ופוליטי מתוח ממילא, כאשר מועמדת הימין הקיצוני מרין לה פן מובילה בסקרים ומחירי הדלק מזנקים. לפי שעה מנבאים הסקרים כי לה פן לא תנצח בסיבוב הראשון, וכי בסיבוב השני והמכריע היא תתמודד מול מנהיג השמאל הרדיקלי מלנשון – ותביס אותו. כך או כך, הפירוש של דו קרב כזה הוא שצרפת זונחת את המרכז הפוליטי, ומוצאת עצמה צריכה לבחור בין שתי מפלגות הנחשבות קיצוניות.