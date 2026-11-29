פורעים יהודים הציתו הלילה (בין שבת לראשון) לפי החשד מגרש מכוניות ישן בעיירה הפלסטינית צוריף, סמוך לחברון. בשריפה ניזוקו 30 כלי רכב, ולא היו נפגעים. האש כובתה. לפי הדיווחים הפלסטיניים, עשרות מתנחלים השתתפו בהצתה, שהתרחשה במוסך של תושב המקום וגם "תקפו בתים ורכוש".
1,200 אירועי פשיעה לאומנית נרשמו ב-2026 ביהודה ושומרון, עד כה. מדובר על עלייה של 78% משנת 2024 (675 אירועים). ולא מדובר רק בעלייה כמותית. על פי הנתונים, הנפגעים הפלסטינים מצביעים גם על החרפת המחיר בשטח. בשנת 2024 נפצעו 149 פלסטינים ושישה נהרגו באירועים המכונים "פשיעה לאומנית". בשנת 2025 עלה מספר הפצועים ל-200, לצד ארבעה הרוגים. בשנת 2026, עד חודש נובמבר, כבר נפצעו 260 פלסטינים ושבעה נהרגו. בסך הכול מדובר ב-267 נפגעים, לעומת 204 בשנת 2025 ו-155 בשנת 2024.
רק לפני שבוע, הציתו פורעים יהודים מכוניות ורכוש פלסטיני בארבעה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון. בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה תועדו מכוניות בוערות לצד כתובות גרפיטי, וכך בדרום הר חברון - בכפר א-טוואני. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.
ליל ההצתות גרר ביקורות, כאשר יו"ר "ישר" גדי איזנקוט, המחזיק במנדט מהנשיא להקמת ממשלה, כתב בתגובה לאירועים: "טרור יהודי לכל דבר ועניין, ויש לקרוא לו בשמו. פעילות חבלנית של קבוצות קיצוניות המציתות רכבים ובתים מערערת את היציבות האזורית, מסכנת חיי אדם ופוגעת פגיעה קשה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל וביחסי החוץ שלה".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר כי "יהודה ושומרון על סף פיצוץ. מי שרוצה למנוע אינתיפאדה שלישית חייב להחליף את הממשלה הנוכחית שנותנת רוח גבית לטרור היהודי ומפקירה את הביטחון". מספר 2 ב"ביחד", יאיר לפיד, הוסיף: "הטרור היהודי הוא תוצר של הפקרות פושעת מצד ממשלת ישראל. בשתיקתם שרי הממשלה מעודדים את הפרעות האלה בכוונת מכוון. כשנקים ממשלה נטפל בטרור הזה ונחזיר את המשילות, החוק והסדר".
עובדים הותקפו; חיילים חשודים שירו
המשטרה וצה"ל הודיעו אתמול כי עצרו תשעה חשודים בחשד לתקיפת פועלים ערבים-ישראלים ופלסטינים במהלך עבודות לתיקון עמוד חשמל בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין, בשטח C, כשארבעה מהעובדים נפצעו. החשודים הועברו לחקירה. אחד העצורים הוא חייל. באירוע אחר נפצע פלסטיני בכתפו מירי, ושני חיילים בשירות סדיר בחופשה ובן משפחתם עוכבו לחקירה בחשד למעורבות באירוע.
באירוע נוסף, עוכבו שלושה ישראלים, שני חיילים בשירות סדיר ובן משפחתם בשנות ה-20 לחייהם. בתיעודים, מאזור הכפר א-טאווני שבדרום הר חברון, נראה ביצוע ירי תוך צעקות של פלסטינים שלא נראים בתיעוד. על פי הודעת המשטרה לאחר האירוע פונה מהזירה פלסטיני כשהוא פצוע בכתפו. תיק החקירה יועבר להמשך טיפול המשטרה הצבאית החוקרת.
בתוך כך, דיווחו הפלסטינים על אירוע אלימות שלישי באזור בית לחם. לפי סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" מתנחלים השתלטו היום על שלושה בתים בכפר אל-מאלחה, סמוך לעיירה זעתרה, מזרחית לבית לחם. לפי מקור ביטחוני פלסטיני, המתנחלים תקפו תושבים, השתלטו על בתיהם של האחים מוראד, חליפה ומחמוד מוחמד ג'דאל והכו אותם, וגרמו לפציעתם.