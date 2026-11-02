יצחק הרצוג, ייפגשו מחר (שלישי) ראשי גוש איזנקוט במטרה לבחון את האפשרויות העומדות על הפרק לקראת קבלת המנדט להרכבת הממשלה. גורמים בכירים בגוש אומרים כי על הפרק נמצא באופן מיידי מה שמכונה "השתלטות על הכנסת", החלפת היו"ר אמיר אוחנה, הקמת הוועדה המסדרת וביטול חקיקה שנויה במחלוקת שהובילה הקואליציה במהלך הקדנציה החולפת.

יצחק הרצוג, ייפגשו מחר (שלישי) ראשי גוש איזנקוט במטרה לבחון את האפשרויות העומדות על הפרק לקראת קבלת המנדט להרכבת הממשלה. גורמים בכירים בגוש אומרים כי על הפרק נמצא באופן מיידי מה שמכונה "השתלטות על הכנסת", החלפת היו"ר אמיר אוחנה, הקמת הוועדה המסדרת וביטול חקיקה שנויה במחלוקת שהובילה הקואליציה במהלך הקדנציה החולפת.

מלבד נושא הכנסת - שמוגדר כעת לקראת ההשבעה החדשה כ"משימה הדחופה ביותר" - מתקיימים גם דיונים הנוגעים לתוכניות של ראשי הגוש קדימה. נכון לרגע זה, לכל אחד מראשי המפלגות עמדה אחרת ותפישה שונה באשר לתקופה שעומדת לרשותם.

מלבד נושא הכנסת - שמוגדר כעת לקראת ההשבעה החדשה כ"משימה הדחופה ביותר" - מתקיימים גם דיונים הנוגעים לתוכניות של ראשי הגוש קדימה. נכון לרגע זה, לכל אחד מראשי המפלגות עמדה אחרת ותפישה שונה באשר לתקופה שעומדת לרשותם.

מלבד נושא הכנסת - שמוגדר כעת לקראת ההשבעה החדשה כ"משימה הדחופה ביותר" - מתקיימים גם דיונים הנוגעים לתוכניות של ראשי הגוש קדימה. נכון לרגע זה, לכל אחד מראשי המפלגות עמדה אחרת ותפישה שונה באשר לתקופה שעומדת לרשותם.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט נחוש לקדם הקמת ממשלת מיעוט והחליט לשים דגש בין היתר על המפלגות החרדיות, אבל גם לא הודיע פומבית שהוא שולל הסתמכות או הישענות על המפלגות הערביות ולא שלל גם ממשלת אחדות, למעט החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה שוב לתמרן את שותפיו.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט נחוש לקדם הקמת ממשלת מיעוט והחליט לשים דגש בין היתר על המפלגות החרדיות, אבל גם לא הודיע פומבית שהוא שולל הסתמכות או הישענות על המפלגות הערביות ולא שלל גם ממשלת אחדות, למעט החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה שוב לתמרן את שותפיו.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט נחוש לקדם הקמת ממשלת מיעוט והחליט לשים דגש בין היתר על המפלגות החרדיות, אבל גם לא הודיע פומבית שהוא שולל הסתמכות או הישענות על המפלגות הערביות ולא שלל גם ממשלת אחדות, למעט החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה שוב לתמרן את שותפיו.

מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן דוחף בכל כוחו לממשלה בתמיכת רע"מ, ומדגיש את הטענה החוזרת על עצמה שלא ניתן להתעלם מקולות הציבור הערבי שנרשמו בבחירות הללו במספרים גבוהים מאוד. באשר ליו"ר ביחד נפתלי בנט, גם הוא כמו ליברמן סבור שאי אפשר להסתמך על קולות המפלגות הערביות, ואם איזנקוט יפנה לכיוון הזה הממשלה לתפיסתו ממילא לא תחזיק מעמד ונתניהו יחזור חזק יותר לקדנציה ארוכה במסגרת בחירות חוזרות.

מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן דוחף בכל כוחו לממשלה בתמיכת רע"מ, ומדגיש את הטענה החוזרת על עצמה שלא ניתן להתעלם מקולות הציבור הערבי שנרשמו בבחירות הללו במספרים גבוהים מאוד. באשר ליו"ר ביחד נפתלי בנט, גם הוא כמו ליברמן סבור שאי אפשר להסתמך על קולות המפלגות הערביות, ואם איזנקוט יפנה לכיוון הזה הממשלה לתפיסתו ממילא לא תחזיק מעמד ונתניהו יחזור חזק יותר לקדנציה ארוכה במסגרת בחירות חוזרות.

מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן דוחף בכל כוחו לממשלה בתמיכת רע"מ, ומדגיש את הטענה החוזרת על עצמה שלא ניתן להתעלם מקולות הציבור הערבי שנרשמו בבחירות הללו במספרים גבוהים מאוד. באשר ליו"ר ביחד נפתלי בנט, גם הוא כמו ליברמן סבור שאי אפשר להסתמך על קולות המפלגות הערביות, ואם איזנקוט יפנה לכיוון הזה הממשלה לתפיסתו ממילא לא תחזיק מעמד ונתניהו יחזור חזק יותר לקדנציה ארוכה במסגרת בחירות חוזרות.