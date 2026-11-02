בעיצומו של פלונטר פוליטי, יממה לפני שייפתח סבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, ייפגשו מחר (שלישי) ראשי גוש איזנקוט במטרה לבחון את האפשרויות העומדות על הפרק לקראת קבלת המנדט להרכבת הממשלה. גורמים בכירים בגוש אומרים כי על הפרק נמצא באופן מיידי מה שמכונה "השתלטות על הכנסת", החלפת היו"ר אמיר אוחנה, הקמת הוועדה המסדרת וביטול חקיקה שנויה במחלוקת שהובילה הקואליציה במהלך הקדנציה החולפת.
מלבד נושא הכנסת - שמוגדר כעת לקראת ההשבעה החדשה כ"משימה הדחופה ביותר" - מתקיימים גם דיונים הנוגעים לתוכניות של ראשי הגוש קדימה. נכון לרגע זה, לכל אחד מראשי המפלגות עמדה אחרת ותפישה שונה באשר לתקופה שעומדת לרשותם.
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יו"ר ישר! גדי איזנקוט נחוש לקדם הקמת ממשלת מיעוט והחליט לשים דגש בין היתר על המפלגות החרדיות, אבל גם לא הודיע פומבית שהוא שולל הסתמכות או הישענות על המפלגות הערביות ולא שלל גם ממשלת אחדות, למעט החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה שוב לתמרן את שותפיו.
לעומת איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שולל מכל וכל ישיבה עם נתניהו, כפי שהצהיר היום, אולם הותיר פתח לשיחות על אפשרות לצירוף המפלגות החרדיות, למרות שעל השולחן עדיין עומד פתוח מתווה הגיוס שהממשלה הבאה תצטרך להסדיר.
מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן דוחף בכל כוחו לממשלה בתמיכת רע"מ, ומדגיש את הטענה החוזרת על עצמה שלא ניתן להתעלם מקולות הציבור הערבי שנרשמו בבחירות הללו במספרים גבוהים מאוד. באשר ליו"ר ביחד נפתלי בנט, גם הוא כמו ליברמן סבור שאי אפשר להסתמך על קולות המפלגות הערביות, ואם איזנקוט יפנה לכיוון הזה הממשלה לתפיסתו ממילא לא תחזיק מעמד ונתניהו יחזור חזק יותר לקדנציה ארוכה במסגרת בחירות חוזרות.
אבל לא רק בעניין הצעדים קדימה ישנם חילוקי דעות, אלא גם בעניין מינוי יו"ר הכנסת. ליברמן ובנט מעוניינים לתת את התפקיד ליאיר לפיד, בעוד שאיזנקוט מבקש שיקבל אותו מישהו ממפלגתו. הנושא חשוב ומשמעותי עבור יו"ר ישר! בעיקר משום שאם יפעל להוציא לפועל קונסטלציה מסוימת הוא יהיה צריך שיו"ר הכנסת יכהן מטעם אחת המפלגות השותפות לתהליך, שכן אם ייבחר אדם אחר לתפקיד ניתן יהיה להחליפו רק ברוב של 90 חברי כנסת. הדבר חשוב גם במצב שהכנסת תתפזר לבחירות נוספות, ובמקרה כזה יו"ר הכנסת יישאר ממחנה השינוי.
במהלך הפגישה ידונו ראשי הגוש בהחלפת יו"ר הכנסת ובדרכים לעשות זאת, כשדרושות לצורך המהלך 61 חתימות של כלל חברי הכנסת מהמחנה.
עניין נוסף נוגע לעבודה המקדימה שערכו הצוותים מטעם המפלגות בתקופת הבחירות. הם ערכו דיונים מעמיקים על החקיקה שכדאי לקדם בתקופת המעבר, כשגם איזנקוט וגם ליברמן מסויגים בנוגע לחלק מהחוקים שניתן לקדם. איזנקוט למשל הסתייג מ"חוק הנאשם" שיחוקק באופן רטרואקטיבי, ואילו ליברמן הבהיר שהוא סבור שלא ניתן יהיה לחוקק חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית בתקופת ממשלת מעבר, אם ישראל תיגרר למערכת בחירות נוספת.