"האומה הכושלת של איראן רוצה לעשות הסכם, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארה"ב תבחר או לא תבחר לנהל מגעים – רעיון שאנחנו פתוחים אליו", כתב הנשיא בפוסט הקצר שלו, שמנוגד כאמור לאמירות קודמות שלו מהשבועות האחרונים, שבמהלכם שינה כיוון ואחרי ניסיונות קודמים להציל את הסכם מזכר ההבנות מחודש יוני, שכבר קרס מאז, הוא חידש את המצור הימי על איראן

במטרה להכניעה עם חנק כלכלי

. אבל משטר האייתוללות לא מגלה לפי שעה סימני שבירה, חרף המשבר הכלכלי ההולך ומחריף בתוך איראן, והוא אף

הסלים את העימות בימים האחרונים