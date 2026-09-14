נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניפק הערב (יום שני) שתי הצהרות סביב המלחמות באוקראינה ובאיראן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social הוא טען כי קייב הסכימה לחדול ממתקפות על מתקני האנרגיה של רוסיה, כשלדבריו זו הסיבה המרכזית לזינוק במחירי הדיזל (המוכר בישראל כ"סולר") – זינוק שפוגע גם באזרחים האמריקנים ומעורר דאגה בקרב הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר. דקות אחר כך פרסם פוסט נוסף, שבו טען שוב כי איראן "נואשת" לעסקה – אבל אחרי שכבר הצהיר בימים האחרונים כי הוא לא חותר עוד להסכם חדש, ואף טען שהסכם כזה לא יהיה שווה את הנייר שעליו ייכתב, בפוסט הערב הוא דווקא אותת שהוא "פתוח" לחידוש המשא ומתן מולה.
"האומה הכושלת של איראן רוצה לעשות הסכם, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארה"ב תבחר או לא תבחר לנהל מגעים – רעיון שאנחנו פתוחים אליו", כתב הנשיא בפוסט הקצר שלו, שמנוגד כאמור לאמירות קודמות שלו מהשבועות האחרונים, שבמהלכם שינה כיוון ואחרי ניסיונות קודמים להציל את הסכם מזכר ההבנות מחודש יוני, שכבר קרס מאז, הוא חידש את המצור הימי על איראן במטרה להכניעה עם חנק כלכלי. אבל משטר האייתוללות לא מגלה לפי שעה סימני שבירה, חרף המשבר הכלכלי ההולך ומחריף בתוך איראן, והוא אף הסלים את העימות בימים האחרונים כאשר תקף ספינות מלחמה אמריקניות במצר הורמוז – שמסייעות שם למכליות נפט לחצות את המצר הקריטי, שטהרן מנסה לסגור כדי להביא לעליות מחירי הנפט בעולם וכך להשתמש בו כמנוף לחץ על ארה"ב.
הממשל האמריקני אמנם הגיב בתקיפות תגובה נגד מכליות נפט איראניות, שהובילו למתקפות טילים וכטב"מים של איראן, אבל ניכר כי טראמפ מבקש עדיין להימנע מהסלמה דרמטית ומחידוש הלחימה העצימה – לפי פרשנים לכל הפחות עד לבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר, שבהן חוששים הרפובליקנים לאבד את הרוב הזעום שלהם בבית הנבחרים ובסנאט, וכל הסלמה תביא לזינוק במחירי הנפט וכך להגדלת מצוקת יוקר המחיה של האזרחים האמריקנים. אבל מחירי הנפט זינקו בכל זאת – גם בעקבות חילופי המהלומות האחרונים, וגם בגלל הקושי האמריקני להביא לפתיחה מלאה של מצר הורמוז, שאיראן עדיין מאיימת עליו ותוקפת בו ספינות מסחר ומכליות נפט. גם ההסלמה המקבילה בין המורדים החות'ים לסעודיה תורמת לעליות במחירי הנפט, ובעלי בריתה של איראן בתימן השתלטו בסוף השבוע על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי, שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום. ההסלמה בתימן הובילה גם למתקפת כטב"מים שבה שותק הצינור הסעודי האסטרטגי שבאמצעותו הזרימה ריאד נפט ממזרח חצי האי ערב אל מערבו, בנמל ינבוע שלחופי הים האדום, והצינור שימש עבור סעודיה חלופה מרכזית לייצוא נפט מהורמוז.
כל אלו כאמור הובילו לזינוק במחירי הנפט העולמי, כשמחיר חבית ברנט הנחשבת למדד העולמי עומד כעת על 107 דולר – לעומת כ-70 דולר בלבד לפני פרוץ המלחמה בסוף פברואר, כשלאורך החודש האחרון נרשם במחיר זינוק של 20%. אבל בשבועות האחרונים גם נרשם זינוק מקביל במחירי הדיזל (סולר), הדלק המזוקק מנפט גולמי, ובארה"ב חצה המחיר שלו בסוף השבוע – לראשונה אי-פעם – את הרף של 6 דולר לגלון אחד (כמות של 3.78 ליטר). עבור טראמפ והרפובליקנים מדובר במכה קשה למאמציהם לשמור על הרוב הזעום בשני בתי הקונגרס בבחירות בנובמבר, וכבר אתמול טען הנשיא שלזינוק הזה אין קשר למלחמה שבה פתח מול איראן – אלא לקמפיין התקיפות הנרחב של אוקראינה נגד מתקני זיקוק ברוסיה, קמפיין שבו הצליחה לחולל משבר של ממש בתוך רוסיה, עם מחסור ותורים בתחנות הדלק. רוסיה היא יצואנית ענק של נפט גולמי ושל מוצרי נפט מזוקקים, ובעקבות המחסור אצלה אסרה על ייצוא בנזין – החלטה שתרמה לעלייה במחירו, אם כי ייתכן מאוד שהיא קשורה גם לזינוק המקביל במחירי הנפט הגולמי.
אבל טראמפ כאמור טוען שאין קשר כזה, ואתמול האשים שאוקראינה "פוגעת בעולם" במתקפות שלה על מתקני זיקוק ברוסיה. "זלנסקי צריך לעשות דבר אחד – הוא צריך להפסיק לפגוע בדלק דיזל ברוסיה", אמר טראמפ במהלך ביקורו באירלנד. "תנו לו לפגוע במטרות (אחרות), אבל לא בדלק דיזל, משום שהוא גורם למחסור בדיזל. זה לא נגרם על ידי המזרח התיכון, זה נגרם ממה שקורה בין רוסיה לאוקראינה. דיברנו עם זלנסקי על זה, יש הרבה מטרות אחרות, אבל אל תפגע בדיזל בגלל שזה פוגע בעולם". על רקע הלחץ הזה מצד הנשיא האמריקני, הערב כאמור הוא הודיע כי אוקראינה הסכימה לכאורה לחדול מהתקיפות הללו. "אוקראינה הסכימה שלא לפגוע במתקני אנרגיה רוסיים. רוסיה הסכימה לנהוג כך גם היא! העלייה במחירי הדיזל בעולם נגרמת ברובה בשל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ולא בגלל איראן", כתב טראמפ בפוסט שפרסם.
אבל הפוסט לא לווה בהודעות מקבילות מצד קייב ומוסקבה המאשרות את הדברים, ובתוך כחצי שעה בלבד פרסם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודעה שבה הבהיר כי טרם הושג הסכם סופי על סיום הדדי של מתקפות על מתקני אנרגיה – והדגיש כי קייב תחדול מהן רק אם מוסקבה תפעל כך גם היא. "אוקראינה הציעה ששותפותיה יבטיחו הסכם עם רוסיה שיביא להפסקת ההרס של תשתיות קריטיות. יש להגן על מזון, אנרגיה וצרכים בסיסיים אחרים החיוניים לקיום חיים, והתקיפות הרוסיות מופנות בראש ובראשונה נגד המטרות הללו. מדי יום מותקפים מתקני אנרגיה אוקראיניים, תשתיות של נמלים, מערכי לוגיסטיקה ואפילו מחסנים שבהם מאוחסנים מזון ותרופות", מסר זלנסקי.
הוא הוסיף: "אוקראינה לא משוכנעת שרוסיה מוכנה לכבד הסכם כלשהו. אם שותפותינו מוכנות להבטיח שרוסיה אכן תימנע מתקיפות נגד מערכת החשמל שלנו, מתקני אנרגיה אחרים, תשתיות חיוניות ונתיבי אספקת מזון, אז כמובן שאנחנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות מצידנו. זאת על מנת שההסכם יהיה אמין, ארוך טווח, ישפיע באופן ממשי על חיי האנשים ולא יתפרק לאחר שהרוסים יקיימו את 'הבחירות' שלהם ויזכו להקלה בלחץ על מחירי הבנזין והדיזל דווקא בתקופה הזו (כוונתו לבחירות לפרלמנט ברוסיה שייערכו בין יום שישי הקרוב ליום ראשון – ynet). חייבים להביא את המלחמה לסיומה, וצעד של הפחתת ההסלמה בכל הנוגע לתשתיות חיוניות יכול להיות הצעד הראשון בדרך לשלום. אנחנו מצפים לפרטים ספציפיים מצד שותפותינו".