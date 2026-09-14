במערך ההסברה הלאומי, משרד החוץ ודובר צה"ל מתקיימים דיונים קדחתניים כדי לגבש קמפיין הסברה רחב נגד הסרט "נז"א", שזכה בפרס חבר השופטים בטקס הסיום של פסטיבל ונציה ה-83, בשביל להראות לעולם את השקר שעולה מהטענות המופיעות בו. הקמפיין ישולב בכל הפלטפורמות, בדגש על הערוצים הדיגיטליים.
"אנחנו עמוק בתוך האירוע", הסבירו גורמי הסברה בכירים אחרי שבצבא מסרו תגובה לאחת מהסצנות בסרט. "הרעיון הוא שבסוף, בדמוקרטיה הישראלית יש כאלה שמשקרים ומעוותים ועושים כל מה שאפשר כדי לייצר מצג הפוך מהמציאות. אין ג'נוסייד בעזה, וכל מי שטוען אחרת משקר, או שאין לו מושג מה זה ג'נוסייד".
לדבריהם, "כל הפעילות של הסרט מתייחסת למאמצים של צה"ל למנוע ככל האפשר פגיעה באזרחים, תוך כדי שפוגעים בחמאס ובטרוריסטים. כל העולם של 'נזק אגבי' הוא איך לצמצם את הפגיעה - הפוך מאנשי חמאס שרוצים להרוג כמה שיותר אזרחים, נשים, זקנים וטף, ועושים את זה תוך שימוש באוכלוסייה כמגן אנושי. למרות כל אלה צה"ל מנסה להפחית ולמזער ככל האפשר (פגיעה בבלתי-מעורבים, א"א)".
"בסרט הזה יש שקרים בוטים, כמו ההתייחסות ל-500 האזרחים", הסבירו. "צה"ל הוציא הכחשה. ביקשנו מדובר צה"ל שיוציא כמה שיותר תגובות רשמיות. גם משרד החוץ יפרסם תכנים. הכול בתיאום בין כל הגורמים. בשורה התחתונה אנחנו עמוק באירוע הזה וכבר עכשיו מתחילה פעילות להדוף ולהפריך את השקרים".
לסרט השלכות הסברתיות ומדיניות: בפן ההסברתי התקשורת חוזרת שוב לעסוק בהרס ובמוות שישראל זרעה ברצועת עזה, ולא רק ב"נזק אגבי" שנגרם כתוצאה מהמלחמה. הדבר כואב גם לידידי ישראל, שמתקשים להאמין לטענות. דיפלומט באחת מבירות אירופה שחגג את ערב החג עם מובילים בהנהגה היהודית בעירו סיפר כי זה היה אחד מהנושאים שנדונו סביב שולחן החג.
ברמה המדינית, גם ממשלות ידידותיות ישאלו עצמן את השאלות שהיוצרים העלו: האם לאחר שלוש שנים אין דרך אחרת להתמודד עם הבעיה ששמה עזה? מנהיגים אלו קשובים לדעת הקהל וחלקם כבר היום חשופים לביקורת על עמדתם בנושא המלחמה. הסרט ידחק אותם עוד יותר אל הקצה מכיוון שכעת לא ניתן יהיה לדבר על ה"תקשורת העוינת" - הפעם מדובר בסרט שעשו ישראלים ושמסתמך על עדויות לכאורה של חיילים וקצינים בצה"ל העוסקים במלאכה בעזה.
שגרירים אומרים כי ישראל חייבת לצאת בהקדם בקמפיין גדול נגד הסרט ולהציג את העובדות, כולל למשל שביטלה עשרות ואף מאות פעולות בעזה מחשש לפגיעה באזרחים, שכן מקרים כאלה תועדו. למשל, ביוני 2024 הודיע צה"ל כי דחה פעמיים תקיפה נגד פעילי חמאס והג'יהאד האיסלאמי שפעלו מתוך שלוש כיתות במתחם בית ספר של אונר"א בנוסייראת, אחרי שזוהו אזרחים באזור. בפברואר באותה השנה פרסם הצבא שלושה מקרים נוספים: חימוש שהוסט לאחר שזוהה אמבולנס, תקיפה שבוטלה בעקבות נוכחות בלתי-צפויה של אזרחים באזור המטרה, ותקיפה שנדחתה עד שבלתי-מעורבים עזבו את השטח.
לפי מקורות, מנכ"ל משרד החוץ עדן בר טל יכנס היום דיון בנושא הסרט. במקביל, שגרירים ישראלים בחו"ל אומרים שמול הנזק הצפוי מנז"א יש מה לעשות: להעלות כמה שיותר דוברים, להתמודד עניינית עם הטענות שעולות בסרט ולהפריך אותן, לעשות קמפיינים ממומנים בקרב קהל היעד ולתדרך מובילי דעה על האופן שבו פועל צה"ל.
בינתיים, שר התרבות והספורט מיקי זוהר פועל לנקוט בצעדים קשים נגד יוצרי הסרט. "מי שפועל נגד מדינת ישראל בזמן מלחמה - לא יכול להמשיך ולהחזיק באזרחות הישראלית שלו", כתב ברשת החברתית X. "פניתי הבוקר למנכ"ל רשות האוכלוסין ולמנכ"ל משרד הפנים לבחון את שלילת האזרחות הישראלית ליוצרי הסרט האנטי-ישראלי נז"א בגין הפרת אמונים למדינה ושיתוף פעולה עם האויב, ולבדוק כיצד הושגו החומרים, מי עומד מאחוריהם והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים שיש בהם כדי לסייע לאויב בזמן מלחמה. חופש הביטוי אינו רישיון לבגוד במדינה. מי שפועל נגד ישראל בזמן מלחמה צריך לדעת שיהיה לכך מחיר".
יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר: "לוחמי ומפקדי צה"ל מנהלים כבר כמעט שלוש שנים מלחמה צודקת וקשה מאין כמותה מול אויב אכזר שטבח, אנס וחטף ילדים, נשים וגברים בבוקר 7 באוקטובר. הבחירה של יוצרים ישראלים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד-צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה. ביקורת היא לגיטימית בחברה דמוקרטית, אך יש מרחק תהומי בינה לבין הכפשת שמם של חיילינו כדי לקצור תשואות בפסטיבלים בחו"ל".
הסרט נז"א צולם על גגות תל אביב במהלך המלחמה בעזה ומביא ראיונות עם 24 חיילים וחיילות ששירתו לכאורה ב-8200, ושמעלים עדויות קשות על מדיניות הנזק האגבי של צה"ל וההפגזות והחיסולים של צה"ל. אחד הנושאים שמועלים בסרט הוא השימוש של אנשי 8200 בבינה המלאכותית, שנתנה לכאורה המלצות את מי לחסל בעקבות האזנה לטלפונים, גם אם זה היה כרוך לטענת המרואיינים בהרג בני משפחה. כמו כן, נטען בו כי צה"ל הרג במכוון בלתי-מעורבים בעזה.