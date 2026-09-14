הסרט נז"א צולם על גגות תל אביב במהלך המלחמה בעזה ומביא ראיונות עם 24 חיילים וחיילות ששירתו לכאורה ב-8200, ושמעלים עדויות קשות על מדיניות הנזק האגבי של צה"ל וההפגזות והחיסולים של צה"ל. אחד הנושאים שמועלים בסרט הוא השימוש של אנשי 8200 בבינה המלאכותית, שנתנה לכאורה המלצות את מי לחסל בעקבות האזנה לטלפונים, גם אם זה היה כרוך לטענת המרואיינים בהרג בני משפחה. כמו כן, נטען בו כי צה"ל הרג במכוון בלתי-מעורבים בעזה.