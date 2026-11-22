ממצאים קשים נחשפו היום (ראשון) לאחר שיחידת השירותים הווטרינריים ב משרד החקלאות פרסמה את ה תחקיר האפידמיולוגי מהאירוע שהסתיים אתמול במותה של אישה מכלבת . בין השאר נקבע כי היה פער של יותר מחודשיים בין מות הכלבה לבין אבחון המחלה אצל האישה המאמצת. בנוסף, גופת הכלבה לא נשלחה לבדיקה, והחשד עלה רק לאחר שהאישה אובחנה כחולה בנגיף. הווטרינר שטיפל בכלבה יוזמן לשימוע והוא עלול לאבד את הרישיון שלו.

גלריה מתה על שולחן הטיפולים. הכלבה הנגועה בכלבת ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

לפי התחקיר, הכלבה, מסוג אמריקן בולי, הגיעה ממושב נעלה, מוקד כלבת. מתברר כי תושב המקום הרביע את נקבת הבולי שלו, בלי חיסון כלבת בתוקף, עם זכר בבעלות בנו. בינואר נולדו הגורים, ואחת מהגורות נמכרה. בסוף פברואר העבירו את הגורה לכפר רות, שם גדלה מספר חודשים. בעקבות גירושי בעליה, נשארה הגורה לבדה בבית, ובהמשך ברחה מחצר המשק ושוטטה ביישוב, ואולי גם ביישובים סמוכים.

בשל ההזנחה של הכלבה, החליטה תושבת הכפר, פעילה בתחום בעלי חיים, לקחת אותה על דעת עצמה מחצר הבית בסוף חודש אוגוסט, ולמסור אותה לחברתה ממושב כפר שמואל, שתשמש לה משפחת אומנה. המשפחה הסכימה לשמש משפחת אומנה לכלבה, אך התאהבה בה והתלבטה אם לאמץ אותה.

במהלך האומנה הכלבה ישנה במיטה עם האישה שנפטרה מכלבת, אך אין עדות לכך שננשכה. אחותה של האישה שנפטרה ננשכה על ידי הכלבה, אך זו קיבלה חיסון כלבת לפני טיסה לתאילנד ולכן לא חלתה.

ב-1 בספטמבר הכלבה הובאה למרפאה וטרינרית, שם עברה בדיקה כללית וקיבלה טיפול נגד תולעים. ב-8 בספטמבר הובאה לעיקור וקיבלה חיסון נגד כלבת. לאחר הניתוח הייתה מעט קולנית ונרגעה בעקבות ליטופים, אך למחרת דיווחה הבעלים כי היא בוכה, חלשה ומתקשה ללכת.

בהמשך הגיעה הכלבה למרפאה, שם מצבה הידרדר. לפי התחקיר, היא סבלה מחולשה, אטקסיה קשה, עוויתות ומוות פתאומי. היא מתה על שולחן הטיפולים של הווטרינר ב־9 בספטמבר. בדוח נכתב כי "גופת הכלבה לא הגיעה לבדיקת כלבת שכן חשדו כי הסימנים הנוירולוגים שנצפו היו כתוצאה מתגובות לוואי לחומר ההרדמה בניתוח העיקור ולא ייחסו או חשדו במחלת הכלבת".

בינתיים חלה הידרדרות במצבה של האישה . לפי ציר הזמן בתחקיר, היא פנתה לקבלת טיפול רפואי ב־30 באוקטובר, וב־6 בנובמבר אושפזה במחלקה הפנימית בבית החולים אסף הרופא. בהמשך חלה הידרדרות קשה במצבה והיא הועברה לטיפול נמרץ. רק ב־18 בנובמבר, בשעה 18:00, התקבלה תוצאה חיובית לכלבת מהמעבדה במכון הווטרינרי על שם קמרון. בעקבות התוצאה נערך תחקיר ראשוני מול בני המשפחה והווטרינר שטיפל בכלבה, ולמחרת נמשך בירור מקיף בכפר רות ובכפר שמואל.

התחקיר העלה כי בכפר רות היו כמה אנשים שבאו במגע עם הכלבה: דיירים במשק שבו שהתה, אדם ושלושת ילדיו, שכנים ששיחקו איתה, הוציאו אותה לטיולים והאכילו אותה, וכן מי שלקחה אותה למשפחת האומנה. נוסף על כך, תועדו לפחות שני אירועים שבהם הכלבה שוטטה ביישוב, וקיים חשש שבאה במגע עם ילדים בגן השעשועים.

בכפר שמואל נבדקו בני משפחת האומנה, הווטרינר וצוות המרפאה, וכן עובדי חברה לפינוי פגרי בעלי חיים. התחקיר מציין גם אירוע חריג נוסף: ב-23 באוקטובר, כחודש וחצי לאחר מות הכלבה, נערכה חתונה בחצר המשפחה. לפי הדוח, במקום היו כ-150 אורחים ו-30 אנשי צוות שנחשפו לחולה. עוד נבדקו אנשי הצוותים הרפואיים שטיפלו באישה במיון אסף הרופא, בבית החולים שיבא, במוקד טרם מודיעין ובמרפאות בקהילה.

בעקבות האירוע הוקמו חמ"לים בכפר רות ובכפר שמואל לטיפול באנשים ובבעלי החיים שנחשפו. בתחקיר נכתב כי בוצעו חיסוני דחף לכלבים ולחתולים ביישובים, וכי בעלי חיים שלא הייתה להם היסטוריית חיסונים תקינה הומתו או הוכנסו להסגר ראשוני של 45 ימים במאורת כלבת מאושרת. בכפר שמואל הוכנסו להסגר שני כלבים ושני חתולים של המשפחה. לפי הדוח, באותה עת טרם אותרו החתולים.

האירוע גרם לבהלה בשפלה. חיסוני כלבת בכפר רות ( צילום: מאיר תורג'מן )

בכפר רות הוכנס להסגר גם כלב של תושב שהוציא את הכלבה החולה לטיול. במקביל, רשות הטבע והגנים ביצעה דילול מבוקר של תנים ושועלים ברדיוס של שלושה עד חמישה קילומטרים ממוקד האירוע. השירותים הווטרינריים העבירו את פרטי בעלי הכלבה לחקירת יחידת הפיצוח והוציאו צווי הסגר לבעלי חיים שבאו במגע מוכח איתה. נזכיר כי בחצי השנה האחרונה תועדו באזור שמונה מקרי כלבת בכלבים משוטטים וחיות בר, והמקום נחשב לאזור נגוע בכלבת.

בסיכום התחקיר נכתב: "מדובר באירוע כלבת קשה ביותר של תושבת ממרכז הארץ, במקרה מספר רב של נחשפים שהם בטיפול משרד הבריאות". עוד צוין כי "כל האנשים שבאו במגע עם הכלבה הנגועה, או החולה הומאנית פונו לקבלת ייעוץ וטיפול במשרד הבריאות".

נזכיר כי האישה שנפטרה הגיעה בסוף חודש אוקטובר לטיפול בעקבות כאבים בחזה וגירודים בכל הגוף ומצבה הידרדר. לפני כן פנתה לטיפול רפואי במיון אסף הרופא, מיון שיבא ומרפאת "טרם" במודיעין, וכך גם פנתה לרופאת משפחה במכבי ורופאת עור. ב-6 בנובמבר היא התאשפזה במחלקה פנימית אסף הרופא ומשם חלה הידרדרות קשה במצבה והעבירו אותה לטיפול נמרץ. רק ב-18 בנובמבר התקבלה תשובה חיובית לכלבת, אך בשלב זה כבר לא ניתן היה למנוע את ההידרדרות במצבה של החולה ואת מותה.

"האירוע מחייב שינוי מדיניות, לא רק אזהרה לציבור"

"אירוע הכלבת הקטלני במרכז הארץ מחייב שינוי מדיניות, לא רק עוד אזהרה לציבור", אמר בתגובה ד"ר מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל. הוא קרא לגיבוש תוכנית לאומית חדשה לניהול ומניעת כלבת הכוללת מספר דגשים, ובהם הצורך להפריד בין חיסון הכלבת לבין גביית אגרת הרישוי, כדי שחסם כלכלי לא ימנע חיסון.

ד"ר אטינגר קורא גם לבצע מבצעי חיסון יזומים מדלת לדלת ביישובים שבהם מתגלה כלבת, ולחייב רופאים וטרינרים וצוותים רפואיים הנמצאים בסיכון לחשיפה להתחסן נגד המחלה במסגרת חיסון תעסוקתי. בנוסף, הוא טוען כי יש להקים ועדה בין-משרדית, עם סמכויות תקציביות ומערכת מידע לאומית אחידה. במערכת זו ירוכזו כל נתוני החיסון, מקרי כלבת, חשיפות, בעלי חיים משוטטים ותוצאות מעבדה, וישולבו כלי בינה מלאכותית לזיהוי מוקדם של מוקדי סיכון.

המלצה נוספת היא לחזק את הפיקוח, האכיפה וניהול אוכלוסיית הכלבים המשוטטים והמתפראים וכן לקבוע נוהל מחייב שלפיו בעל חיים משוטט עם סימנים נוירולוגיים או מוות פתאומי לא יישלח לכילוי לפני החלטה מקצועית מתועדת לגבי בדיקת כלבת.