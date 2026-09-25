כבר שנים ובעיקר שבועות שנתניהו בוחן את עירנותם של צה"ל וכן ועדת הבחירות המרכזית בכל הנוגע לשימוש בצבא בקמפיין בחירות, והפעם המשימה הייתה הרבה יותר פשוטה לביצוע: הנאום באו"ם הוא הרי אירוע מדיני, שבו

נתניהו מייצג את מדינת ישראל כפי שדונלד טראמפ הוא נשיא ארה"ב