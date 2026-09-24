נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם הערב (חמישי) היה מאוד מיליטנטי ואגרסיבי, מעין נאום "דם, יזע ודמעות", וכלל גינויים לכל עבר וביקורת חריפה כלפי מנהיגים במערב, כלפי איראן, קטאר, חיזבאללה, חמאס ונגד נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. עם זאת, בנאום היה חסר דיבור על שלום - הרחבת הסכמי אברהם למשל - והוא לא נתן אפילו זיק של תקווה במילותיו. רק "ניצחון", "רוצים להשמיד אותנו" ו"אין לנו ברירה". נאום בומבסטי ונטול חזון. ביבי דיבר לאולם ריק ולעולם שכבר לא מסוגל להקשיב לו.
הנאום הנוכחי של נתניהו היה שונה מאוד מנאום "הברכה והקללה" שנשא באו"ם ב-2023, כשבועיים וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, אז אפילו נפגש עם ארדואן שמאז כבר הספיק להשוות אותו להיטלר. בלטה מאוד כאמור ההתקפה החריפה נגד הנשיא הטורקי, אבל גם נגד ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, נגד נשיא צרפת עמנואל מקרון - אותו עקץ בחריפות - ונגד בריטניה.
מוטיב שחזר על עצמו במהלך הנאום הוא ש"אין לנו ברירה". הוא חשף אומנם הרבה צביעות מצד האו"ם ותעשיית השקרים שפועלת נגד ישראל, אבל מנגד לא היו חשיפות מודיעיניות גדולות ומשמעותיות בנאום, ואת הביקורת החריפה נגד ישראל הוא פטר בהאשמת העולם בצביעות ובכך שבחרו בצד של החמאס והאנטישמים. הוא נמנע מלהזכיר את צו המעצר שהוצא נגדו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), אך מנגד השיב באריכות ובחכמה לטענות לפיהן ישראל מבצעת "רצח עם" בעזה.
ניכר היה שהנאום הושפע רבות מהבחירות המתקרבות בישראל, והוא הופנה בעיקר לבייס בארץ. נתניהו קיבל כצפוי במה לדבר לציבור הישראלי, 33 ימים לפני יום הבחירות, כדי להזכיר לכולם שהוא יודע לנאום ולהגן על ישראל בעולם. ברקע סערת הסרט "נז"א" הוא דיבר בשבח המוסריות של חיילי צה"ל, וכן הקדיש מילים וחיזק את השגריר בארה"ב יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע אתמול קשה בפיגוע.
גם השנה נרשמה מחאה נגד נתניהו עם עלייתו לפודיום. במהלך הנאום לא נכחו נציגים של כ-70 מדינות שונות, אך ראוי לציין שחלקם לא הגיעו מלכתחילה. האנשים הרבים שיצאו היו מתמחים שהוכנסו מבעוד מועד לפרובוקציה, ועל אף שמספר היוצאים היה גדול משנה שעברה, בניגוד לחששות לא הונפו שלטים ולא היו קריאות בוז. נתניהו ידע לעקוץ אותם ואמר ש"אם יש עוד פחדנים מוסרית, שיקומו וייצאו".
נתניהו נלחם על האמת של ישראל, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. הוא הגיע עם נאום טוב אבל לא היו לו מאזינים, כמו רקדן שמגיע אחרון להופעה. הוא הגיע עם מחסנית ריקה מכדורי השפעה, ולא רק שהאולם היה ריק ואף אחד לא הקשיב לו, אלא שכל הדוברים לפניו עשו לישראל נזק גדול. התמונות שרצו ברשתות החברתיות היו של העזיבה המסיבית של האולם. נתניהו הגיע מאוחר מדי, בודד מדי וחלש מדי.
לשכת רה"מ דאגה שהגלריה באולם תהיה עמוסה בלהקת מעודדות שיריעו לו ויצעקו "בראבו" ו"עם ישראל חי", והסדרנים של האו"ם העירו להם שוב ושוב. למען האמת, נתניהו היה צריך להגיע לארה"ב לפני כן ולשהות פה כמה ימים. לכנס מסיבות עיתונאים ולתדרך. במקום זאת הוא דיבר לבייס וללהקת המעודדות ביציע.
בנאומו נתניהו ייחס משפט שנאמר לכאורה על ידי אחיו יוני ז"ל, ולפיו "אנחנו הולכים לנצח כי אין לנו ברירה". ואולם, מדובר בציטוט שנתניהו לא ציטט בעבר - ושמזכיר משפט שמיוחס לישראלית אחרת - גולדה מאיר. לפי נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן, מאיר אמרה לו כי "אנחנו היהודים, יש לנו נשק סודי במאבק שלנו עם הערבים - אין לנו מקום אחר ללכת אליו".
משום מה, נתניהו לא הזכיר במהלך הנאום את המו"מ עם לבנון, וגם לא את יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שנאם בפני העצרת הכללית של האו"ם שעות ספורות לפני רה"מ - בווידאו ובאופן מוקלט - שכן ארצות הברית לא העניקה לו ויזת כניסה למדינה.
נתניהו חיפש גימיקים אבל המקסימום היה הביפר שהציג כדי להזכיר את המבצע המזהיר נגד חיזבאללה ומכשיר הסטארלינק שהעניק ב"מתנה" למשלחת האיראנית, כדי שזו תוכל לעקוף לכאורה ביום מן הימים את חסימת האינטרנט ברפובליקה האיסלאמית ולדווח על הנעשה במדינה.
נתניהו ערך השוואה מעניינת על נזקי 1,000 טילים מאיראן על ישראל ועל מה היה קורה אילו שני טילים בלבד היו פוגעים במתחם האו"ם ומשמידים אותו - ניסיון לצייר את איראן כבעיה כלל עולמית. במובן מסויים הנאום של נתניהו היה מעין כתב הגנה על מדינת ישראל, שמושמצת כיום בכל העולם. נאום "אני מאשים". נתניהו נגד כל העולם. הוא אמר את הדברים הנכונים ואמר אותם בצורה רהוטה. מה ששלו שלו, הוא יודע לנאום באנגלית. אבל כאמור, היה חסר בו מסר חיובי של הושטת יד לשלום.
גורם שמקורב לממשל האמריקני אמר כי נתניהו שיבח בשוליים את הנשיא דונלד טראמפ אבל לא יצא מגידרו, אולי משום שטראמפ הראה לו כתף קרה ולא פגש אותו בביקור הנוכחי בארה"ב. וזה לא סתם שלא פגש אותו. טראמפ ואנשיו כועסים על נתניהו ולא רוצים לעזור לו בבחירות, ובזמן הנאום טראמפ נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.