מאוחר מדי, בודד מדי: האולם ננטש, ונתניהו דיבר מול עולם שכבר לא מסוגל להקשיב לו | פרשנות

רה"מ דיבר אומנם באופן רהוט והשיב בחוכמה לטענות שישראל מבצעת "רצח עם" בעזה, אבל הנאום שלו היה בומבסטי, אגרסיבי ונטול חזון. נראה ש-33 ימים לבחירות הוא הופנה בעיקר לבייס בארץ. זה היה נאום "אני מאשים", ביבי נגד העולם, אבל לא היה בו זיק של תקווה