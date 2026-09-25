ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר אתמול (חמישי) בנאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם לא מעט על המילה ברירה . 6 פעמים היא הופיעה, בניסיונו של נתניהו להציג את העובדה שכל פעולה ישראלית נעשתה לא מתוך בחירה, אלא כמעשה הישרדותי. נתניהו חזר על המילה ישראל באופנים שונים 47 פעמים, הזכיר את המילה יהודי באופנים שונים 24 פעמים - אבל המילה שכמעט נעדרה מהנאום באו"ם היא שלום . 3 פעמים השמיע אותה נתניהו, פעמיים בצירופים שונים כמו שוחרי-שלום, ופעם אחת נוספת כשדיבר על ערך החתירה לשלום של ישראל. בנאום שנשא ב-2023, שבועות לפני טבח 7 באוקטובר, השמיע אותה נתניהו 40 פעמים.

נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם ( צילום: UN WEB TV )





ניתוח נאומו של נתניהו, שהפך אותו ל"אני מאשים" נגד העולם, מעלה כי הוא אכן עשה שימוש נרחב במילה הזו. העולם הופיעה 15 פעמים, מעט יותר מ שקר - שהוזכר 12 פעמים. אמת הופיעה 8 פעמים. המושג רצח עם , או ג'נוסייד כפי שאמר אותו נתניהו, האשמה כלפי ישראל שהוא כינה "שקר המאה", הופיע 8 פעמים גם הוא.

אזכור נרחב בנאום נתן נתניהו, כפי שהוא נוהג בכל נאום באו"ם, ל איראן - שהוזכרה באופנים שונים 19 פעמים, ל חמאס , שהוזכר 12 פעמים, ל מחבל או ל מחבלים שהוזכרו יחד 12 פעמים, ול פלסטינים שהוזכרו 10 פעמים. מלחמה הופיעה גם כן 10 פעמים.

ראש הממשלה הזכיר אנשים גם בשמות. את אחיו יוני שעליו דיבר בנאום כשסיפר על הימים שקדמו למלחמת ששת הימים, הזכיר נתניהו 7 פעמים. הוא גם דיבר על נריה לייטר, לוחם המילואים ובנו של השגריר בארה"ב יחיאל לייטר, שנפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה שלשום במחסום בל בכביש 443. את השם נריה אמר נתניהו 4 פעמים. למרות הבחירות הקרובות והגורליות ב-27 באוקטובר, בחירות היא מילה שלא אוזכרה אפילו פעם אחת באירוע, וגם שרה, רעייתו של ראש הממשלה, לא הוזכרה בנאום.

קולונל ג'ון ספנסר , ראש תחום לימודי הלוחמה בשטח בנוי בווסט פוינט, שאותו ציטט נתניהו, הוזכר שלוש פעמים כשביקש ראש הממשלה להבהיר כמה צה"ל עשה כדי להימנע מנפגעים אזרחיים במלחמה. "קולונל ספנסר חקר כל מלחמה בשטח בנוי, מהעת העתיקה ועד ימינו. מיוון העתיקה ועד מוסול ועד עזה. וזה מה שאומר קולונל ספנסר: ישראל עשתה יותר מכל צבא אחר בהיסטוריה כדי למנוע נפגעים אזרחיים במלחמה. בהיסטוריה", אמר נתניהו.

התייחסות מצומצמת מצד נתניהו הייתה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ , שאותו הזכיר בשם רק פעם אחת. "במאבק הזה נגד הברברים, לא היה לנו שותף גדול יותר מהנשיא טראמפ. אני מודה לו. אני מודה לו על מנהיגותו הנועזת", אמר ראש הממשלה. "הוא התייצב באומץ מול סכנה עצומה לאמריקה, לישראל ולעולם. כבר לפני עשרות שנים הוא הבין שאם לא יעצרו אותם, האייתוללות הקנאים שקוראים 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' יממשו בסופו של דבר את הפנטזיות המטורפות שלהם".

היא לא הוזכרה. רעיית רה"מ שרה, אמש באו"ם ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

אבל לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני הוא הקדיש שלושה אזכורים. "יהודים רבים כבר אינם מרגישים בטוחים בניו יורק", קבע נתניהו בין השאר. "ניסית למנוע ממני להגיע לכאן. ניסית להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק את האמת - ישראל לא ביצעה רצח עם. ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שחבריו של מר ממדאני בחמאס היו עושים לנו אילו לא עצרנו אותם. הם היו הורגים כל אחד ואחת מאיתנו, עד האחרון".

את נאומו הראשון בעצרת האו"ם כראש ממשלה ב-1998 הקדיש נתניהו רובו ככולו לנושא הפלסטיני. 31 פעמים הוא אמר אז את המילה "פלסטינים". איראן, מנגד, אוזכרה פעמיים בלבד. לעומת זאת, בנאומיו באו"ם בין 2009 ל-2014 נתניהו הזכיר את איראן 167 פעמים, הרבה יותר מאשר אמר את המילים "שלום" ו"הפלסטינים". גם ב-2017 נמשכה אותה מגמה, ואף הקצינה – באותו נאום באו"ם איראן אוזכרה לא פחות מ-37 פעמים והפלסטינים רק פעמיים.