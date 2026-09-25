פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן , בן 54 מבית שאן, בגין רצח יאניס יושבייב ז"ל, שכונה ראש המאפיה הקווקזית . לפי כתב האישום, ויצמן ארב למנוח במסעדה בקיסריה , עקב אחריו כשיצא מהמקום, כיוון אקדח לראשו וירה בו מטווח קצר. מותו של יושבייב נקבע במקום.

גלריה "המתין במסעדה". תיעוד הרצח והנאשם דורון ויצמן ( צילום: מהרשתות 27א' )

מכתב האישום, שהגישה עו"ד בריג'יט ויטאלי מפרקליטות מחוז חיפה, עלה כי בין ויצמן למנוח לא הייתה היכרות מוקדמת. ב-23 באוגוסט הוא החליט לגרום למותו של המנוח באמצעות ירי, הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב שנגנב מבעליו, שעליו הורכבו לוחיות זיהוי מזויפות.

לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה בשעות הצהריים, נשא עימו את הנשק, הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. יושבייב הגיע למקום בשעה 15:11 עם חברו, ובהמשך הצטרפו אליהם שני אנשים נוספים.

בסמוך לשעה 15:50 החל המנוח לצאת מהמסעדה, כששניים מחבריו הולכים לצידו במורד המדרגות. לפי כתב האישום, ויצמן עקב אחר תנועותיו, עלה במדרגות לכיוון דלת הכניסה למסעדה, הסתובב לעבר המנוח, ובעודו צמוד אליו כיוון את הנשק לראשו וירה ירייה אחת מטווח קצר. הקליע חדר לראשו של המנוח והוא התמוטט במקום.

תיעוד השניות האחרונות לפני הרצח ( צילום: דוברות המשטרה )

ויצמן נמלט מהמקום ברכב. חבריו של המנוח, עוברי אורח וסועדים במסעדה ניסו להחיות אותו, אך כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא רוח חיים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה הפרקליטות כי לחובת ויצמן 38 הרשעות קודמות וכי הוא ריצה בעבר תקופות מאסר ממושכות. עוד נטען כי המעשים בוצעו "בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם, באור יום, במסעדה הומה אדם". בבקשה גם נכתב כי "הישיבה בנחת במסעדה, ההמתנה למנוח מעידים על קור רוח מקפיא ועל תכנון מוקדם".

לויצמן מיוחסות עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, עבירות בנשק, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ונהיגה ללא פוליסת ביטוח תקפה. התיק נחקר על ידי ימ"ר מחוז חוף במשטרה.