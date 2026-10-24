צילום: רויטרס





בצרפת התחדשו היום (שבת) המחאות ברחבי המדינה , שבוע אחרי הפרעות שכללו התפרעויות, ביזה של חנויות וכאוס ברחובות. 70 אלף שוטרים נפרסו ברחבי המדינה כדי למנוע את חזרת המראות הקשים מהשבת שעברה, ועד שעות הצהריים נעצרו 135 בני אדם. "עלינו להיות מהירים בתגובה במיוחד. יש קריאות משמעותיות לשיבושים מצד קבוצות פוליטיות ומצד הפושעים. זה הולך להיות יום ארוך", אמר לקראת יום ההפגנות שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז.

גלריה גז מדמיע בליון ( צילום: livier CHASSIGNOLE / AFP )

שוטרים פרוסים ברחובות הבירה, היום ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

הפגנה בפריז, הערב ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

פריז ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

מנהיג השמאל האנטי-ישראלי ז'אן ז'אק מלנשון בהפגנה בבירה ( צילום: Sameer AL-DOUMY / AFP )

מפגין עם מסיכת ספיידרמן בפריז ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

ההפגנה המרכזית בפריז נפתחה בשקט, אבל בליון, העיר השלישית בגודלה בצרפת, השוטרים השתמשו בגז מדמיע לעבר ההמונים. הפעם, נוספו למצבת אנשי כוחות הביטחון הצרפתים 10,000 שוטרים ואנשי ז'נדרמריה.

פריז עצמה נראתה בסגר של ממש. בעלי חנויות הציבו לוחות עץ על חלונות הראווה כדי להקשות ולמנוע ביזה שוב. מוזיאונים, כולל הלובר, נסגרו - ויותר מ-20 תחנות מטרו הושבתו. ארגוני המסחר במדינה קראו לקמעונאים להישאר סגורים. "כמעט ואין לקוחות, אז לא באמת משתלם להישאר פתוחים", אמר אוסקר, מנהל חנות של המותג "קיטון" בפריז.

לא רק הלובר נותר סגור: גם מוזיאון ד'אורסה ובית האופרה לא נפתחו היום כאמצעי זהירות, והתיירים נותרו מתוסכלים. "הכול סגור בלוחות. אנחנו לא בטוחים לאן ללכת", אמר תייר מניו אורלינס שבארה"ב.

לא נעים לראות לובר סגור. המוזיאון המפורסם נסגר היום למבקרים ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

מפגינים במארסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

לועגים לנשיא עמנואל מקרון בהפגנה במארסיי ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

מסלול ההפגנה המרכזית בפריז נקבע רק לאחר מאבק משפטי, שהתעורר בעקבות צו משטרתי ברגע האחרון שהרחיק את המארגנים ממרכז העיר אל פרברי הבירה. המשטרה טענה כי המסלול המקורי עבר באזורים עתירי עסקים, כמו אלה שבהם התפרעו ההמונים בסוף השבוע שעבר. מנהיגי השמאל טענו כי השינוי המאוחר נועד לגרום לבלבול ולהרחיק אנשים.

בהפגנות היום, נשמעו קולות נגד תגובת הממשלה ששלחה אנשי כוחות ביטחון לסייר בשאנז-אליזה. "אנחנו שופכים דמעות על חנויות - ולא על אנשים שמתרוששים לאורך השנה", אמרה קלרה, סטודנטית לאמנות בת 22. "חברה שלי ואני כמעט שלא הגענו כי פחדנו. אבל באנו בסוף, כי חשוב לא לתת לדיכוי לנצח".

הפגנות גם בבירת איטליה ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

אבוקות ודגלים ברומא ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

שוטרים בקדתרלת מילאנו ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

מילאנו ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

המהומות בסוף השבוע שעבר, נזכיר, החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך , הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים. המתפרעים תקפו שוטרים ויידו לעברם אבנים, תקפו עוברי אורח, העלו באש פחים, מכוניות ובניינים – ובזזו או זרעו הרס בכ-3,000 חנויות בפריז, מארסיי, ליון, ניס, נאנט, לימוז' ושלל ערים אחרות. יותר מ-2,700 בני אדם נעצרו במהומות, וקרוב ל-1,000 שוטרים נפצעו, כמה מהם באורח קשה. נשיא צרפת מקרון וראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודו כי היו כשלים בהיערכות המודיעינית למהומות הללו, וכי המשטרה מצאה עצמה בעמדת נחיתות מול המפגינים.

אווירת מלחמה גם באיטליה

מדינה נוספת שנערכת לגל הפגנות מחודש היא איטליה , שם נפרסו היום עוד 500 אנשי ביטחון ב מילאנו , אחרי אירועי הביזה והעימותים עם כוחות הביטחון . החיילים שנוספו היום במילאנו מצטרפים למאות חיילים נוספים ששוהים בבירת האופנה האיטלקית.

חנויות רבות, בעיקר חנויות יוקרה ברובע האופנה של מילאנו, ובהן אומגה, טיפאני וגוצ'י, חסמו את חלונות הראווה בלוחות עץ גם כן. גורמים רשמיים באיטליה אמרו היום כי אמצעי הביטחון יורחבו אל מעבר למרכז - מחשש שהמפגינים יעברו לשכונות אחרות וידלגו על הנוכחות המשטרתית הכבדה במרכז.