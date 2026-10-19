ארמון האליזה הודיע הבוקר (יום ב') כי נשיא צרפת עמנואל מקרון דחה את בקשתו של שר הפנים לורן נונז להתפטר מתפקידו, בעקבות המהומות בימים האחרונים שבהן פורעים זרעו הרס וביצעו מעשי ביזה חסרי תקדים בשולי ההפגנות על יוקר המחיה ומצב בתי הספר במדינה. הנשיא מקרון הסביר את סירובו בכך שנונז צריך להישאר בתפקיד כדי להבטיח את שימור שרשרת הפיקוד במשטרה ובכוחות הביטחון.
הודעתו של מקרון באה אחרי עוד לילה של מהומות בפריז, גם אם בהיקף קטן יותר מזה של הפרעות בסוף השבוע. הבוקר הודיעה המשטרה כי אמש והלילה עצרה כ-350 בני אדם, חלקם בגין מעשי ביזה וחלקם בגין פשעים אחרים. בכך עלה ליותר מ-2,500 מספר העצורים מאז תחילת גל המהומות הנוכחי בסוף השבוע, גל שבו גם נפצעו קרוב ל-1,000 מאנשי כוחות הביטחון, וכן מפגינים ומתפרעים רבים. ההודעה על המעצרים באה אחרי שאמש התחדשו הפריצות ומעשי השוד בחנויות בבירה, במיוחד באזור כיכר הרפובליקה. לפי עדכון שפרסמה המשטרה הבוקר, כ-30 חנויות נבזזו מאז אמש בפריז.
הודעת ארמון האליזה הבוקר על הגשת ההתפטרות של נונז באה בעקבות לחץ הולך וגובר משמאל ומימין על השר לפרוש מתפקידו בגין מה שנתפס כהיערכות לקויה ולא מספקת של כוחות הביטחון להסתערות של הפורעים על הרחובות. בשמאל הקיצוני גם האשימו את השוטרים בשימוש בכוח מופרז נגד מפגינים.
בהודעה שפרסמה הבוקר לשכת הנשיא הודה מקרון ב"מחדלי היערכות ומודיעין" שהיו לקראת המהומות, והודיע כי ביקש כעת מהשר נונז לגבש במהירות גישות חדשות להתמודדות עם הבוזזים. זמן קצר אחר כך הודה גם השר בכשלי ההיערכות לפרעות, ואמר כי משרדו שלח לרחובות 60 אלף שוטרים, אך כוחם של אלה עדיין היה קטן לעומת זה של המפגינים. "הייתה א-סימטרייה באזורים מסוימים ואיבדנו בהם שליטה", אמר נונז כשנשאל אם הרשויות העריכו נכונה את ההיקף הצפוי של המהומות. "אני מכיר בחלק שלי באחריות, אבל אסור לנו לשכוח שהיו בוזזים, ונדליסטים ופעילי שמאל קיצוני", אמר השר, שצפוי להגיע היום לביקור בעיר הדרומית מארסיי, שגם בה זרעו המתפרעים הרס בשבת. אלפים השתתפו שם בסוף השבוע בביזה.
שר המשפטים של צרפת, ז'ראלד דרמנן, אמר הבוקר גם הוא כי המהומות בסוף השבוע הבליטו כשלים מצד שירותי הביטחון בכל הנוגע לאופן התמודדותם עם איומים שמציבים מפגינים מהשמאל הקיצוני. דרמנן ציין כי שירותי הביטחון פועלים היטב בהתמודדות עם איומי טרור וארגוני פשיעה, אך מצליחים פחות מול מפגיני שמאל קיצוני אלה.
ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו צפוי לכנס הבוקר חמ"ל משברים בין-משרדי שיתמקד בשלושה אפיקים מרכזיים: כלכלה ומסחר, ביטוח ו"מיצוי הדין" עם ההפורעים. בריאיון היום לתקשורת הצרפתית אמר לוקרנו כי רוב העצורים בפריז בגין האלימות בסוף השבוע הם כאלה שלא הייתה למשטרה היכרות מוקדמת נרחבת איתם: "נוודא שהמעשים האלה יקבלו את הטיפול הפלילי הראוי לחומרתם". במקביל קראה התאחדות ראשי העיר של צרפת לציבור להתאסף החל משעות אחר הצהריים היום מול בתי העירייה של ערי מגוריהם למפגן של גינוי נגד "ההתקפות החמורות על המוסדות הדמוקרטיים".
"יאללה חבר'ה, בואו נבזוז משהו"
הודעת מקרון הבוקר ובקשת ההתפטרות של שר הפנים שנדחתה באו אחרי שאמש התייצב סוף סוף נשיא צרפת מול האומה, ובנאום מיוחד הבטיח למצות את הדין עם הפורעים בסוף השבוע ש"ביקשו להפיל את הרפובליקה". בנאומו קרא מקרון לציבור לעשות הפרדה בין מאות האלפים שיצאו להפגין כדי להביע את כעסם הלגיטימי על השלטונות לבין "אלו שהרסו, ניפצו ובזזו", וציין באופן ספציפי את "האלימות חסרת הרסן" מצד "גורמים מרדניים מארגוני שמאל קיצוני רדיקליים, שאליהם הצטרפו עבריינים רבים". בנאום הדגיש הנשיא כי "כולנו חשים זעם ובושה הלילה" בעקבות המראות האיומים של סוף השבוע, ואמר כי "אלה שהרסו חייבים לשלם ואלה שבזזו חייבים לפצות". הוא הודיע כי בשל המצב תוענק למושלי המחוזות בצרפת הסמכות לאסור התקהלויות מסוימות כדי לשמור על הסדר.
מקרון נשא את הדברים זמן קצר אחרי שכלי תקשורת בצרפת דיווחו על התחדשות מעשי הביזה בבירה פריז. רשת הטלוויזיה BFMTV תיעדה אמש בשידור חי חנות של המותג Petite Mendigote מושחתת ונבזזת על-ידי כמה אנשים. חלון הראווה של החנות נופץ, וכמה גברים הצליחו לחדור פנימה. לפי העיתון "לה פריזיאן", צעירים חשופי פנים נראו בתיעוד צועדים ברחוב כשהם נושאים בידיהם סוודרים. גם דקות לפני תחילת נאומו של מקרון נרשמו עדיין עימותים בבירה: המשטרה השתמשה שם בגז מדמיע וברימוני הלם בשדרות וולטר ובכיכר הרפובליקה. כתב "לה פריזיאן" דיווח כי צעירים רבים נמצאים שם, וכי אפשר היה לשמוע ביניהם מי שקרא "יאללה חבר'ה, בואו נבזוז משהו". זמן לא רב אחר כך קרא ראש העיר של מרכז פריז לבעלי החנויות שם לסגור את בתי העסק שלהם כדי להגן על עצמם, בשל התחדשות מעשי הוונדליזם וההצתות באזור לה האל. במקביל למעשי הפריצה בפריז דווח על ניסיון ביזה בליון, שם ניסו 50 צעירים, רבים מהם רעולי פנים, לשבור חלון בחנות של Lacoste, אולם המשטרה הצליחה להתערב בזמן ופיזרה אותם באמצעות גז מדמיע.
מקרון, שיסיים בחודש מאי הקרוב את כהונתו השנייה כנשיא, ואינו יכול להתמודד על כהונה נוספת, הסתפק בשבועות האחרונים – שבהם נערכו הפגנות של תלמידים, סטודנטים ואיגודי עובדים שגלשו לא פעם למהומות קשות – בעיקר בהודעות מתונות המכירות בזעם המפגינים ומביעות התנגדות לאלימות. בכל אותה העת הוא נמנע מלנקוט פעולות נוספות, כמו למשל הפעלה של חוקי חירום שתאפשר שליחת כוחות גדולים יותר לרחובות והצרת צעדיהם של הפורעים.
אתמול תקפו את מקרון על אוזלת ידו פוליטיקאים מהימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני, והציגו אותו כמי שאיבד עניין במתרחש. מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן, שסקרים מנבאים לה ניצחון סוחף בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, האשימה כי לממשלו של מקרון "נגמר האוויר, הוא נעשה מותש ואיבד אוריינטציה, וכעת נראה שהוא אינו מסוגל לעשות שום דבר חוץ מלהגיב בהצהרות על חוסר היכולת שלו עצמו. יש לנו ממשלה שמגנה אירועים בלי להצליח למנוע אותם, לשלטון בהם או אפילו לנהל אותם. שלטון מיעוט נטול לגיטימציה, שכל מעייניו אינם נתונים למשילות בצרפת אלא להיאחזות בשרידיו האחרונים של כוחו הדועך". ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת "האיחוד הלאומי" של לה פן, יד ימינה ומי שמיועד להיות ראש הממשלה שלה אם תנצח בבחירות, אמר אחרי נאומו של מקרון כי היה זה "נאום עלוב" וכי "לממשלה הפחדנית וחסרת הכיוון הזו לא נותר עוד מה לומר לעם הצרפתי, ואין לה עוד מה להציע לו".
טראמפ נגד המהגרים: "אנשים עם שנאה ריסקו את צרפת"
נאומו של מקרון אמש בא כאמור אחרי יום של פורענות שנרשם בשבת ברחבי צרפת, יום שבו המוני רעולי פנים תקפו כוחות משטרה וגם עוברי אורח תמימים, הציתו עשרות מבנים ממשלתיים ובזזו מאות חנויות. המהומות האלימות פרצו אחרי מחאה המונית שהתקיימה שלשום בצהריים נגד יוקר המחיה והידרדרות השירות הציבורי, מחאה שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם, וגורמי ימין בצרפת ובעולם מפנים כעת אצבע מאשימה לשמאל הקיצוני של ז'אן-לוק מלנשון, שנטען כי ליבה את האלימות כמפגן כוח לפני הבחירות לנשיאות בשנה הבאה. לפי העדכון האחרון של הרשויות, במהומות נעצרו יותר מ-2,500 בני אדם, ו-997 מאנשי כוחות הביטחון נפצעו, מהם 7 באורח קשה. לשכת הסחר הצרפתית מעריכה שלפחות 1,500 בתי עסק ברחבי המדינה נפגעו, ושעלות הנזק עומדת על מאות מיליוני אירו.
המהומות של שבת התחוללו בין השאר במארסיי שבדרום צרפת, בליל (בצפון), באנז'ה (במערב) ובבורדו (בדרום-מערב), שבהן פרצו מפגינים לבנייני העיריות ולמשרדי נציבויות אזוריות והשחיתו את המבנים. בליון (בדרום-מזרח צרפת) הוצתה לשכת התיירות המקומית, ובתיעודים משם נראה אחד הפורעים כשהוא מניף את דגל פלסטין. אירוע קשה עוד יותר אירע בשבת בעיר לימוז' (במרכז צרפת), שגם בה בניין העירייה הוצת על ידי רעולי פנים. המבנה המפואר, שנחנך בשנת 1883 ושרד את שתי מלחמות העולם, קרס ו"נהרס ברובו" לפי הרשויות. גם מגדל הפעמונים שלו התמוטט, בתיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות ונצפה על ידי מיליונים ברחבי העולם.
המהומות של סוף השבוע התחוללו כאמור אחרי יום מחאה ארצי נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים ועליית מחירי הדלק. למחאה הצטרפו תלמידי תיכון וסטודנטים, איגודי עובדים ואנשי תנועת "האפודים הצהובים", שצמחה ב-2018 במחאה נגד מדיניותו הכלכלית של הנשיא מקרון. רבים רואים במחאה של שבת המשך למחאת התלמידים שהחלה בחודש שעבר בבתי ספר בפרברים העניים שמצפון לפריז, על רקע מחסור במורים ותנאי לימוד ירודים, מחאה שגם במהלכה אירעו שלל אירועי אלימות, שהתפשטו מאז למדינות נוספות באירופה ובהן בלגיה.
בצרפת ומחוצה לה יש המדגישים את חלקם של מהגרים ובני מהגרים מאפריקה ומארצות ערב והאיסלאם בהפגנות ובמעשי האלימות. הטענות בנוגע לחלקן של קהילות מהגרים בפרעות נשמעות עוד מימי מחאת התלמידים בתחילת החודש, וגם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אליהן. לפני כשבועיים, על רקע "יום הזעם" של המפגינים ברחובות, כתב הנשיא האמריקני ב-Truth Social כי ההפגנות אינן קשורות באמת למוסדות החינוך, אלא הן כיסוי למטרות אחרות: "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה מכלל שליטה", אמר. "זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה!". אתמול, בעקבות אירועי סוף השבוע, פרסם פוסט נוסף שבו תקף: "צרפת בוערת! ההגירה של אנשים מעולם אחר לחלוטין, אנשים עם שנאה בלב, ריסקה את המדינה הזו, שהייתה פעם גדולה. סִגרו את הגבולות שלכם וקחו שליטה, לפני שיהיה מאוחר מדי!".