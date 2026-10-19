אתמול תקפו את מקרון על אוזלת ידו פוליטיקאים מהימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני, והציגו אותו כמי שאיבד עניין במתרחש. מנהיגת הימין הקיצוני

מרין לה פן

, שסקרים מנבאים לה ניצחון סוחף בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, האשימה כי לממשלו של מקרון "נגמר האוויר, הוא נעשה מותש ואיבד אוריינטציה, וכעת נראה שהוא אינו מסוגל לעשות שום דבר חוץ מלהגיב בהצהרות על חוסר היכולת שלו עצמו. יש לנו ממשלה שמגנה אירועים בלי להצליח למנוע אותם, לשלטון בהם או אפילו לנהל אותם. שלטון מיעוט נטול לגיטימציה, שכל מעייניו אינם נתונים למשילות בצרפת אלא להיאחזות בשרידיו האחרונים של כוחו הדועך".

ז'ורדן ברדלה