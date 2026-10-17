מהומות בצרפת (צילום: רויטרס)





בצרפת מתכוננים היום (שבת) להפגנות ענק שנראות כשילוב זרועות נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירות הציבורי ועליית מחירי הדלק. לפי ההערכות, עשרות אלפי בני אדם צפויים לצאת לרחובות כחלק ממחאה שמשלבת בין השאר את אנשי "האפודים הצהובים" ואת "מחאת התלמידים". הרשויות בצרפת מסרו כי עד הצהריים תועדו 140 הפגנות בהשתתפות 32,800 איש מחוץ לפריז, והאשימו בהתקוממות את מה שתיארו כ"שמאל קיצוני".

מחאת התלמידים בצרפת, נזכיר, החלה ב-17 בספטמבר וצברה תאוצה בשבועות האחרונים, כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, להשתלט על כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לדבריהם במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.

בבירה פריז התקבצו במרכז העיר שוטרים רבים, במיוחד ליד שדרות שאנז-אליזה ושער הניצחון. בכיכר הרפובליקה בבירה ירו השוטרים גם כן רימוני גז לעבר המשתתפים. חלקם עטו מסכות ולבשו בגדים שחורים, וירו זיקוקים.

תיעודים מהעימותים ברחבי צרפת: אבנים, רימוני עשן ואש ברחובות ( צילום: רויטרס )





גלריה המפגינים בתוך בניין העירייה. קריאות "כובשים את הבסטיליה" ( צילום: Viken KANTARCI / AFP )

( צילום: Viken KANTARCI / AFP )

מרסיי, היום ( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

אבל התמונות הדרמטיות יותר, עוד לפני פתיחת ההפגנות, הגיעו ממרסיי: בעיר הדרומית תועדו מפגינים מנפצים זגוגיות של תחנת משטרה מקומית, ומרססים כתובות - גם על דגלי המשטרה. ברחובות הוצתה אש - ואל המדורות נזרקו בובות ראווה, שנראה שנבזזו מחנויות.

מלבד זאת, פרצו עשרות מפגינים לזמן קצר אל בניין העירייה כשהם צועקים: "זו המהפכה - אנחנו כובשים את הבסטיליה". המפגינים פונו מהמקום על ידי השוטרים שהתפרסו בכניסה לבניין כדי למנוע את חזרת המוחים. השוטרים ברחובות מרסיי השתמשו גם הם ברימוני גז, ובחלק מהתמונות תועדו מעצרים בזמן אמת. משרד הפנים מסר כי דווח על אירועים אלימים בכמה ערים, כולל ונדליזם במרסיי ותקיפות נגד משטרה, כלי תקשורת ומבני ציבור.

בליון, פורעים הציתו בניין של לשכת התיירות והסבו נזק רב למקום.

רק עד שעות הצהריים מנו הרשויות בצרפת כאמור כ-140 פעולות מחאה בהשתתפות עשרות אלפים. 166 בני אדם נעצרו ברחבי צרפת, עשרות מהם בפריז. שר הפנים לורן נונייז אמר כי הוא חושש ש"גורמים מהשמאל הקיצוני" עלולים להביא להתלהטות ההפגנות ולהפיכתן לאלימות בשעות אחר הצהריים.

בעדכון ברשת X מסרה משטרת פריז כי "אנחנו לא נסוגים לנוכח מתפרעים ואלה שבאים לתקוף את כוחות אכיפת החוק", והאשימה "אנשים עוינים" בתקיפות נגדה.

אש במרסיי ( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

מרסיי ( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

רימוני גז בפריז. המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים בשאנז-אליזה ובשער הניצחון ( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

( צילום: Kiran RIDLEY / AFP )

מרסיי ( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

"אנחנו נאבקים כי יוקר המחיה קשה מדי, כי מחיר הדלק גבוה מדי, וכי תלמידי תיכון מותקפים באלימות ונפגעים בכל רחבי הארץ רק בגלל שהם מנסים למחות ולבקש יותר מורים ותנאי לימוד הוגנים", אמרה לרויטרס מפגינה בת 19, שהסכימה להזדהות בשם לולה.

תלמידי בית ספר ששוחחו עם BBC אמרו כי הנוכחות במחאה "חשובה להם מאוד", וכי "כל דור מעלה את הבעיות שלו". לדבריהם, "זה באמת נותן לנו כוח להמשיך ולהישמע על ידי הממשלה". תלמיד נוסף אמר כי "אנחנו נלחמים נגד עליית הפוליטיקה הקיצונית. אי אפשר לחיות במצב הזה", ואחד אחר ציין: "אנחנו פציפיסטים, פשוט עייפים מכל זה. אנחנו רק מנסים לגרום לדברים להשתנות, אבל שום דבר לא זז".

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו אמר ביום חמישי האחרון כי הרשויות מודאגות מהתפרעויות במהלך המחאות. הנשיא מקרון מצידו קרא ל"רגיעה" לקראת ההפגנות הצפויות היום, אבל הדגיש כי הוא מאמין בזכות להפגין. הוא קרא למפגינים לנהוג בכבוד לאנשים ולרכוש.

מהומות במרסיי ( צילום: hibaud MORITZ / AFP )

( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות. במפלגה מכחישים מכל וכל. ברבות מההפגנות נצפו כאפיות פלסטיניות ודגלי פלסטין, ולפני כשבוע וחצי פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פוסט שבו התערב בסוגיה והאשים כי ההפגנות אינן נוגעות באמת למצב בבתי הספר, אלא הן ביטוי להגירה שיצאה לשליטה ולניסיון של האיסלאם להשתלט על צרפת.

הרימונים חוזרים

בשבוע שעבר הודיעה צרפת על השעיית השימוש ברימוני הלם, בעקבות האירוע שבו נקטעה ידו של נער בן 15 . השוטרים דיווחו כי באירוע הזה הם מצאו עצמם מול יותר מ-200 תלמידים שיידו אבנים וירו זיקוקים, וכי הנער הרים את הרימון והוא התפוצץ בידו, אך תלמידים טענו כי הוא נפגע ישירות לאחר ששוטר ירה לעברו. במקרה אחר, בשבוע שעבר, נפגע נער בן 14 בשם עדן בפניו מרימון גז סמוך לפריז, ולפי עורך דינו הוא איבד כמה משיניו וסובל משבר בלסת.

אלא שאמש, הודיע שר הפנים נונייז כי ייתכן שהשימוש בהם יחזור. "אם יהיו עימותים, ניתן יהיה להשתמש בכל סוגי האמצעים", אמר בריאיון בטלוויזיה אתמול.