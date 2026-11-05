ח"כ איימן עודה החליט להקדים את חזרתו מחופשתו המשפחתית בחו"ל, והוא צפוי לשוב לישראל עוד היום (חמישי), בצל ה בדיקה אם קיבל מאות אלפי שקלים מהרשות הפלסטינית והדיווחים שהוא צפוי להיחקר באזהרה. עודה, נציין, צפוי לסיים את תפקידו כחבר כנסת עם השבעת הכנסת החדשה בשלישי הקרוב.

לפי מקורביו, "הקדמת החזרה נועדה להבהיר כי אינו מתכוון להירתע מהמהלכים נגדו". הם טענו כי הוא "רואה בפרשה ניסיון לרדיפה פוליטית תוך הפיכת השב"כ לכלי במאבק הפוליטי שמנהל נתניהו".

גלריה יחזור מחו"ל מוקדם מהצפוי. איימן עודה ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

שב"כ מסר אתמול לחברי ועדת הבחירות המרכזית כי "המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה, ומחייבים בראייתנו העמקה מודיעינית וחקירתית".

אלא שחרף הדברים החמורים, גורמים במשטרה אמרו כי נכון לשלב זה, שב"כ לא העביר כל מידע מודיעיני או תוצרי חקירה שערכו בארגון . בשב"כ הסבירו כי "בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה".

החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. במשטרה הדגישו כי נכון לעכשיו אין כל כוונה או הערכה לזמן לחקירה חברי כנסת או אנשים מהמפלגה - גם לא את חבר הכנסת איימן עודה, שלגביו דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.

למרות הפרסומים, טרם הוקם צוות חקירה משותף לשב"כ ולמשטרה. לכן גם נשללה הכוונה לזמן את ח"כ עודה לחקירה בשלב זה, משום שעד עתה לא הועבר חומר מודיעיני שקושר אותו לנושא. היועמ"שית, ככל הידוע, גם טרם אישרה את קיומה של חקירה כזו נגד עודה.

( צילום: אלכס קולומויסקי, אוליבייה פיטוסי, יונתן זינדל/פלאש 90 )

לפי הגורם במשטרה, "אנחנו ממתינים לשב"כ. לא הועבר לידינו כל חומר גולמי כדי שנוכל להתייחס אליו או לנתח אותו בכלים מקצועיים, כדי לדעת אם יש חשד לפלילים ולבנות את מתווה החקירה". כמו כן, לשב"כ כלל לא ניתן אישור לחקור את עודה.

זיני דרש גם לחקור את יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - שנפסל מהתמודדות בבחירות - מבלי להציג ראיות נגדם.

ב-i24News פורסמו אמש חילופי דברים בין זיני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה, במה שהוגדר "שיחת הצעקות". "תני לי לחקור את חברי הכנסת", אמר זיני, ובהרב-מיארה השיבה: "בלי חשד סביר - לא אתיר לחקור אדם באזהרה ובפרט חבר כנסת". זיני: "אישרת לי חקירות שב"כ על חשד פחות מזה", היועמ"שית: "צריך חשד סביר". אז השיב לה זיני: "תני לחקור ואז יהיה חשד סביר".

בהמשך אמר ראש השב"כ כי "יש חשש לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, נושאים של פגיעה בביטחון לאומי". ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב בועז בלט אמר כי "בהתנהלות לא נכונה - דווקא שב"כ יפגע בדמוקרטיה". היועמ"שית הוסיפה כי "לפני החלטה - צריך לשמוע את עמדת המשטרה". זיני: "מה המשטרה קשורה בחקירה ביטחונית?". היועמ"שית: "שוחד בחירות של כרטיסי תדלוק זה לא חקירה ביטחונית".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח אתמול עם זיני ובהרב מיארה , אחרי העימות החריג והפומבי ביניהם סביב חקירת בכירי המפלגות הערביות. השניים נפגשו במטה שב"כ וסיכמו להוריד את גובה הלהבות ולעשות מאמץ לנהל יחסי עבודה תקינים.