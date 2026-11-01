שלושה ימים חלפו מאז שנחשפו החשדות להשפעה זרה על הבחירות , ורק הערב (ראשון) פנה לראשונה בקולו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג לאזרחים. מדובר ביוזמה שלו, בעקבות הדיס-אינפורמציה שמופצת בימים האחרונים, בין היתר במסגרת קמפיין הליכוד שמערער על תוצאות הבחירות .

ההצהרה של השופט סולברג כשלצידו ראש השב"כ והיועמ"שית





היום התקיימה ישיבה של סולברג, ראש השב"כ דוד זיני , היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ומ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית דין ליבנה - ובסיומה צולמה ההצהרה. ראש השב"כ היה שותף להצהרה, והסכים לטקסט שאמר סולברג - שמטרתו הייתה למנוע פגיעה בלגיטימציה של תוצאות הבחירות. הנוכחים רצו לתת אישור לכך שהבחירות היו תקינות ויוגשו כרגיל לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

גורם אכיפה אמר ל-ynet שיוזמתו של סולברג נבעה מדאגה ממשית נוכח ההתלהמות הקשה כפי שהשתקפה בתקשורת, והחלה מתפשטת כבר ביום חמישי. לדברי הגורם, כדי לתת תוקף לכוונתו, כינס עימו את ראש השב"כ והיועמ"שית, וכך לנסות למנוע דיס-אינפורמציה ולקדם שקיפות.

בתוך כך, פורסם היום בכאן 11 כי זיני ביקש להפעיל אמצעים נוספים של השירות כדי לחקור את החשדות לשוחד בחירות, אך ראש אגף ושני בכירים נוספים בשב"כ הביעו התנגדות לכך, משום שלדבריהם היקף החשדות לא גדול. על פי הדיווח ראש האגף ושני הבכירים הנוספים אמרו בדיון בנושא כי מכיוון שהיקף החשדות לא רחב - לכן שקיים ספק לגבי היכולות להשיג תשתית ראייתית שתצביע על עבירות פליליות.

גלריה דוד זיני בהצהרה ביום הבחירות ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

למרות הודעה, בליכוד שוקלים לערער גם רשמית על תוצאות הבחירות, אחרי שסולברג יגיש את תוצאות הבחירות הרשמיות לנשיא המדינה יצחק הרצוג ביום רביעי. בכיר בליכוד המקורב לנתניהו ציין שלמפלגה יש פרק זמן של שבועיים להגיש ערעור על תוצאות הבחירות, ואף לדרוש לקיים בחירות חוזרות. "אם העננה סביב מימון זר במערכת הבחירות לא תוסר עד יום פרסום תוצאות הבחירות נפעל בכלים משפטיים כדי להגיש ערעור", אמר בכיר בליכוד.

גם ההודעה של השופט סולברג הערב, לצד ראש השב"כ זיני והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, לא שינתה את גישתם של נתניהו ובכירי הליכוד, שפרסמו הודעה חריפה נגד דברי סולברג - והמשיכו בקמפיין "הבחירות נגנבו".

בגוש השינוי טוענים כי מדובר בקמפיין מתוכנן וידוע מראש של נתניהו, שנועד לעשות דה-לגיטימציה של תוצאות הבחירות כדי למנוע מאיזנקוט להרכיב ממשלה. "נתניהו מבין שהוא לא יכול להמשיך לכהן כראש הממשלה, אז הוא רוצה להשחיר את תוצאות הבחירות ולגרום לכאוס פוליטי", אמר גורם בגוש השינוי.

"אין להטיל דופי בחברה הערבית"

בפתח פנייתו לציבור אמר השופט סולברג: "מתוך המחויבות להציג לפניכם את הדברים כהווייתם. קודם כל חשוב לי להדגיש: הכרעתכם בקלפי תכובד. זו מחויבותה של ועדת הבחירות המרכזית לכל אזרחית ולכל אזרח בישראל". הוא המשיך ואמר: "לצדי כאן היועצת המשפטית לממשלה וראש שירות הביטחון הכללי. אנו ניצבים כאן יחד, והדברים שאומר לכם מוסכמים על שלושתנו. בימים האחרונים פורסמו דברים רבים על החקירה המתנהלת בשב"כ. מרבית הפרסומים הללו אינם נכונים. החקירה מצויה בשלב הסמוי, היא מבוססת על מידעים מסווגים, ובשלב זה, מטבע הדברים, אין אפשרות לחשוף את פרטיה. עם זאת, חובתנו למסור לכם את המידע שניתן לפרסם, ולהבהיר את משמעותו.

השופט סולברג בוועדת הבחירות ( צילום: גדי קבלו )

"לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַיי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על-פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות".

יו"ר ועדת הבחירות הדגיש: "עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן. בחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות. יוקם צוות משותף בהובלת שב”כ, משטרת ישראל והפרקליטות לצורך הגעה לחקר האמת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יעקוב מקרוב עד לסיום הבירור בנושא. בד בבד, הליך הבחירות יושלם כסדרו. שתי החובות הללו אינן סותרות, אלא שלובות אחת בשנייה. אני מבקש להבהיר גם זאת: אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".

סולברג סיכם את הצהרתו: "נמשיך לעדכן את הציבור במידע מאומת, במהירות האפשרית ובמסגרת המגבלות המתחייבות. אזרחי ישראל, ביום הבחירות אמרתם את דבַרכם. האחריות שלנו היא לשמור על הכרעתכם ולהשלים את התהליך בהתאם לחוק. ביום רביעי הקרוב יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה, כפי שהן. התוצאות יפורסמו במועדן. קולכם נספר. הכרעתכם תכובד. תודה וערב טוב".

הרקע לפרשה

ראשית הפרשה ב מכתב ששלח יו"ר ועדת הבחירות סולברג לזיני, בעקבות מידע שראש השב"כ חשף בפניו, ובו הוא מנחה אותו לחקור חשד שגורמי חוץ - ככל הנראה קטאר וטורקיה - השקיעו כספים בניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל. בהמשך התברר כי השב"כ החזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות, מבלי לעדכן את זיני.

הכחשה גורפת. דובר משרד החוץ של קטאר מאג'ד אל-אנסארי

ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד דרש כינוס של נשיאות ועדת הבחירות המרכזית להצגת הראיות שעמדו בבסיס החלטת סולברג להורות לזיני לפתוח בחקירה. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עו"ד ליבנה, הגיב לכך על דעתו של השופט סולברג וביקש להדגיש כי "הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר, ולמיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות".

שלשום נודע כי המוסד יצטרף לחקירת השב"כ ו יסייע נקודתית בהיבטים הקשורים לאחריות הארגון. המוסד ייקח חלק בחקירה בעקבות פניית השב"כ בבקשה לעזרה. הארגון יסייע לבדוק אם אכן יש קשר למדינות זרות בפרשה, שבה אין חשד לטוהר הבחירות אלא למבצעי תודעה. קטאר וטורקיה מצידן כבר הכחישו את מעורבותן.