ימים אחרי חשיפת חקירת החשד להשפעה זרה על הבחירות , פנה הערב (ראשון) יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג , לאזרחי ישראל: "אומַר לכם במלוא האחריות: הבחירות לכנסת ה-26 התנהלו בתקינות. ככל שישנם חריגים, הם נבחנים בימים אלה. תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים".

לצד ראש השב"כ דוד זיני , היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ומ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות דין ליבנה הוא ציין כי "החשדות שהוצגו חמורים. נברר אותם עד תום ונרד לשורש האמת" - אך לצד זאת הדגיש: "הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן – אינה נכונה. אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישי האחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם - והיא תכובד".





זמן קצר אחרי ההצהרה, וחרף הדברים של יו"ר ועדת הבחירות, בליכוד מיהרו לערער שוב על תוצאות הבחירות: "תמוה מאוד כיצד השופט סולברג אומר שמדובר בחשדות חמורים מאוד של מימון זר, ובאותה העת קובע מראש שאין להן השפעה על תוצאות הבחירות בטרם סיום החקירה. 4,612 קולות בלבד הפרידו בין מעבר מנדט מרע״ם לגוש הימין, דבר שהיה משנה לחלוטין את תוצאות הבחירות והמפה הפוליטית. אנו דורשים חקירה מהירה ויסודית על מנת לשמור על טוהר הבחירות לכנסת וריבונות העם. עד לסיום החקירה עננה שחורה מוטלת מעל תוצאות הבחירות בישראל".

תחילה אמר סולברג בהצהרתו כי הוא מפרסם את הדברים "מתוך המחויבות להציג לפניכם את הדברים כהווייתם. קודם כל חשוב לי להדגיש: הכרעתכם בקלפי תכובד. זו מחויבותה של ועדת הבחירות המרכזית לכל אזרחית ולכל אזרח בישראל".

השופט סולברג המשיך: "לצדי כאן היועצת המשפטית לממשלה וראש שירות הביטחון הכללי. אנו ניצבים כאן יחד, והדברים שאומר לכם מוסכמים על שלושתנו. בימים האחרונים פורסמו דברים רבים על החקירה המתנהלת בשב"כ. מרבית הפרסומים הללו אינם נכונים . החקירה מצויה בשלב הסמוי, היא מבוססת על מידעים מסווגים, ובשלב זה, מטבע הדברים, אין אפשרות לחשוף את פרטיה. עם זאת, חובתנו למסור לכם את המידע שניתן לפרסם, ולהבהיר את משמעותו.

"לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַיי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על-פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות".

גלריה השופט סולברג בוחן פתקי הצבעה לפני הבחירות ( צילום: גדי קבלו )

לדברי סולברג, "הבחינה מתנהלת והיועצת המשפטית לממשלה וכלל הגורמים הרלבנטיים שותפים לפעולות החקירה, ומעודכנים בהתקדמותה ובממצאיה. החשדות שהוצגו – חמורים. נברר אותם עד תום ונרד לשורש האמת. לצד זאת, הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן – אינה נכונה. אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישיה אחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם – והיא תכובד".

יו"ר ועדת הבחירות הדגיש: " עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן . בחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות. יוקם צוות משותף בהובלת שב”כ, משטרת ישראל והפרקליטות לצורך הגעה לחקר האמת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יעקוב מקרוב עד לסיום הבירור בנושא. בד בבד, הליך הבחירות יושלם כסדרו. שתי החובות הללו אינן סותרות, אלא שלובות אחת בשנייה. אני מבקש להבהיר גם זאת: אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית . השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".

סולברג סיכם את הצהרתו: "נמשיך לעדכן את הציבור במידע מאומת, במהירות האפשרית ובמסגרת המגבלות המתחייבות. אזרחי ישראל, ביום הבחירות אמרתם את דבַרכם. האחריות שלנו היא לשמור על הכרעתכם ולהשלים את התהליך בהתאם לחוק. ביום רביעי הקרוב יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה, כפי שהן. התוצאות יפורסמו במועדן. קולכם נספר. הכרעתכם תכובד. תודה וערב טוב".

איזנקוט: "נכשל הניסיון הזדוני להתכחש לתוצאות הבחירות" ( צילום: טל שחר )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט התייחס להצהרת סולברג ותקף את הליכוד: "נכשל הניסיון הנלוז והזדוני להתכחש לתוצאות הבחירות, לערער על רצון הציבור, להכפיש ציבור שלם ולגרור את ישראל לבחירות נוספות. רק מי שמבין שהפסיד, נכון לצאת למסע דה-לגיטימציה בוטה כל כך- גם במחיר פגיעה נוספת באמון הציבור במוסדות המדינה. תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 שרירות וברורות. אזרחי ישראל, התעלמו מרעשי רקע והתעלמו מהספינים השעתיים. העם הוא הריבון, והוא אמר את דברו: לממשלת המחדל אין רוב והיא הפסידה".

הרקע לפרשה

ראשית הפרשה ב מכתב ששלח יו"ר ועדת הבחירות סולברג לזיני , בעקבות מידע שראש השב"כ חשף בפניו, ובו הוא מנחה אותו לחקור חשד שגורמי חוץ - ככל הנראה קטאר וטורקיה - השקיעו כספים בניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל. בהמשך התברר כי השב"כ החזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות, מבלי לעדכן את זיני.

זיני וסולברג אצל נשיא המדינה לפני הבחירות ( צילום: חיים צח, לע״מ )

ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד דרש כינוס של נשיאות ועדת הבחירות המרכזית להצגת הראיות שעמדו בבסיס החלטת סולברג להורות לזיני לפתוח בחקירה. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עו"ד ליבנה, הגיב לכך על דעתו של השופט סולברג וביקש להדגיש כי "הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר, ולמיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות".

שלשום נודע כי המוסד יצטרף לחקירת השב"כ ויסייע נקודתית בהיבטים הקשורים לאחריות הארגון. המוסד ייקח חלק בחקירה בעקבות פניית השב"כ בבקשה לעזרה. הארגון יסייע לבדוק אם אכן יש קשר למדינות זרות בפרשה, שבה אין חשד לטוהר הבחירות אלא למבצעי תודעה. קטאר וטורקיה מצידן כבר הכחישו את מעורבותן .