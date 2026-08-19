סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אמש (ד') כי תחנות דלק במוסקבה הטילו מחדש הגבלות על רכישת בנזין בשל מחסור בדלק, על רקע ההתקפות החוזרות ונשנות של כטב"מים אוקראיניים על בתי זיקוק ברחבי המדינה. הדיווח על ההגבלות בקניית דלק בא באותו היום שבו אישרה

רוסיה