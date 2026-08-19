סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אמש (ד') כי תחנות דלק במוסקבה הטילו מחדש הגבלות על רכישת בנזין בשל מחסור בדלק, על רקע ההתקפות החוזרות ונשנות של כטב"מים אוקראיניים על בתי זיקוק ברחבי המדינה. הדיווח על ההגבלות בקניית דלק בא באותו היום שבו אישרה רוסיה כי החלה לייבא דלק מחו"ל – צעד חריג ביותר עבורה, בתור מי שבימים כתיקונם היא אחת מיצואניות הדלק הגדולות בעולם.
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צבא אוקראינה משגר בחודשים האחרונים כמעט מדי יום מאות כטב"מים לעבר מתקני נפט, מפעלים ומחסני סחורות ברחבי רוסיה, במסגרת מה שקייב מכנה "הקמפיין להבאת המלחמה אל האזרח הרוסי", שמטרתו לגבות מאזרחים מן השורה ברוסיה מחיר על המתקפות שמבצעת רוסיה בעומק אוקראינה מאז פברואר 2022, וכך להגביר את הלחץ על הנשיא ולדימיר פוטין לחדול מהירי.
מתקפות הכטב"מים הצליחו להביא כבר להשבתת כמה מתקני נפט גדולים, שבחלקם צפויות עבודות התיקון להסתיים רק בעוד כמה שבועות או חודשים, ובעקבות זאת החל בחודש מאי להחריף המחסור בדלק. עד יולי הוא כבר התפשט לרוב מחוזות רוסיה. במוסקבה כבר הוכנסו לתוקף הגבלות בתחנות דלק במהלך יוני, אך לאחר זמן מה הן הצליחו להקל את ההגבלות הללו. כדי להגדיל את האספקה המקומית אסרו לאחרונה הרשויות ברוסיה על ייצוא בנזין ודיזל, הקלו בתקני איכות הדלק והחלו לייבא תזקיקי נפט.
עדי ראייה ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס דיווחו ביממה האחרונה כי הבחינו בתורים ארוכים בכמה תחנות דלק בעיר מוסקבה ובמחוז הסובב אותה, ונציג במוקד שירות הלקוחות של חברת "גזפרום נפט" מסר כי מכירות הבנזין והדיזל בתחנות התדלוק האוטומטיות של החברה במוסקבה הוגבלו ל-40 ליטר ללקוח. בתחנות התדלוק האחרות של "גזפרום נפט" נותרה מכירת הדיזל ללא הגבלה, בעוד רכישת בנזין מוגבלת ל-60 ליטר לרכב.
"רוסנפט", מפיקת הנפט הגדולה ברוסיה, מסרה כי מכירות הבנזין בכל תחנות הדלק שלה ברחבי רוסיה הוגבלו ל-30 ליטר לרכב, בעוד מכירות הדיזל אינן כפופות למגבלות. החברה הזהירה את לקוחותיה מזמני המתנה ארוכים יותר עקב עלייה בביקוש. חברת "לוקאויל" הודיעה כי הטילה הגבלות על מכירת דלק במוסקבה ובמחוז הסובב אותה עקב ביקוש מוגבר, עבודות תחזוקה לא מתוכננות בבתי הזיקוק והצורך להבטיח פעילות יציבה בתחנות הדלק שלה. עם זאת, החברה לא חשפה את המגבלות המדויקות.
פוטין על הפגיעות ב"אמזון הרוסית": "יש נזק, אבל לא קריטי"
בתקשורת הרוסית מכנים את המתרחש ברחבי רוסיה "הגל השני" של משבר הדלק הקיצי. המחסור בדלק הורגש הקיץ בעשרות מחוזות ברוסיה, ומומחים מזהירים כי האספקה תמשיך להיות מוגבלת ברוב חלקי המדינה עד שיפחת הביקוש הנוכחי, הנובע משיא עונת הנסיעות של הקיץ. חזרתם של צעדי הקצבת הדלק באזורים מסוימים במדינה מתרחשת אף שסגן ראש הממשלה, אלכסנדר נובאק, אמר בחודש שעבר כי שוק הדלק המקומי מראה סימנים של "התייצבות חלקית".
שר האנרגיה סרגיי ציביליוב הודה אתמול כי תורים ארוכים ממשיכים להשתרך בתחנות הדלק, אבל עמד על כך שדלק עדיין זמין בעוד הממשלה פועלת לשחרר את צווארי הבקבוק הלוגיסטיים. הניסיונות להקל את המשבר מתעכבים גם בשל המשך מתקפות הכטב"מים האוקראיניים נגד מתקני נפט: היום נרשמה עוד תקיפה כזו כשכטב"ם הצית חלק מבית זיקוק באופה שברפובליקת בשקורטוסטן, וגרם נזק שיידרשו לפחות כמה ימים לתיקונו. המתקן נפגע במסגרת מתקפת כטב"מים שכללה שיגור של יותר מ-450 כלי טיס בלתי-מאוישים מאוקראינה לעומק רוסיה.
בתוך כך אישר היום סגן ראש הממשלה נובאק כי רוסיה החלה לייבא דלק מחו"ל. לפי סוכנות הידיעות הרוסית "טאס", נובאק לא מסר פרטים על היקף הדלק שארצו מייבאת או על מקורו. לדבריו, הממשלה מצפה שכמה בתי זיקוק יחדשו את פעילותם בעתיד הקרוב, אחרי "עבודות תחזוקה שתוכננו מראש", והדבר אמור לעזור להגדיל את אספקת הנפט.
הנשיא פוטין הורה אתמול לממשלתו להשיק תוכנית לשיקום מחסני הסחורות שניזוקו או נהרסו כליל על-ידי אוקראינה במתקפות הכטב"מים של החודשים האחרונים. מאז 18 ביולי תקפה אוקראינה לפחות 24 מחסנים של ענקית הסחר המקוון Wildberries, הנחשבת ל"אמזון הרוסית", וגרמה בהם לפיצוצים ולשריפות שהחריבו חלק ניכר מהם ומהסחורות שאוחסנו בהם. בכנס כלכלי שנערך אתמול בהשתתפות שרים ובכירים במגזר העסקי אמר פוטין – מבלי לנקוב מפורשות בשם החברה – כי מתקפות כמו אלה שבוצעו נגד המחסנים "לא גרמו, וגם לא יכלו לגרום, להשלכות קריטיות", אך הודה שהן כן גורמות לנזק מסוים.
על הכוונת: מרכז קניות, מיניבוס ותחנת משטרה
גם היום נמשך הירי הכבד משני הצדדים, ועוד תשעה בני אדם נהרגו בו – שניים ברוסיה ושבעה באוקראינה. ברוסיה נרשמו ההרוגים בשני מחוזות הסמוכים לגבול עם אוקראינה, בלגורוד ובריאנסק, המותקפים דרך קבע על-ידי קייב. בבלגורוד פגע כטב"ם אוקראיני במכונית אזרחית, הרג אישה ופצע גבר, ובבריאנסק נהרגה אישה ונכדה נפצע. לפי מושל המחוז, עוד שני בני אדם נפצעו במתקפה על מרכז קניות.
באוקראינה פגע כטב"ם רוסי במיניבוס בחרסון שבדרום המדינה, הרג ארבעה בני אדם ופצע עוד ארבע נשים. מושל המחוז אולכסנדר פרוקודין אמר כי מפעיל הכטב"ם הרוסי לא יכול היה שלא לדעת שהוא מכוון לרכב אזרחי, ובכל זאת הטיל את מטען הנפץ ישירות על גג המיניבוס. לדבריו אחרי הפגיעה החליט הנהג לנסוע מיד עם הרכב הפגוע לבית החולים כדי לא לבזבז זמן. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי תקיפות מהסוג הזה הן "המציאות היומיומית במחוזות אוקראינה הסמוכים לקו החזית".
כטב"ם רוסי אחר פגע אתמול במכונית אזרחית בבירת מחוז חרסון והרג אישה. בז'יטומיר שבמערב אוקראינה פגע טיל-כטב"ם רוסי מדגם "בנדרול" במטה המשטרה, הרג שני שוטרים ופצע לפחות 20 נוספים.
גם רגע אחד של נחת היה אתמול לרוסים ולאוקראינים, כששתי המדינות הודיעו כי מסרו זו לידי זו 103 שבויי מלחמה כל אחת. הנשיא זלנסקי אמר כי בין האוקראינים שהושבו הביתה נכללים אנשי הכוחות המזוינים, משמר הגבול הממלכתי והמשמר הלאומי. "זה יום נפלא. חזרתי הביתה. לא עשיתי שום דבר הירואי, ואני לא מחשיב את עצמי למיוחד", אמר לרויטרס דמיטרו, בן 29, אוקראיני שהוחזק בשבי במשך שלוש שנים. "אני רוצה לומר למשפחות של הגברים שעדיין מוחזקים בשבי: תמשיכו להאמין ואל תאבדו תקווה".
חייל אוקראיני נוסף, אנטון טימופיינקו, בן 43, שעשה את דרכו הביתה לאחר 28 חודשים, סיפר על תקופתו בשבי: "המקסימום שקיבלנו היה מכתבים מקרובי משפחה. מעבר לכך לא היה לנו שום מידע".
ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה, אולה איוושצ'נקו, אמר כי חילופי שבויים נוספים צפויים לפני סוף החודש. "בחילופים הבאים אנחנו מצפים לשובם של לוחמי הגנה שהוחזקו לאורך תקופה ממושכת, כולל אלה שלחמו בהגנה על מריופול", אמר, בהתייחסו לעיר הנמל שעליה הטילה רוסיה מצור בתחילת המלחמה.
פורסם לראשונה: 23:22, 19.08.26