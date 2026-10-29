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ספרד

ממשיכים היום (ה') צוותי החילוץ לסרוק את שלושת הקרונות המרוסקים מתאונת הרכבות הקטלנית שאירעה אתמול בבוקר במחוז טולדו, בתקווה למצוא ניצולים נוספים מהאסון, אך תוך הבנה הולכת וגוברת שסביר להניח כי כל שיוכלו למצוא הם עוד הרוגים. מספר הנספים בהתנגשות הרכבות המהירות עומד לפי שעה על 68 ומספר הפצועים על 80, מהם 15 שעדיין מאושפזים במחלקות לטיפול נמרץ. העובדה שזהו אסון הרכבות המהירות השני בספרד השנה, אחרי ש-46 בני אדם

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