בספרד ממשיכים היום (ה') צוותי החילוץ לסרוק את שלושת הקרונות המרוסקים מתאונת הרכבות הקטלנית שאירעה אתמול בבוקר במחוז טולדו, בתקווה למצוא ניצולים נוספים מהאסון, אך תוך הבנה הולכת וגוברת שסביר להניח כי כל שיוכלו למצוא הם עוד הרוגים. מספר הנספים בהתנגשות הרכבות המהירות עומד לפי שעה על 68 ומספר הפצועים על 80, מהם 15 שעדיין מאושפזים במחלקות לטיפול נמרץ. העובדה שזהו אסון הרכבות המהירות השני בספרד השנה, אחרי ש-46 בני אדם נהרגו בינואר בהתנגשות רכבות מהירות באותו הקו בדיוק, מעוררת במדינה חשבון נפש – שעשוי להשפיע גם על הבחירות שיתקיימו שם בחודש הבא.
התאונה אתמול אירעה מעט לפני 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי בין שתי רכבות מהירות שנעו באותו הכיוון בקו הרכבת בין מדריד לסביליה, האחת של חברת הרכבות הספרדית הממשלתית Renfe, שבה היו 397 נוסעים, והשנייה של חברת Iryo האיטלקית, שבה היו 146 נוסעים ותינוק: הרכבת של Renfe פגעה בזו של Iryo וריסקה שלושה קרונות תוך שהיא גורמת להם להתהפך אל מעבר לסוללת העפר שבצד המסילה. ההתנגשות אירעה באזור כפרי שליו המוקף במטעי זיתים בין העיירות אורדה ולוס ייבנס, והפכה אותו באחת לשדה קטל.
מאמצי החילוץ נמשכו לאורך כל הלילה האחרון, כשכוחות שהובאו לזירה מפנים באמצעות מנופים חלק משרידי הקרונות ויחידת כלבנים עוזרת לוודא שלא נותרו עוד לכודים. בשלב מסוים נראו עובדי החירום מוציאים מאחת הרכבות מה שנראה כגופה עטופה בשמיכה. גם עכשיו, יותר מיממה אחרי ההתנגשות, 53 פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים.
מתחקיר ראשוני של הרשויות בספרד עולה כי טעות אנוש היא שגרמה לתאונה: שר התחבורה של ספרד, אוסקר פואנטה, הבהיר כי נהגי הרכבות אינם אשמים, וכי לאסון גרמה הוראה "בלתי מוסברת" שניתנה ממרכז פיקוד ובקרה של מערכת הרכבות. פואנטה הסביר כי בשעה 8:30 בבוקר הפסיקה לפתע מערכת האבטחה בקטע מסילה שאורכו 63 ק"מ לפעול עקב תקלת מחשב, מה שגרם לכל הרכבות באותו קטע לעצור. בשלב הזה נעצרה הרכבת של Iryo בסמוך לעיירה אורדה, בעוד הרכבת של Renfe הייתה 25 ק"מ מאחוריה. דקות אחדות לאחר מכן הורה משום מה הפיקוד המרכזי לרכבת של Renfe לחדש את נסיעתה ללא כל הגבלת מהירות, ובשעה 8:53 היא התנגשה ברכבת של Iryo, שעדיין עמדה על המסילה ללא תנועה.
השר פואנטה הדגיש כי האחראים לעולם לא היו צריכים להורות לרכבת של Renfe להתחיל לנוע מחדש כל עוד מופעל האיתות המורה על עצירה באותו קו, וכי גם אילו ניתנה הוראה כזו היה עליה לנסוע לכל הפחות במהירות מופחתת. הרשויות עדיין בוחנות את הנתונים כדי לקבוע באיזו מהירות נסעה הרכבת הפוגעת, אך ייתכן שהיא נעה ב-200 קמ"ש.
שלושה עשורים בלי תאונה קטלנית – ויותר מ-100 הרוגים השנה
האסון הנורא אתמול מעורר זעם ותסכול מיוחד בספרד בהתחשב בעובדה שרק בינואר השנה התנגשו שתי רכבות מהירות של אותן החברות, Renfe ו-Iryo, באותו קו. האסון ההוא אירע באדמוז ב-18 בינואר, ואז נהרגו בו כאמור 46 בני אדם. התאונה ההיא והתאונה אתמול הן תאונות הרכבת הקטלניות ביותר שאירעו בספרד מאז שנת 2013, אז נספו 80 בני אדם בתאונת רכבת בקומפוסטלה דה סנטיאגו.
עבור ספרד זו גם מבוכה תדמיתית גדולה, משום שבעשורים האחרונים היא השקיעה משאבים אדירים בפיתוח והטמעה של רשת הרכבות המהירות שלה, שהיא כעת הגדולה ביותר באירופה והשנייה בגודלה בעולם (אחרי סין), וכוללת מסילות באורך מצטבר של יותר מ-3,100 ק"מ. מערכת זו, המיועדת לרכבות המסוגלות לנוע במהירות של יותר מ-250 קמ"ש, הייתה עד לאחרונה מקור לגאווה לאומית בספרד, ועד לשנה הנוכחית לא נרשמה בה שום תאונה קטלנית בכ-30 שנות פעילותה.
התאונה באדמוז בינואר והצטברות של תלונות נוספות על מערכי בטיחות לקויים הביאו בימים האחרונים את איגוד נהגי הרכבות הספרדי SEMAF להכריז – עוד לפני התאונה אתמול – על שביתה כדי להפעיל לחץ על הממשלה ולגרום לה להגדיל את ההשקעה בבטיחות ברכבות. האסון אתמול רק הדגיש את גודל הבעיה, ובעקבות זאת החליט האיגוד לדבוק בשביתה גם היום.
לתאונה האיומה אתמול עשויות להיות השלכות גם על בחירות הבזק שנקבעו בספרד ל-29 בנובמבר, בחירות שבהן מקווה ראש הממשלה הסוציאליסט והאנטי-ישראלי פדרו סנצ'ס לזכות בכהונה נוספת. סנצ'ס, שמפלגתו מפגרת בסקרים אחרי "מפלגת העם" (PP) השמרנית שבאופוזיציה, קיווה להחזיר אליו בוחרים באמצעות הבטחתו לדיור הוגן יותר, סוגיה שהפכה החודש למרכזית מאוד בספרד בעקבות פרשת סילוקה של דיירת בת 87 מביתה במדריד, בעוד מתנגדיו קיוו להתמקד בסוגיות שפחות נוחות לו בקרב בוחרים, כגון הסתננותם של מהגרים מאפריקה למדינה ופרשות שחיתות שבהן הסתבכו אשתו ומקורביו. אחרי תאונת הרכבות בינואר ספג סנצ'ס ביקורת על האופן שבו מנהלת ממשלתו את תשתיות הרכבת, וכעת עשויה הסוגיה הזו לחזור למוקד העניינים. רק כשעה לפני שפורסמו אתמול הידיעות על התאונה האיומה פרסם סנצ'ס ברשת X פוסט שבו כתב: "יש שפע של סיבות להיות אופטימיים לגבי המדינה הזו".
יריבו העיקרי של סנצ'ס בבחירות, מנהיג מפלגת העם אלברטו נונייז פייחו, דרש כבר אתמול חקירה מקיפה של התאונה, ואמר כי מתוך כבוד לקורבנות החליטה מפלגתו לבטל את אירועי הקמפיין שנועדו לאותו היום: "זהו הרגע לכבד את המתים, את הפצועים ואת משפחותיהם", אמר נונייז פייחו, "אבל אין פירוש הדבר שנתעלם מכך שאזרחי ספרד מעלים שאלות קשות הדורשות מענה". מנהיג מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" (Vox), סנטיאגו אבסקל, שמקווה להיכנס לממשלת קואליציה עם השמרנים של ה-PP, לא הפגין איפוק דומה: "עוד הרוגים. עוד טרגדיה. עוד זעם על כך שהופקרנו לגורלנו, על הייאוש והבגידה שחווים אזרחי ספרד", אמר שעות ספורות אחרי התאונה. "אני מבטיח לפעול ללא לאות עד שהממשלה הזו, שהיא ארגון פשע, תשב בבית המשפט כדי לתת את הדין על פשעיה".
רה"מ הנוכחי של ספרד סנצ'ס, נזכיר, ידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, ומאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר ויציאתה של ישראל למלחמה בעזה, בלבנון ובאיראן הוא אחד ממבקריה החריפים ביותר. הוא מרבה להאשים אותה ברצח עם, משבח ניתוק קשרים איתה גם בזירות התרבותית והספורטיבית, ורותם את ממשלתו לצעדים משפטיים ומסחריים נגדה.
3 ימי אבל הוכרזו, משחקי הכדורגל נדחו
לצד הניסיונות של גורמים באופוזיציה לתלות את האשמה לתאונה בסנצ'ס יש לזכור כי מאז עלייתו לשלטון ב-2018 הוא צלח שלל משברים פוליטיים תוך שהוא שומר על התפקיד, וכך קנה לו שם של שורד פוליטי מיומן המסוגל להיחלץ גם ממצבים פוליטיים קשים ביותר. היום הגיע סנצ'ס לזירת התאונה ליד העיירה אורדה ואמר כי הוא דורש "הבהרות" בנוגע לסיבה לתאונה והענקה של פיצוי – לפחות כספי – למשפחותיהם של הקורבנות. הוא הבטיח לחקור לעומק את האסון והדגיש: "ברור שעלינו להגביר את הבטיחות בשירות הרכבות שלנו כדי לשקם את האמון ברכבות המהירות שלנו. לא מתקבל על הדעת שמדינה כמו ספרד תספוג שתי תאונות רכבת מהירה באותה שנה".
אחת השאלות שצפויות לעלות היא אם לתאונות האחרונות יש קשר גם לכך שבשנים האחרונות החלה ספרד לאפשר לחברות פרטיות להיכנס לרשת הרכבות המהירות שלה כדי שיתחרו ב-Renfe. חברת Iryo, שהרכבת שלה היא שספגה אתמול את ההתנגשות ושנמצאת בבעלות איטלקית, החלה לפעול בספרד ב-2022.
דובר איגוד עובדי הרכבות בספרד, ז'ואן רודריגס, אמר כי תנועת הרכבות הגוברת שבאה בעקבות ההפרטה יצרה עומס יתר על תשתיות המסילה. "אנחנו לא משוכנעים שהליברליזציה בשירות הרכבות המהירות לנוסעים לוותה בתחזוקה הנדרשת של הקווים", אמר אתמול רודריגס לערוץ הטלוויזיה TVE. "אני לא טוען שזה היה הגורם המכריע בתאונות, אבל בהחלט – העלייה בשימוש ברשת היא גורם שיש להביא בחשבון".
אמש הכריזה ממשלת סנצ'ס על שלושה ימי אבל בספרד בעקבות האסון, והתאחדות הכדורגל הספרדית דחתה את כל 24 משחקי גביע המלך שהיו אמורים להתקיים אתמול בערב.