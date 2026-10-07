מריה דל קרמן אבסקל, הקשישה שעמדה בלב מחאות הדיור שפרצו בספרד , הלכה לעולמה היום (רביעי) בגיל 87. פינויה של אבסקל מהדירה שבה התגוררה במשך יותר מ-70 שנה, מאז הייתה בת 17, הוציא עשרות אלפים לרחובות.

גלריה אבסקל ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

אבסקל נפטרה בבית החולים גרגוריו מרניון. בשבוע שעבר הודיעה עורכת דינה של הקשישה כי בצל המחאות על גירושה הציעה לה חברת UrbaGestion, הקרן שבבעלותה נמצאת הדירה, הסכם שיאפשר לה לשוב לביתה אם תסכים לתנאיו, וכי היא הסכימה להם בסופו של דבר. ההסכם אמור היה להוביל את אבסקל לשלם כ-30% מקצבת הפנסיה שלה במשך שמונה השנים הבאות, סכום השווה לכ-500 אירו בחודש. הסדר זה היה מביא אותה לשלם סכום דומה לזה ששילמה לפני הפינוי. אבסקל הייתה אמורה לשוב לביתה כשתשוחרר מבית החולים.

בהודעה מטעם בני משפחתה ועורכת דינה נכתב כי אותו הסכם "הגיע מאוחר מדי". הם הוסיפו כי מה שהתרחש לאחר פינויה - הפגנות המוניות, מאהלים, הקדמת הבחירות והקריאה לשביתה כללית - מהווה "נקודת מפנה בתולדות המדינה", אך הזהירו כי "המחיר ששולם כדי להגיע לכאן היה גבוה מדי". הם סיימו בדברים שאבסקל נהגה לומר להם שוב ושוב: "תילחמו, תמשיכו להילחם על מה ששייך לכם".

משבר הדיור והמחאה שפרצה בעקבות גירושה של אבסקל מביתה הובילו בין היתר להכרזת ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס שלשום על פירוק הממשלה והליכה לבחירות מוקדמות שייערכו ב-29 בנובמבר. סנצ'ס, שנחשב לאחד המנהיגים הכי אנטי-ישראליים באירופה, ניסה לבלום את הביקורת על-ידי הגשת הצעת חוק שנקראת על שמה של המגורשת, ובה הם הציעו בין השאר לאסור פינוי דיירים מעתה ועד לשנת 2030 - אך זו נדחתה על-ידי הפרלמנט ביום שישי האחרון.

אבסקל פונתה מדירתה בשכונת רטירו היוקרתית ב-23 בספטמבר על גבי אלונקה ואף הוכנסה לאמבולנס, בעוד תומכיה – שניסו ללא הצלחה למנוע את הפינוי – קראו בקצב את כינויה, "מריקרמן". "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על מה ששלהם", אמרה אבסקל בסרטון שהוקלט ממיטתה בבית החולים, שם אושפזה.

"צו מריקרמן" נפל. סנצ'ס ( צילום: REUTERS/Fabian Bimmer )

כלי תקשורת בספרד דיווחו כי אביה של אבסקל שכר את הדירה לראשונה ב-1956 וכי היא נותרה בה כשוכרת תחת פיקוח על שכר הדירה לאחר שהוריה הלכו לעולמם. ב-2018 הוחלפה הבעלות על הבניין, ולאבסקל ניתנה האפשרות לרכוש את הדירה, אך לפי איגוד השוכרים של מדריד ידה לא הייתה משגת. "אורבאחסטיון" (Urbagestión), קרן השקעות שרכשה מאוחר יותר את יחידת הדיור, העלתה את שכר הדירה החודשי שלה מ-500 אירו (570 דולר) ל-2,650 אירו, ואף שבהמשך הפחיתה את שכר הדירה ל-1,650 אירו, עדיין היה מדובר בהעלאה של 230% ובסכום שאבסקל אינה יכולה לעמוד בו באמצעות קצבת הפנסיה שלה.