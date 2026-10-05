גלריה ראש ממשלת ספרד סנצ'ס. בחירות כבר בחודש הבא ( צילום: REUTERS/Fabian Bimmer )

ספרדים מפגינים נגד סנצ'ס בעקבות משבר המהגרים בסאוטה ( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

הבחירות בספרד היו אמורות להיערך רק בשנה הבאה, אבל סנצ'ס החליט להקדים אותן אחרי שהבית התחתון של הפרלמנט הספרדי דחה ביום שישי האחרון את חבילת החוקים שביקשה ממשלת סנצ'ס לאשר בניסיון לבלום את משבר הדיור במדינה, וכך ליצור לפחות מראית עין של מענה להפגנות הענק המתנהלות בעניין הזה כבר יותר משבוע. הוא הודיע כי בחירות הבזק ייערכו כבר בחודש הבא, ב-29 בנובמבר.

יצוין כי אף שסנצ'ס נאלץ להקדים את הבחירות בשל הביקורת על מצב הדיור תחת ממשלתו, בפועל ההחלטה הזו עשויה להתברר דווקא כדרך יעילה עבורו לשמור על השלטון: עבור ראש הממשלה הסוציאליסט הליכה לבחירות תוך הבטחה לרפורמות עמוקות בתחום הדיור אם ינצח יכולה להיות נוחה יותר מאשר הליכה לבחירות שיתמקדו בנושאים אחרים, ובראשם ההגירה הבלתי-חוקית לספרד, סוגיה שהפכה לאחרונה למרכזית ביותר בפוליטיקה הספרדית. סוגיית ההגירה הפכה בוערת במיוחד אחרי שממשלת סנצ'ס החליטה להפוך לתושבים חוקיים מאות אלפי מהגרים שהסתננו לספרד בניגוד לחוק, ואחרי שזמן קצר אחר כך לא הצליחה לחסום יותר מ-70 אלף מהגרים בלתי-חוקיים ש פרצו ממרוקו לשטח סאוטה , מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, כדי להשתקע בספרד ובאיחוד האירופי.

פעילי מחאת הדיור במחנה האוהלים שהקימו בכיכר פוארטה דל סול במדריד ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

המאהל בכיכר המרכזית במדריד, שבו הונף גם דגל פלסטין ( צילום: REUTERS/Juan Medina )

"זה מהלך הגיוני להכריז כעת על בחירות", הסביר הבוקר הפרשן הפוליטי אדוארדו באיון. "לסנצ'ס לא יהיה תרחיש נוח יותר. זה אמנם מסוכן והוא עלול לאבד את השלטון, אבל אני לא חושב שיהיה לו עיתוי טוב יותר".

הגירוש של מריקרמן: הבית נמכר, שכר הדירה עלה ב-230%

מחאת הדיור בספרד פרצה לפני כשבוע וחצי, כשעשרות אלפי בני אדם צעדו במדריד במחאה על פינויה של מריה דל קרמן אבסקל מדירתה בשכונת רטירו היוקרתית, דירה שבה התגוררה מאז הייתה נערה בת 17. אבסקל פונתה מדירתה ב-23 בספטמבר על גבי אלונקה והוכנסה לאמבולנס, בעוד תומכיה – שניסו ללא הצלחה למנוע את הפינוי – קראו בקצב את כינויה, "מריקרמן". "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על מה ששלהם", אמרה אבסקל בסרטון שהוקלט ממיטתה בבית החולים, שם היא מאושפזת מאז הפינוי.

מריה דל קרמן אבסקל בת ה-87, שסולקה מהבית שבו גרה מאז גיל 17. "נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על שלהם"

מריקרמן מפונה על אלונקה מביתה, למרות מחאת הפעילים ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

צעירים שניסו למנוע את פינוי הקשישה צורחים אחרי שהוצאה בניגוד לרצונה מהדירה ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

כלי תקשורת בספרד דיווחו כי אביה של אבסקל שכר את הדירה לראשונה ב-1956 וכי היא נותרה בה כשוכרת תחת פיקוח על שכר הדירה לאחר שהוריה הלכו לעולמם. ב-2018 הוחלפה הבעלות על הבניין, ולאבסקל ניתנה האפשרות לרכוש את הדירה, אך לפי איגוד השוכרים של מדריד ידה לא הייתה משגת. "אורבאחסטיון" (Urbagestión), קרן השקעות שרכשה מאוחר יותר את יחידת הדיור, העלתה את שכר הדירה החודשי שלה מ-500 אירו (570 דולר) ל-2,650 אירו, ואף שבהמשך הפחיתה את שכר הדירה ל-1,650 אירו, עדיין היה מדובר בהעלאה של 230% ובסכום שאבסקל אינה יכולה לעמוד בו באמצעות קצבת הפנסיה שלה.

התמונות שבהן תועד פינוי אבסקל מדירתה נפוצו ברחבי ספרד ועוררו זעם וביקורת כלפי השלטונות וכלפי חברות ההשקעות בנדל"ן, המואשמות בדחיקת תושבים מבתיהם בשל עליות מחירים. לאחר ההפגנה הגדולה הראשונה במדריד, בשבת לפני תשעה ימים, נשארו עשרות פעילי מחאה בכיכר המרכזית פוארטה דל סול, הקימו אוהלים והודיעו שלא יתפנו עד שהממשלה תטפל ברצינות במשבר הדיור, שלדבריהם סילוקה של אבסקל הוא רק דוגמה קיצונית אחת לחומרתו. הפגנות נערכו גם בערים אחרות בספרד, והמפגינים דרשו בהן לספק לשוכרי הדירות הגנות חזקות יותר, לנקוט צעדים למאבק בהונאות ולאסור לפנות דיירים כשלא זמין להם דיור חלופי.

מפגינים נגד ממשלת ספרד על רקע משבר המהגרים, סוגיה הרבה פחות נוחה לסנצ'ס ( צילום: Pedro Nunes/Reuters )

מהגרים שפרצו לשטח ספרד חונים בחוף בסאוטה ( צילום: Europa Press News/Getty Images )

בעקבות מחאת הדיור יזמה ממשלת סנצ'ס הצעת חוק שנקראה "צו מריקרמן", על שמה של הקשישה שגורשה מדירתה, ובה ביקשה בין השאר להקפיא עד לשנת 2030 את פינוים מבתים של דיירים המשתייכים לאוכלוסיות חלשות, לנקוט צעדים נגד מה שמכונה "קרנות נשר", ולחייב הארכה אוטומטית של חוזי שכירות. בעקבות נפילתה של הצעת החוק ביום שישי נערכו גם בסוף השבוע האחרון הפגנות בהשתתפות עשרות אלפי בני אדם במדריד ובערים נוספות בספרד.

בשבוע שעבר הודיעה עורכת דינה של הקשישה המסולקת אבסקל כי בצל המחאות על גירושה הציעה לה חברת UrbaGestion, הקרן שבבעלותה נמצאת כאמור הדירה, הסכם עקרוני שיאפשר לה לשוב לביתה אם תסכים לתנאיו, וכי היא הסכימה להם בסופו של דבר. ההסכם ידרוש מאבסקל לשלם כ-30% מקצבת הפנסיה שלה במשך שמונה השנים הבאות, סכום השווה לכ-500 אירו בחודש. הסדר זה יביא אותה לשלם סכום דומה לזה ששילמה לפני הפינוי. אבסקל תשוב לבית כשתשוחרר מבית החולים, אבל הציבור שיצא למענה לרחובות רואה בכך ניצחון סמלי בלבד, ומצפה לטיפול מקיף יותר של הממשלה במשבר הדיור.

"מדינת ג'נוסייד" ו"ברבריות בעזה": הקו הפרו-פלסטיני של סנצ'ס

סנצ'ס בן ה-54 הוא כיום אחד המנהיגים הוותיקים באירופה, ומאז נבחר לראשונה לראש הממשלה ב-2018 הפגין יכולות מרשימות בניהול משא ומתן והישרדות פוליטית. עם זאת בשנים האחרונות הוא עמד בראש ממשלת מיעוט, ולאחרונה גבר הלחץ עליו לפרק אותה, גם בצל פרשות שחיתות שבה הסתבכו מקורביו .

סנצ'ס והרוכבים ב"לה וואלטה" בשנה שעברה. "מעריץ את המתגייסים נגד חוסר הצדק לעזה" ( צילום: בטיני פוטו, REUTERS/Juan Medina )

מפגינים פרו-פלסטיניים פועלים לשיבוש ה"לה וואלטה" בספטמבר אשתקד ( צילום: ANDER GILLENEA / AFP )

מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר מיצב עצמו סנצ'ס כאחד ממובילי הקו האנטי-ישראלי באיחוד האירופי, והיה מהראשונים בין מנהיגי אירופה הבכירים לתקוף את תגובתה של ישראל בעזה. הוא מאשים את ישראל דרך קבע בביצוע רצח עם בעזה, מכנה אותה "מדינת ג'נוסייד" ומוביל ניסיונות עקביים להטיל עליה סנקציות, בכלל זה דרך ביטול עסקאות נשק איתה . סנצ'ס פועל גם לקידום הליכים משפטיים נגד ישראל ובכיריה, גם מעבר לתביעה שהוגשה נגדה בבית הדין הבינלאומי בהאג בגין רצח עם לכאורה.