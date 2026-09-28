מבירת אוקראינה קייב הופצו אתמול (שני) תיעודים דרמטיים של לכודים בורחים מחלונות המבנה ההיסטורי של האקדמיה הלאומית למדעים, שעלה באש בעקבות מתקפת כטב"מים נוספת ששיגרה רוסיה על העיר. בתיעודים נראים הלכודים כשהם עומדים על אדני החלונות, בעוד שעשן כבד מיתמר מהמבנה הבוער במרכז קייב. לפחות אחד מהם נתלה בידיו על אדן החלון, בניסיון לרדת לקומה שמתחתיו. לבסוף חולצו הלכודים באמצעות סולמות שהציבו לעברם אנשי כוחות הכיבוי.
לפי הרשויות בקייב, אישה אחת נהרגה במתקפה על האקדמיה - שמצטרפת כעת לכמה סמלים נוספים בעיר הבירה שנפגעו במתקפות הרוסיות הבלתי-פוסקות מאז פרוץ המלחמה ב-2022, כשמוקדם יותר השנה נפגעה גם כנסייה עתיקת יומין בקייב. בסך הכול דיווחו אתמול באוקראינה על שבעה הרוגים ולפחות 80 פצועים במתקפות על שלל ערים, כשבאזור קייב נהרגו ארבעה והותקפו בין היתר תחנות דלק, מרכזי דאטה, בנייני משרדים וגם מרכז רפואי עלה באש. בעיר דניפרו נהרגו עוד שלושה בני אדם, במתקפה על מרכז משרדים.
"רוסיה מרחיבה בכוונה תחילה את הגבולות של מה שהיא סבורה שהעולם יסבול", מסר שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה בעקבות המתקפה על האקדמיה הלאומית למדעים. "כל מתקפה שנותרת ללא תגובה תקיפה רק מעודדת את המתקפה הבאה", הוא הוסיף. ראש עיר הבירה ויטלי קליצ'קו האשים מצדו כי מוסקבה מנהלת קמפיין של "טרור טהור" נגד האוכלוסייה האזרחית באוקראינה. "הטרור נמשך", הוא אמר לכתבים בזירה. "במשך יותר משבוע רוסיה ממשיכה לתקוף את קייב, לשבש את שגרת החיים בעיר ולהחריב מבנים".
לפי הדיווחים, מבנה האקדמיה נפגע מכטב"ם מדגם חדש שבו רוסיה עושה לאחרונה יותר ויותר שימוש: מדובר בכטב"ם שמבוסס על ה"שאהד" האיראני, אשר מוסקבה שיפרה וציידה במנוע סילון המאפשר לו לנוע במהירות גבוהה הרבה יותר, וכך לחמוק ביעילות רבה יותר ממערכות ההגנה האווירית של אוקראינה. זלנסקי עצמו הודה לאחרונה כי קייב מצליחה ליירט קצת פחות ממחצית מכטב"מי הסילון החדשים של רוסיה – הרבה פחות משיעור היירוט של כטב"מים מדגמים ישנים ואיטיים יותר, הנעים בעזרת מדחפים.
בעקבות המתקפה חזר אתמול זלנסקי על קריאתו לבעלות בריתה של אוקראינה להגביר את הלחץ על מוסקבה, כדי לאלץ אותה לשוב לשולחן המשא ומתן ולחתור לסיום המלחמה. "כל מעשה טרור רוסי גורם לנפגעים שאפשר היה למנוע אילו הלחץ על רוסיה היה הופך סוף-סוף למוחלט. לחץ על כל מה שמממן ומייצר את כלי הנשק המשמשים את רוסיה לטרור, ועל כל מי שמשתמש בהם. העולם חייב להבין שטרוריסטים ימשיכו לפעול אם לא יעצרו אותם כאן, באוקראינה. ואסור להתעלם ממתקפות אכזריות כאלה. חייבת להיות תגובה - בנחישות ובעוצמה מצד הקהילה הבינלאומית. אנחנו סומכים על כוחה של אירופה, של אמריקה ושל שותפינו האחרים, שיכולים לסייע בהגנה על חיי אדם", הוא מסר.
למרות טענותיה של מוסקבה ולפיהן היא מעולם לא ניסתה לפגוע באזרחים במתקפותיה על אוקראינה, לאורך המלחמה היא תקפה שלל מתקנים אזרחיים, ובפרט תחנות כוח ומתקני אנרגיה אחרים. אולם בשבועות האחרונים החלה רוסיה לתקוף יותר ויותר יעדים אזרחיים כמו מרכזי מסחר ותחנות דלק - כנקמה על המתקפות האוקראיניות בעומק רוסיה, שמכוונות גם הן נגד מתקני אנרגיה ומחסני סחורות.
צבא אוקראינה משגר בחודשים האחרונים כמעט מדי יום מאות כטב"מים אל עבר רוסיה, במסגרת מה שקייב מכנה "הקמפיין להבאת המלחמה אל האזרח הרוסי", שמטרתו לגבות מאזרחים מן השורה ברוסיה מחיר על המתקפות שמבצעת רוסיה בעומק אוקראינה מאז פברואר 2022, וכך להגביר את הלחץ על הנשיא ולדימיר פוטין לחדול מהירי. גם אתמול דיווחה מוסקבה על יירוט של 254 כטב"מים אוקראיניים, וזלנסקי מסר כי בתקיפות נפגעו שני מפעלים ביטחוניים במחוזות וורונז' וטולה, וכן מתקני נפט במחוז קרסנודר - כולם בדרום ובמערב רוסיה.
משרד ההגנה הרוסי אישר אתמול כי כוחותיו הפציצו בקייב, ולדבריו היעדים שם היו שני מרכזי דאטה בעיר ותחנות דלק. הוא מסר כי הותקף גם מרכז הפצה של חברת הדואר "נובה פושטה" בעיר הנמל אודסה שבדרום אוקראינה. רוסיה טוענת בנוסף שפגעה באוניית סוחר בים השחור ובאונייה נוספת בנמל האוקראיני צ'ורנומורסק. מטרת התקיפות הללו היא לפגוע ביכולתה של קייב לייצא תבואה, ובעולם חוששים שהן יגרמו למחסור במזון במדינות התלויות בייבוא התבואה מאוקראינה.
כשברקע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה כעת לחדש, בינתיים ללא הצלחה, את המגעים לסיום המלחמה, אתמול אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב שהסיכוי לקדם הסכם שלום נראה קלוש. "אוקראינה תצטרך לשלם מחיר על הפעולות שהתרחשו בחודשים האחרונים", אמר פסקוב לכתבים, "זה קורה ממש עכשיו".
בינתיים נמשך ברובו הגדול הקיפאון בקווי החזית בתוך אוקראינה, אבל אתמול טענה קייב כי הצליחה לכבוש שטחים חדשים במסגרת מתקפה קרקעית שאותה היא מכנה "מבצע ויוואלדי". צבא אוקראינה טען כי במבצע נכבשו 51 קמ"ר, וכי בכך הגיע השטח הכולל ששוחרר מידי הכוחות הרוסיים הכובשים ל-176 קמ"ר, מאז תחילת המבצע לפני כמה חודשים. לדברי הצבא האוקראיני השטח החדש נכבש במחוז דונייצק שבמזרח המדינה, השוכן בחבל המחלוקת דונבאס. רובו הגדול נמצא בשליטת רוסיה וסופח על ידה.
כדי לפרוץ את מערכי ההגנה הרוסיים, כך נטען, הצבא האוקראיני המיר נגמ"שי BTR-60 מהתקופה הסובייטית לכלי רכב מתאבדים – שהתפוצצו על הביצורים הרוסיים. עוד נמסר שבמסגרת המבצע נעשה שימוש ברובוטים קרקעיים לתקיפת העמדות הרוסיות. סוכנות הידיעות AP שדיווחה על הטענות הללו הדגישה כי היא אינה יכולה לאמת אותן באופן עצמאי, וכי רוסיה טרם התייחסה אליהן. משרד ההגנה הרוסי טען אתמול מנגד כי כוחותיו כבשו כפר נוסף במחוז דונייצק, וכפר אחר במחוז סומי שבצפון אוקראינה.
פורסם לראשונה: 23:32, 28.09.26