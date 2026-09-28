למרות טענותיה של מוסקבה ולפיהן היא מעולם לא ניסתה לפגוע באזרחים במתקפותיה על אוקראינה, לאורך המלחמה היא תקפה שלל מתקנים אזרחיים, ובפרט תחנות כוח ומתקני אנרגיה אחרים. אולם בשבועות האחרונים החלה רוסיה לתקוף יותר ויותר יעדים אזרחיים כמו מרכזי מסחר ותחנות דלק - כנקמה על

המתקפות האוקראיניות בעומק רוסיה