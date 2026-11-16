דני גרינברג , מי שהיה "המקור המודיעיני" של המשטרה בפרשת מעצרי פעילי רע"ם ביום הבחירות, מדבר הערב (שני) לראשונה מאז שנחשפה מעורבותו. בשיחה עם ynet הוא מכחיש בתוקף ששתל מידע כוזב במשטרה או שהיה שותף למבצע עוקץ שתוכנן בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי גרינברג, ערב הבחירות פנה אליו חבר כנסת מהרשימה המשותפת, שעמו היו לו קשרים במסגרת עבודתו הקודמת במשרד רה"מ, מול הציבור הערבי והרשויות המקומיות. אותו חבר כנסת, לטענתו, מסר לו מידע על "מיליוני שקלים רבים" המוזרמים כדי לסייע לפעילות רע"מ בדרום הארץ. בהמשך, לדבריו, העביר לו חבר הכנסת גם שמות מדויקים.

גלריה נתניהו בכנס בירכא, 15 באוקטובר ( צילום: אלעד גרשגורן )

ראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, היה זה שהתקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על הפעילים. "הכרתי את עדו נורדן והתקשרתי אליו", אמר גרינברג. "לאחר מכן נורדן העלה לשיחה את ראש המטה של המפכ"ל, ואז הצטרף איש מודיעין נוסף. איש מהליכוד או ממשרד ראש הממשלה לא דיבר איתי בעניין לפני כן. אמרו לי שייצרו איתי קשר".

גרינברג הוסיף כי בשיחה הראשונית לא מסר שמות מדויקים. נאמר לו שייצרו איתו קשר, ואכן, לטענתו, לפחות שלושה גורמים שונים ממשטרת ישראל שוחחו איתו בהמשך היום. לכל אחד מהם מסר את השמות שקיבל, לדבריו, מחבר הכנסת מהרשימה המשותפת. עם זאת, הוא סירב לחשוף בפני המשטרה את זהותו של חבר הכנסת. "אם אני אתן להם את השם, הם יהרגו אותו", אמר.

גרינברג טען גם כי פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו ועם ראש הסגל שלו, עידו נורדן, כשבועיים לפני הבחירות, הייתה מקרית בעיקרה. לדבריו, הוא שהה באותה עת בכפר ירכא בצפון, שמע על ביקורו הצפוי של נתניהו באזור ויזם בעצמו את המפגש.

על הטענה כי היה שותף למבצע שנועד להנדס מעצרים ביום הבחירות באמצעות מידע כוזב, או "שתילת מידע" במחשבי המשטרה, אמר גרינברג: "שטויות מוחלטות. אני עשיתי את מה שמצופה ממני כאזרח והעברתי את המידע למשטרה. היה שם המון כסף, אני ראיתי בבחירות קודמות בעיניים כסף עובר, שילמו שם אלפי שקלים לחמולה".

לצד זאת, אישר גרינברג כי כאשר המשטרה ביקשה ממנו להגיש תלונה רשמית על חשד לשחיתות ציבורית, הוא סירב. "אמרתי להם, תעזבו אותי. אני מסרתי לכם את המידע, תסתדרו בעצמכם. אני לא קשור למשרד ראש הממשלה יותר ולא קשור לליכוד", טען. כמו כן, הוא אמר שבכוונתו לומר דברים זהים בחקירה "ויש דרכים לאמת את מה שאמרתי, כולל איכון טלפונים והכול".

בדיקת הפרשה - והקפאתה

גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, היה כאמור "המקור המודיעיני" שחיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות, והובילה למעצר פעילי רע"מ ב-27 באוקטובר בחשד לשוחד בחירות. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הנחה לבדוק את התנהלות המשטרה בפרשה, שחלק מרכזי מהטענות נוגע לה - אך בינתיים היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה עצרה את הבדיקה הפנימית.

בהרב-מיארה ולוי ( צילום: יואב דודקביץ', דוברות המשטרה )

בהודעה מטעם משרד המשפטים נמסר כי היועמ"שית, בתיאום עם פרקליט המדינה עמית איסמן, פנתה למפכ"ל "על מנת שהמשטרה לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".

לפני שלוש שנים חשפנו ב-ynet כי גרינברג שהוגדר כיועץ לענייני מיעוטים של נתניהו בליכוד, עבד בלשכה בזמן שפשט רגל, כשיש נגדו פקודת מאסר. גרינברג הוא איש מערכת הביטחון לשעבר. בבחירות 2022 הוא עזר לליכוד ולאחר מכן השתלב בלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה שלי בתור רכז.

גרינברג כונה "כולבויניק", אבל בפועל שימש כיועץ לענייני דרוזים. הוא עסק במשבר טורבינות הרוח עם הדרוזים ובהמשך עסק גם במגזר הבדואי. גורמים שמכירים אותו אמרו כי "היה ברור שהבאתו הייתה חלק מקומבינה. היה חשוב למישהו לסדר לו תפקיד. הוא לא ממש היה פעיל. לא דמות מוכרת בלשכה. לא השתתף בסיורים. בא מדי פעם והגיע לפגישות של יוסי. לא היה קרוב לראש הממשלה. היה איש של יוסי".