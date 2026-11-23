ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר , החבר ב" מועצת השלום לעזה ", הצהיר בריאיון לעיתון "טיימס" כי פירוק חמאס יאפשר את נסיגת ישראל מעזה . הוא גם חשף את את פרטי התוכנית להחלפת שלטון חמאס בממשלה פלסטינית בגיבוי בינלאומי, לצד הקמת כוח שיטור חדש וכוח ביטחון בינלאומי ואמר כי "כל עוד חמאס מאיים על ישראל – ההגבלות יימשכו".

"חייבים להשתחרר גם משלטון חמאס". בלייר בכינוס מועצת השלום ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

בריאיון שהעניק למת'יו סייד, הסביר בלייר כי התוכנית נועדה להחליף את שלטון חמאס בממשלה פלסטינית חדשה שתישען על תמיכת הקהילה הבינלאומית, ובכך לשחרר את תושבי הרצועה הן מנוכחות צה"ל והן מאחיזתו של ארגון הטרור. "הדבר ההגיוני ביותר – וזה מה שאנו מנסים לעשות בעזה – הוא לומר שצריך לשחרר את עזה מההגבלות המוטלות עליה, ושהתושבים יהיו חופשיים מכניסות של צה"ל לשטחם", אמר בלייר. "אך כדי שזה יקרה, הם חייבים להשתחרר גם משלטון חמאס, מפני שכל עוד חמאס נמצא שם ומאיים על ישראל, ישראל תמשיך להטיל את ההגבלות הללו".

לדברי ראש הממשלה לשעבר, התוכנית המגובשת נשענת על החלטת האו"ם שהיה שותף לקידומה: "מה שגיבשנו הוא ממשלה פלסטינית חדשה הנתמכת בידי הקהילה הבינלאומית, ומנגנון ביטחוני שונה הכולל כוח שיטור אזרחי חדש וכוח ביטחון בינלאומי חדש. המטרה היא לבצע את פירוק חמאס מנשקו באופן שיעניק אמון שככל שהם מתפרקים מנשקם – ישראל נסוגה". בלייר הגדיר את המתווה כ"הגיוני לחלוטין" והוסיף: "רק צריך לתת לנו הזדמנות לגרום לזה לעבוד".

בהמשך הריאיון הרחיב בלייר על המאבק האידיאולוגי המעצב לדבריו את המזרח התיכון כולו, וטען כי מדובר בהתנגשות בין שני מחנות מרכזיים: "כשאני לוקח צעד אחורה ומסתכל על התמונה הרחבה, אני מאמין שמדובר במאבק אחד – בין אלו שרוצים לבנות חברות סובלניות מבחינה דתית וכלכלות מחוברות, לבין אלו שמבקשים לקחת את דת האסלאם ולהפוך אותה לאידיאולוגיה פוליטית, שבה היא תמיד תהפוך, כפי שקורה לכל דת שהופכת לאידיאולוגיה פוליטית, למדירה ומסוכנת. המאבק הזה מתרחש בכל רחבי המזרח התיכון". בלייר ציין כי היבט זה נוגע ישירות גם לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שכן חמאס הוא חלק מתנועת האחים המוסלמים.

"הביקור ה-270 או ה-280 באזור"

בלייר, שהנהיג לפני שני עשורים את מפלגת הלייבור, והיה היחיד שניצח בשלוש מערכות בחירות כלליות, אמר בהומור כי ביקורו האחרון באזור היה "ה-270 או ה-280", מאז עזב את דאונינג 10. הוא גם הביע אופטימיות באשר לסיכויים להגיע להסדר מדיני: "אני עדיין מאמין שאפשר להגיע לפתרון של הסוגיות במזרח התיכון".

לצד זאת, הודה בלייר – שהוביל את הצטרפות בריטניה לפלישה לעיראק ב-2003 – כי תפיסתו ביחס להנחלת דמוקרטיה במזרח התיכון התמתנה והפכה מורכבת יותר מאז ימיו בתפקיד. "הן בעיראק והן באפגניסטן היינו משוכנעים שנוכל להטמיע דמוקרטיה עם שורשים חזקים ואמיתיים, והשורשים הללו התבררו כקשים ביותר", אמר.