היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שב הבוקר (חמישי) לדוכן העדים במשפטו של בנימין נתניהו, ומתמודד עם שאלות סנגורי ראש הממשלה על האופן שבו נפתחו החקירות נגדו ועל האישורים שנתן לפעולות המשטרה. חידוש עדותו היום נערך יום אחרי ההתפתחות הדרמטית במשפט, והצהרת השופטים בפני היועמ"שית גלי בהרב-מיארה לשקול מחדש את המשך ההליכים בתיקי 2000 ו-4000 ולהגיע להסדר בתיק 1000.
בפתח העדות, מנדלבליט לא התייחס להתפתחויות במשפט וגם עו"ד עמית חדד המשיך לחקור אותו כרגיל.
על רקע האירועים האחרונים, עדותו של מנדלבליט מקבלת היום משמעות נוספת. כמי שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בתקופה שבה התנהלו החקירות וכמי שאישר את הגשת כתב האישום, הוא יידרש להשיב לשאלות הנוגעות לאופן שבו התקבלו ההחלטות על פתיחת החקירות, ולהחלטה להגיש את כתבי האישום.
ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, קבעה אתמול בדבריה בבית המשפט כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 4000 (פרשת וואלה - בזק) ו-2000 (פרשת נתניהו - מוזס). הדברים נאמרו בפני היועמ"שית שהתייצבה לדיון לבקשת השופטים - כשהדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".
עדותו של מנדלבליט החלה לפני הבחירות, ומתקיימת בעקבות בקשת הסנגורים, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. על רקע אמירת השופטים, הם צפויים לבקש ארבעה ימי עדות נוספים. כמו כן, אחרי שהפרקליטות עתרה לבג"ץ נגד החלטת השופטים שהגבילה את חקירת מנדלבליט, סנגורי נתניהו הודיעו בשבוע שעבר כי הסירו את התנגדותם לחקירה הנגדית שהתביעה ביקשה לקיים.