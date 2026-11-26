עדותו של מנדלבליט החלה לפני הבחירות, ומתקיימת בעקבות בקשת הסנגורים, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. על רקע אמירת השופטים, הם צפויים לבקש ארבעה ימי עדות נוספים. כמו כן, אחרי

שהפרקליטות עתרה לבג"ץ

נגד

החלטת השופטים

שהגבילה את חקירת מנדלבליט, סנגורי נתניהו הודיעו בשבוע שעבר כי הסירו את התנגדותם

לחקירה הנגדית