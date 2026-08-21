נמל התעופה בן גוריון עלה הבוקר לראש הטבלה - ברשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם. כך לפי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24, עם ציון מקסימלי של 5.0, גם בנחיתות וגם בהמראות. בינתיים, בנמל התעופה מכריזים שוב ושוב על עיכובי טיסות.

העומס בנתב"ג - וזעם הנוסעים ( צילום: איריס ליפשיץ קליגר )





גלריה ישראל בראש הטבלה, הממתינים ולוח הטיסות בנתב"ג

מדד השיבושים של האתר נע בין 0 ל-5, והוא משקלל את מספר הטיסות שהתעכבו, משך העיכוב הממוצע ומספר הביטולים, כשכבר ציון של 3.5 ומעלה מעיד על שיבושים משמעותיים. המשמעות של 5.0 אינה בהכרח שכל הטיסות מבוטלות או מתעכבות, אלא שרמת השיבוש המשוקללת בשדה נמצאת כעת בקצה העליון.

עמדות הצ'ק אין בטרמינל 3 וגם בטרמינל 1 פחות עמוסות מאתמול, ונראה כי שם הצליחו לחזור לשגרה - שהייתה מורכבת עוד לפני הכאוס שנרשם אתמול. אבל התמונה משתנה כשמגיעים לדיוטי פרי, ולאזור שערי העלייה למטוס, שעמוסים מאוד. גם באזור קבלת המזוודות נוסעים מספרים על המתנה ארוכה לטיסות לישראל, ואז המתנה של יותר משעתיים לכבודה.

חלק מהטיסות שהיו אמורות לצאת אתמול עדיין לא יצאו. בלוח הטיסות באתר נתב"ג, לצד הטיסות שלצדן צוין כי הן יוצאות בזמן, שעת היציאה בחלק מהמקרים מעודכנת בלפחות שעתיים איחור.

חלק מהנוסעים, כאמור, ממתינים כבר מאתמול. משפחת הדר מכפר הרואה סיפרה בשיחה עם ynet על היממה האחרונה שהייתה בנמל התעופה. "בעלי אחרי סבב שביעי במילואים, כל כך חיכינו לחופשה שהזמנו מזמן לווינה", סיפרה האם רינת. "אתמול הגענו לטרמינל 3 בשעת צהריים, וברכבת והופתענו לגלות שנתב"ג סגור!".

ממתינים בשער

עמדות הצ'ק אין

ממתינים על הרצפה, כשנתב"ג בראש השיבושים העולמיים. ילדי משפחת הדר

היא סיפרה שהגיעו למקום בשיא הכאוס. "הטיסה שלנו הייתה אמורה להמריא ב-18:50, ובוטלה. לא היה נציג, לא היה עם מי לדבר, והפנו אותנו לצ'אט של החברה. הבנו שהטיסה הכי קרובה לווינה לא לפני יום שני הקרוב. אחרי התלבטות גדולה עם חמישה ילדים מאוכזבים, בגילי שנתיים, 5, 8, 12 ו-14.5, החלטנו לא לחזור הביתה אלא לרכוש כרטיסים חדשים לזלצבורג, בטיסת ישראייר שהייתה אמורה להמריא הבוקר מטרמינל 1 ב-06:30".

אבל גם אחרי השעה 07:00 הם עדיין שם. "כך שעשינו את הלילה בטרמינל, גם הטיסה הזו התעכבה בשעה ועדיין אנחנו ממתינים לפתיחת הגייט", תיארה. "הפסדנו המון כסף באירוע המטורלל הזה - הלך הכסף על המלון בווינה, הלך הכסף על השכרת הרכב שחיכה לנו אתמול, נאלצנו לרכוש כרטיסים חדשים לשבעה אנשים. זו הוצאה גדולה של אלפי שקלים ומי יודע אם בכלל נקבל פיצוי על הכרטיסים של הטיסה שבוטלה לנו באוסטריאן איירליינס".

היא סיכמה: "החלטנו שכל כך ייחלנו לחופשה הזו אז ניקח את זה באווירה אופטימית ולא נאכזב את הילדים בתקווה שנמריא עוד מעט, ונתחיל סוף סוף את החופשה".

גם בהמראות לנתב"ג, כאמור, המצב דומה. למשל, נוסעי טיסת ארקיע מברצלונה לתל אביב, שהיו אמורים להמריא אתמול בשעה 18:50 קיבלו הודעה שהטיסה נדחתה ל-23:00 בעקבות הכאוס בישראל. אך גם אז הטיסה לא יצאה לדרך. הדס, אחת הנוסעות, סיפרה ל-ynet: "אנחנו אחרי לילה לבן. אחרי שעה וחצי שהמתנו במטוס, הקברניט עדכן שיש 'מזג אוויר פעיל'. הבטיחו שידאגו לוואוצ'רים למלון, ושיעדכנו מתי הטיסה. הורידו אותנו, חיכינו שעות למזוודות שלא יצאו ואז לשוברים שלא הגיעו".

מחכים גם בנמל התעופה בברצלונה

היא סיפרה כי "אף נציג של ארקיע לא נצפה בשטח. רק נציג ספרדי של שירותי הקרקע. תינוקות, מבוגרים, כולם הגיעו אתמול ב-16:00 לצ'ק אין המקורי. רק 30 אנשים הצליחו להשיג ואווצ'רים למלון מהנציג המקומי. אזל לו המלאי, והוא אמר שבשעת לילה מאוחרת אין לו עם מי לדבר, וזה ייאלץ לחכות לבוקר. שלא לדבר על מזון או שתייה, שזה דבר בסיסי לספק בעיכוב של 12 שעות ויותר.

"ארקיע שלחו לפני כשעה עדכון, שינו את זמן הטיסה החדש ל-14:00 שעון מקומי. הבעיה המרכזית היא ששעה 14:00 פירושה נחיתה בשעה 19:00. יש איתנו הרבה מאוד דתיים ושומרי שבת על המטוס. מתוסכלים בצורה קיצונית".

בינתיים, אל על ביטלה את טיסת LY8 מניו יורק, כשהנוסעים כבר ביו במטוס. הסיבה לכך היא שבעקבות הדחייה, הנחיתה בארץ הייתה צפויה אחרי אחרי כניסת השבת. אל על, בניגוד לארקיע, היא "חברה שומרת שבת".

טסה יום לפני הכאוס: השיא של מירי רגב

יום לפני שפרץ הכאוס המתמשך בשדה התעופה הלאומי, שרת התחבורה מירי רגב המריאה לביקור במרקש, מרוקו. ניתוח יומניה של בשנים 2025-2023, שבוצע על-ידי פרויקט מיניסטר-מטר של אתר "שקוף", חושף הצצה חריגה לסדרי העדיפויות של השרה: חודשים ארוכים בנסיעות עבודה מעבר לים על חשבון הציבור, לצד חלוקת קשב בין עבודה משרדית, פעילות פוליטית והפקת טקסים.

רגב ונתניהו בסיור בנתב"ג, יום לפני הכאוס

על פי הנתונים, העולים מניתוח של כ-3,562 רשומות ביומניה של שרת התחבורה, עולה תמונה לא מחמיאה על חלוקת הזמן של רגב: הממוצע - יותר מחודש בשנה מעבר לים. לפי נתוני היומנים, בשלוש שנות כהונתה הראשונות יצאה רגב ל-14 נסיעות עבודה מלאות בחו"ל, שהצטברו לסדר גודל של כ-100 ימי שהיה יקרה - יותר משלושה חודשים במצטבר. נתון זה לא כולל את נתוני הנסיעות של שנת 2026, לרבות הנסיעה הנוכחית ערב המשבר.

מפת היעדים של השרה מציגה מגמת עלייה שנתית עקבית וברורה בהיקף הטיסות. בשנת 2023 ביצעה שלוש נסיעות עבודה למרוקו, גאורגיה ומקסיקו, שנמשכו בין 26 ל-28 ימים במצטבר. ב-2024 ביצעה חמש נסיעות עבודה להודו, סרי לנקה, צרפת, תאילנד, הונגריה ואזרבייג'ן, שנמשכו בין 31 ל-40 ימים. ב-2025 היו שש נסיעות מלאות, בנוסף לנסיעה שהחלה בחודש דצמבר, ליעדים הכוללים את מרוקו, גרמניה, הונגריה, קפריסין, יוון, ארה"ב ואיחוד האמירויות. סך הכל שהתה השרה בחו"ל בין 43 ל-45 ימים, לפני הנסיעה שנמשכה לתוך 2026.

חילופי ההאשמות - והעיצום על יו"ר הוועד

לאורך אתמול אלפי נוסעים נתקעו באולמות של נתב"ג, לוח הטיסות השתבש לחלוטין ומזוודות נערמו בטורים ארוכים על הרצפה. במהלך היום פרסמה הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, כמה הודעות שבהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". אולם יו"ר ועד העובדים פנחס עידן נשמע כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות.

בליכוד הודיעו אמש כי יפעלו להדחתו של עידן מחברותו במפלגה. "בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה ש פגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק , ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן - יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה מחברותו בליכוד", נמסר.

לוח הטיסות, הבוקר

העומס בטרמינל 1

אתמול לקראת השעה 13:00 פרסמה הנהלת הרשות הודעה שבה נאמר כי היא "מתמודדת עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים, שמשפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים. הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה". עוד נכתב כי "הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת שעלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב"ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים".

בהמשך פרסמה הודעה נוספת: "בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתב"ג, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב״ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה עפ"י לוח טיסות מעודכן". לקראת השעה 15:00 חודשה הפעילות בשדה בהדרגה, אך הכאוס נמשך ואלפי נוסעים המשיכו לסבול.

מנגד, יו"ר ועד העובדים עידן הכחיש כאמור שהייתה שביתה. "לא יכולים להגיד שביתה ולקחת סיפורים, כי כל אחד רוצה כיסוי תחת. ביוני הוצאתי מכתב שחסר כוח אדם, ואז אמרו 'לא חסר, יש אמריקנים, יש יוון' - סיפורי פוגי. סבל לא יכול לעבוד 13 שעות ביממה בחום הזה, מה אתם רוצים? שאנשים יתמוטטו?".